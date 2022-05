Válka na Ukrajině: Šéf ukrajinské vojenské rozvědky "optimisticky" očekává ruskou porážku: "Válka skončí do konce roku"

13. 5. 2022

Generálmajor Kyrylo Budanov předpovídá, že válka dosáhne bodu zvratu v srpnu. Předtím správně předpověděl, kdy Rusko zahájí v únoru invazi



Šéf ukrajinské vojenské rozvědky konstatuje , že válka s Ruskem probíhá tak dobře, že v polovině srpna dosáhne bodu zvratu a do konce roku skončí.



Je to zatím nejpřesnější a nejoptimističtější předpověď vysokého ukrajinského představitele.



V rozhovoru pro Sky News generálmajor Kyrylo Budanov rovněž uvedl, že v Rusku již probíhá puč s cílem odstranit Vladimira Putina a že ruský vůdce je vážně nemocný rakovinou.



Na to, že vede vojenskou zpravodajskou službu své země, je generál Budanov pozoruhodně mladý, je mu pouhých 36 let, a mluví se suchou přesností svého oboru.



(Mnozí poukazují na to, že vrcholní představitelé ukrajinské vlády jsou ve věku 35-45 let, vedoucí představitelé v Rusku jsou ve věku 65-70 let. Je to válka mezi generacemi.)

Generál Budanov správně předpověděl, kdy dojde k ruské invazi, když ostatní v jeho vládě byli veřejně skeptičtí, a nyní říká, že si je jistý předpovědí, kdy válka skončí.









Budanov řekl, že ho neúspěchy Ruska ve válce nepřekvapují.

Tvrdil, že Putin je ve "velmi špatném psychickém a fyzickém stavu a je velmi nemocný".







"Bod zlomu nastane ve druhé polovině srpna. Většina aktivních bojových akcí skončí do konce tohoto roku. V důsledku toho obnovíme ukrajinskou moc na všech našich územích, která jsme ztratili, včetně Donbasu a Krymu."Ruská taktika se podle něj navzdory přesunu na východ nezměnila a Rusko utrpělo obrovské ztráty. O ukrajinských ztrátách nechtěl hovořit."O našem nepříteli víme všechno. Víme o jejich plánech téměř v okamžiku, kdy vznikají. S Ruskem bojujeme už osm let a můžeme říct, že ta tolik propagovaná ruská síla je mýtus. Není tak mocné. Je to horda lidí se zbraněmi."Ruské síly byly podle něj zatlačeny téměř k hranicím v okolí Charkova a nedávný útok na síly dále na jihu, které se snažily překročit Siverský Donec, způsobil značné škody.Generál Budanov také řekl Sky News, že porážka na Ukrajině by vedla k odstranění ruského vůdce a rozpadu Ruska."Nakonec to povede ke změně vedení Ruské federace. Tento proces již byl zahájen. Směřují k němu."Znamená to, že se chystá státní převrat?"Ano," odpověděl."Pohybují se tímto směrem a není možné to zastavit."