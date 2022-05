Izraelská policie brutálně napadla pohřeb izraelskými vojáky zastřelené slavné novinářky. Čeští politikové mlčí

14. 5. 2022

Tohle je opravdu strašné, píše Ian Blackford, šéf poslaneckého klubu skotských nacionalistů v britské Dolní sněmovně. Toto je pohřeb slavné novinářky z televize Al Džazíra, kterou zřejmě zastřelila izraelská policie a Rada lidských práv OSN se obává, že to byl válečný zločin. Izraelská policie při pohřbu brutálně napadla truchlící.



This is truly awful. This is a funeral after the murder of a journalist that the UN has raised questions of being a war crime. Why is the funeral and mourners being disrespected by officers of the Israeli police. https://t.co/S9xngqWhK0 — Ian Blackford 🇺🇦🏴 (@Ianblackford_MP) May 13, 2022



Humza Yousaf, skotský ministr zdravotnictví: Nad činy izraelských bezpečnostních jednotek, které zaútočily na truchlící, kteří nesli rakev novinářky z Al Džazíry, se člověku zvedá žaludek. Kdokoliv, kdo má v sobě zrnko slušnosti, fragment lidskosti musí tento čin co nejsilněji odsoudit.



The actions of the Israeli security forces attacking mourners who are literally carrying the casket of Shireen Abu Akhleh is sickening. Anyone with a shred of decency, or an iota of humanity should condemn in the strongest possible terms. https://t.co/ewp9OW8CLS — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) May 13, 2022

Irský ministr zahraničí Simon Coveney: Toto jsou ostudné scény policejní brutality během nesmírně citlivého pohřbu. Žádná demokracie, která si váží sama sebe, nemůže stát v nečinnosti nad takovýmto zacházením s lidmi. Je to nepřijatelné a mezinárodní společenství to musí důrazně odsoudit.



These are disgraceful scenes of police brutality at a hugely sensitive funeral. No self respecting democracy could stand over this treatment of people.

Unacceptable and should be roundly condemned by international community. @dfatirl @irishmissionun https://t.co/IZxJB25fZs — Simon Coveney (@simoncoveney) May 13, 2022

Žádný z českých politiků tento zásah izraelských bezpečnostních jednotek proti truchlícím neodsoudil. Česko začíná být opravdu dost hnusný stát.

Jen bych se chtěl zeptat @jindrichsidlo: Je mlácení lidí, co nesou rakev s mrtvým tělem novinářky, kterou při její práci zastřelili izraelští vojáci, nezbytné pro bezpečnost Izraele? https://t.co/6ZHmKz1b39 — Tarzy 🇨🇿🇪🇺🇺🇦 (@Tarzy92) May 13, 2022











