Region okolo Turówa nedostane evropské peníze z Fondu spravedlivé transformace. Kvůli plánu těžit do roku 2044

12. 5. 2022

Praha - 12. května 2022: Evropská komise polským úřadům potvrdila, že Zhořelecký region okolo kontroverzního hnědouhelného dolu Turów, který odčerpává vodu z českého území, nedostane podporu z Fondu spravedlivé transformace. O finance přitom požádaly unii samy polské úřady. Vyjádření Evropské komise má Greenpeace k dispozici.

Cílem podpory Fondu spravedlivé transformace je odchod od uhlí k moderní ekonomice a vytváření nových pracovních míst místo těch, která zaniknou ve fosilním průmyslu. Evropská komise odmítá Zhořeleckému regionu poskytnout peníze, protože Polsko ve svých plánech nedodrželo podmínku začít s transformací před rokem 2030 a naopak povolilo další těžbu v dole Turów do roku 2044. Samotné povolení je ale v tuto chvíli nelegální, neboť před časem polský soud zrušil část rozhodnutí v procesu posouzení vlivu na životní prostředí, na jehož základě bylo povolení k těžbě vydáno. Zbytek tohoto rozhodnutí navíc nyní čelí odvoláním ze strany environmentálních organizací včetně Greenpeace ČR.





O spravedlivé transformaci v minulosti často mluvila i společnost PGE, která provozuje důl i nedalekou elektrárnu. Toto téma využila i ve své emotivní reklamní kampani v Praze a v Bruselu. Ústředním motivem kampaně byla fotografie smutné dívky nakoupená z fotobanky, kterou firma doprovodila textem “Proč chcete připravit moji rodinu o živobytí?“. Kampaň PGE v rozporu s nynějším vyjádřením Evropské komise tvrdila, že spravedlivou transformaci ohrožuje ukončení těžby v dole Turów před rokem 2044.

Cestu k pokračování těžby po další dvě dekády zkomplikoval polské straně spor s Českou republikou a žaloba na důl u Soudního dvoru EU. Vláda Petra Fialy však na začátku února uzavřela s Polskem dohodu a Česko následně žalobu stáhlo. Organizace Greenpeace dohodu kritizovala kvůli tajnostem během jejího vyjednávání a kvůli nedostatečně zaručené ochraně vodních zdrojů na českém území. Současný vliv dolu na české území stále není znám, protože ministerstvo životního prostředí informace o klesání vod na českém území získané od firmy PGE tají.

Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace, říká:

“Jsme rádi, že Evropská komise vymáhá dodržování pravidel pro přiznání podpory z fondu spravedlivé transformace. Doufáme, že bude stejně postupovat i v případě samotné těžby v dole Turów, která neustále způsobuje ztrátu vody z českého území, hluk a prach, a přesto nelegálně pokračuje. Spravedlivá transformace Turówa musí proběhnout co nejdříve, aby se snížily dopady jak na místní obyvatele, tak na světové klima. Spalováním uhlí z Turówa další desítky let by se ještě více prohlubovala klimatická krize, kterou zažíváme. Česko-polská smlouva, kterou uzavřel premiér Fiala, bohužel ničemu nepomáhá, což dokazuje i samotná vláda, když odmítá zveřejnit dat o současných ztrátách vody z českého území.“

