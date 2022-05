Krmení medvěda: Pohled na logistiku ruské armády

13. 5. 2022

Ruská agrese proti Ukrajině má obrovské důsledky pro evropskou bezpečnost. Možná ještě znepokojivější by byl ruský útok proti členské zemi NATO. Moskva by mohla chtít podkopat bezpečnost například v pobaltských státech nebo v Polsku - ale zvládla by ruská vláda úspěšně provést rozsáhlou invazi do těchto zemí?, ptá se Alex Veršinin.

Pokud jsou nedávné válečné hry nějakým náznakem, pak odpověď zní jednoznačně ano – a mohlo by to udělat docela snadno. V článku War on the Rocks z roku 2016 David A. Shlapak a Michael W. Johnson předpokládali, že ruská armáda obsadí pobaltské státy za tři dny.

Většina těchto válečných her, jako je pobaltská studie RAND, se soustředí na fait accompli, útok ruské vlády zaměřený na obsazení terénu – a pak se rychle zakopat. To vytváří dilema pro NATO: Zahájit nákladný protiútok a riskovat těžké ztráty a možná jadernou krizi, nebo přijmout ruský fait accompli a podkopat víru v důvěryhodnost aliance. Někteří analytici tvrdili, že tyto výpady by byly mnohem pravděpodobněji malé, omezené na jedno nebo dvě města. I když by tento scénář měl být samozřejmě prozkoumán, obavy ohledně proveditelnosti fait accompli v podobě velké invaze stále přetrvávají.

Zatímco ruská armáda rozhodně má bojovou sílu k dosažení těchto scénářů, má Rusko strukturu logistických sil na podporu těchto operací? Krátká odpověď není v časové ose, kterou si představovaly západní válečné hry. V počáteční ofenzivě – v závislosti na probíhajících bojích – by ruské síly mohly dosáhnout prvních cílů, ale logistika by vyžadovala operační pauzy. V důsledku toho je velký zábor území nereálný. Ruská armáda má bojovou sílu k tomu, aby dosáhla cílů předpokládaných ve scénáři fait accompli, ale nemá logistické síly, aby to dokázala jediným zásahem bez logistické pauzy k resetování své podpůrné infrastruktury. Ruské letecké síly (s velkými taktickými bombardéry a bitevníky) a bitevní vrtulníky mohou také využít palebnou podporu ke snížení spotřeby dělostřelecké munice.

Plánovači NATO by měli vyvinout plány zaměřené na využití ruských logistických výzev, spíše než se snažit řešit rozdíly v bojové síle. To zahrnuje vtažení ruské armády hluboko do území NATO a maximální natažení ruských zásobovacích linií a zároveň cílení na logistickou a dopravní infrastrukturu, jako jsou nákladní auta, železniční mosty a produktovody. Odhodlání k rozhodující bitvě na hranici by hrálo přímo do rukou Rusů, což by umožnilo kratší zásobovací trasou kompenzovat jejich logistické nedostatky.

Železnice a ruské logistické kapacity

Logistické síly ruské armády nejsou určeny pro rozsáhlou pozemní ofenzívu daleko od železnic. U ruských manévrovacích jednotek působí podpůrné jednotky o velikost menší, než jejich západní protějšky. Pouze brigády mají ekvivalentní logistické schopnosti, ale není to přesné srovnání. Ruské formace mají pouze tři čtvrtiny počtu bojových vozidel než jejich americké protějšky, ale téměř třikrát tolik dělostřelectva. Na papíře (ne všechny brigády mají plný počet praporů) mají ruské brigády dva dělostřelecké prapory, raketový prapor a dva prapory protivzdušné obrany na brigádu, na rozdíl od jednoho dělostřeleckého praporu a připojené roty protivzdušné obrany na americkou brigádu. V důsledku dalších dělostřeleckých praporů a praporů protivzdušné obrany jsou ruské logistické požadavky mnohem větší, než u amerických protějšků.

Ruská armáda navíc nemá dostatek podpůrných brigád – nebo brigád materiálně-technického zabezpečení, jak jim říkají – pro každou ze svých vševojskových armád. Pohled do publikace Military Balance, vydávané Mezinárodním institutem pro strategická studia, ukazuje 10 brigád materiálně-technické podpory podporujících 11 vševojskových armád, jednu tankovou armádu a čtyři armádní sbory. Ruské západní a jižní velitelství má každé tři armády a tři brigády materiálně-technického zabezpečení, které je podporují. V obranných operacích může ruská brigáda brát zásoby přímo z železničního uzlu. Trumfem, který Rusové mají, je 10 železničních brigád, které nemají západní ekvivalenty. Specializují se na zabezpečení, výstavbu a opravy železnic, zatímco vozový park zajišťují civilní státní společnosti.

Důvodem, proč je Rusko jedinečné v tom, že má železniční brigády, je to, že logisticky jsou ruské síly vázány na železnici od továrny přes armádní sklad až po vševojskovou armádu - a tam, kde je to možné, na úroveň divize/brigády. Žádný jiný evropský stát nepoužívá železnice v takovém rozsahu jako ruská armáda. Částečným důvodem je, že Rusko je tak rozsáhlé – přes 9 600 km z jednoho konce na druhý. Vtip je v tom, že ruské železnice mají širší rozchod než zbytek Evropy.

Pouze bývalé sovětské národy a Finsko stále používají ruský standard - to zahrnuje i pobaltské státy. Existuje několik železničních uzlů před pobaltskými hlavními městy, ale i tak bude trvat několik dní, než se k nim dostanete a zahájíte provoz na železnici. Ofenzívní operace na kolejích jsou více než jen překládání nákladu z vlaku na kamion. Zahrnuje to přijímání a třídění nákladu, přebalování pro konkrétní jednotky a skladování přebytečného nákladu na zemi.

Vzhledem k nebezpečné povaze vojenského nákladu je třeba připravit půdu tak, aby mohl být náklad uložen v bezpečném distribuovaném prostředí. Tento proces může trvat jeden až tři dny. Místo také musí být mimo dosah nepřátelského dělostřelectva a musí být zabezpečeno před partyzány. Jediný šťastný granát nebo granát s raketovým pohonem může způsobit velkou explozi a mít neúměrný vliv na tempo celé divize. To za předpokladu, že klíčové mosty, jako je jeden v Narvě na rusko-estonské hranici, nebudou zničeny a musí být opraveny. Polsko má pouze jednu širokorozchodnou železniční trať, která vede z Krakova na Ukrajinu a nemůže být použita ruskými silami, aniž by předtím obsadila Ukrajinu. Z Běloruska do Varšavy nevedou žádné širokorozchodné tratě.

Železniční doprava pohybující se přes hranice se obvykle zastavuje, aby přeložila náklad, nebo využívá nastavitelné železniční vagóny a přepřahání lokomotiv (které se nemohou přizpůsobit). V dobách války je vysoce nepravděpodobné, že by ruská armáda ukořistila dostatek západních lokomotiv na podporu své armády, což by je donutilo spoléhat se na nákladní automobily. To znamená, že kapacita železničního provozu ruské armády končí na hranicích bývalého Sovětského svazu. Pokus o doplnění zásob ruské armády mimo železniční síť s ruským rozchodem by je přinutil spoléhat se převážně na své nákladní vozy, dokud železniční jednotky nebudou moci překonfigurovat/opravit železnici, nebo postavit novou.

Ruská logistická podpora kamionů, která by byla klíčová při invazi do východní Evropy, je omezena počtem kamionů a rozsahem operací. Pomocí jednoduché matematiky je možné vypočítat, jak daleko mohou kamiony jezdit. Za předpokladu, že stávající silniční síť může podporovat rychlost kolem 70 km/h, může jeden kamion vykonat tři cesty denně v okruhu 70 km: Hodinu nakládat, hodinu jet k podporované jednotce, hodinu vykládat a další hodinu k návratu na základnu. Opakování tohoto cyklu třikrát znamená celkem 12 hodin.

Zbytek dne je věnován údržbě náklaďáků, stravování, doplňování paliva, čištění zbraní a spánku. Zvětšete vzdálenost na 140 km a nákladní automobil zvládne dvě jízdy denně. Ve vzdálenosti 280 km zvládne stejný kamion jednu cestu denně. Tyto předpoklady nebudou fungovat v nerovném terénu nebo tam, kde je omezená/poškozená infrastruktura. Pokud má armáda právě tolik nákladních vozů, aby se udržela na vzdálenost 70 km, pak na 140 km bude propustnost o 33 % nižší. Při 280 km bude pokles o 66 procent. Čím dále budete dopravovat zásoby, tím méně zásob můžete dopravit za jediný den.

Ruská armáda nemá dostatek nákladních aut, aby splnila její logistický požadavek více než 140 km za skladištěm zásob. K dosažení dojezdu 280 km by ruská armáda musela zdvojnásobit příděl nákladních vozidel na 400 nákladních vozů pro každou z brigád materiálně-technického zabezpečení.

Pro seznámení se s ruskými logistickými požadavky a nákladovými prostředky je užitečným výchozím bodem ruská vševojsková armáda. Všechny mají různé struktury sil, ale na papíře je každé armádě přidělena brigáda materiálně-technického zabezpečení. Každá brigáda materiálně-technického zabezpečení má dva nákladní prapory s celkem 150 nákladními vozy obecného nákladu s 50 přívěsy a 260 specializovanými vozy na brigádu. Ruská armáda intenzivně využívá dělostřeleckou a raketometnou palbu a raketová munice je velmi objemná. Přestože je každá armáda jiná, v armádě je obvykle 56 až 90 salvových raketometů. Doplnění každého z nich vyžaduje celou ložní plochu nákladního auta.

Pokud by vševojsková armáda vypálila jedinou salvu, vyžadovalo by to 56 až 90 nákladních aut jen na doplnění raketové munice. To je asi polovina počtu nákladních aut v brigádě materiálně-technického zabezpečení jen na náhradu jedné salvy raket. Existuje také šest až devět praporů hlavňového dělostřelectva, devět praporů protivzdušné obrany, 12 mechanizovaných a průzkumných praporů, tři až pět tankových praporů, minomety, protitankové střely a munice pro ruční palné zbraně – nemluvě o potravinách, součástkách, zdravotnických zásobách a tak dále. Tyto požadavky je těžší odhadnout, ale potenciální požadavky na zásobování jsou značné. Ruská armáda potřebuje spoustu nákladních aut jen na munici a doplňování suchého nákladu.

Pro udržení zásob paliva a vody má každá brigáda materiálně-technického zabezpečení prapor taktického produktovodu. Ty mají nižší propustnost než jejich západní ekvivalenty, ale lze je umístit do tří až čtyř dnů po obsazení nového terénu. Do té doby jsou pro provozní zásobování zapotřebí nákladní vozy. Někdo by mohl namítnout, že ruská armáda má dojezd na to, aby dosáhla svých cílů jen původní palivovou nádrží, zejména s pomocnými nádržemi.

To není úplně správné. Tanky a obrněná vozidla spalují palivo při manévrování v boji nebo i při nečinnosti, když stojí. To je důvod, proč americká armáda používá "dny zásobování" k plánování spotřeby paliva, nikoli dojezdu. Pokud operace ruské armády potrvá 36 až 72 hodin, jak odhaduje studie RAND, pak by ruská armáda musela alespoň jednou doplnit palivo, než budou zřízeny taktické produktovody na podporu operací.

Scénář v Pobaltí

Velké logistické problémy v Pobaltí představují vážné potíže. Úkony v malém měřítku jsou proveditelné s malými silami bez logistických problémů, ale ve velkém měřítku jsou mnohem náročnější. Fait accompli vyžaduje, aby ruské síly dobyly pobaltské státy a zlikvidovaly veškerý odpor za méně než 96 hodin – předtím, než úkolové uskupení NATO pro velmi vysokou připravenost může posílit obránce. Tato síla nezastaví ruský útok, ale zavazuje NATO k pozemní válce, čímž neguje samotný účel fait accompli.

Logistika je klíčovým kamenem úrazu v časové ose fait accompli. Železnice je širokorozchodná a použitelná, ale časová osa je příliš krátká na to, aby mohly být ukořistěné železniční trasy znovu uvedeny do provozu. Tucet řízených střel NATO ze vzduchu odpálených nad Německem může zničit klíčové železniční mosty v Narvě, Pskově a Velikých Lukách a zastavit železniční dopravu do Pobaltí na několik dní, dokud tyto mosty nebudou opraveny. Logističtí plánovači v ruském západním okruhu musí naplánovat scénář, ve kterém se pobaltské státy rozhodnou svést bitvu ve svém hlavním městě. Historicky vzato, městské boje spotřebují obrovské množství munice a jejich ukončení trvá měsíce. Během dvou nejvýznamnějších příkladů, bitev o Groznyj v čečenských válkách a bitvy o Mosul v roce 2016, obránci vázali čtyř až desetinásobek jejich počtu po dobu až čtyř měsíců. V Grozném Rusové stříleli až 4 000 granátů denně – to je 50 nákladních aut denně.

I v baltském scénáři musí ruští plánovači počítat s rizikem, že Polsko, které může shromáždit čtyři divize, zahájí okamžitý protiútok a pokusí se ruskou armádu vyvést z rovnováhy. Ruská armáda by měla velké síly vázané na obléhání Tallinnu a Rigy, zatímco by odrážela polský protiútok z jihu. Spotřeba munice by byla obrovská. Během rusko-gruzínské války v roce 2008 některé ruské síly spotřebovaly celý základní palebný průměr munice za 12 hodin. Za předpokladu stejných rychlostí by Rusové museli doplnit značné množství munice každých 12 až 24 hodin.

Zde leží dilema. Ohromující místní síly v Pobaltí před příjezdem jednotek NATO nedávají Rusku čas na vybudování železničních zásobovacích tras, což si vynucuje spoléhání se na nákladní automobily. Ve vzdálenosti 210 km mohou podniknout pouze jednu cestu denně, což způsobuje nedostatek kamionů. Ruští plánovači by mohli nasadit méně manévrovacích sil a riskovat, že se jim nepodaří přemoci obránce. Alternativně by si mohli udělat logistickou pauzu na dva až tři dny a dát pobaltským státům čas na mobilizaci a společnému úkolovému uskupení NATO s velmi vysokou připraveností čas dorazit.

Mezitím budou jejich jednotky opotřebovávány místními partyzány, nálety NATO, poruchami údržby a loitering munnitions, jak bylo vidět v poslední válce v Náhorním Karabachu. Ať tak či onak, fait accompli selže a konflikt se zvrhne ve vleklou válku, kterou Rusko pravděpodobně prohraje. Ruská logistika může podpořit rozsáhlou operaci typu fait accompli pouze tehdy, pokud síly NATO svedou rozhodující bitvu na hranici. Převážná část spotřeby dodávek by se odehrávala v blízkosti ruských skladů. Ruské letectvo může zmírnit logistické napětí tím, že zahájí palebnou podporu. Nejisté je, jak dlouho by ruské letectvo poskytovalo blízkou leteckou podporu tváří v tvář vzdušným silám NATO, vzhledem ke schopnosti NATO podstupovat střetnutí vzduch-vzduch s raketami dlouhého doletu z místa mimo efektivní dostřel ruské protivzdušné obrany v Kaliningradu a Petrohradu. Podobný obrázek existuje na moři. Kombinace vzdušné síly, dieselových ponorek a protilodních raket umístěných na pobřeží pravděpodobně odepře Baltské moře povrchovým flotilám obou stran.

Ruská armáda má dostatek bojové síly k dobytí pobaltských států, ale nebude to fait accompli, pokud ruská vláda nezmenší velikost území, které si přeje zabrat. S použitím Van Jacksonova 2×2 diagramu „Variations of Fait Accompli“ jako koncepčního rámce můžeme plně ocenit ruské dilema. Logistické síly mohou podporovat pouze postupný fait accompli, který nenaruší jednotu NATO, místo toho dá NATO čas na mobilizaci a ukončení záboru území. I kdyby se NATO rozhodlo, že území hned nezíská zpět, jeho členské státy by pravděpodobně uvalily ochromující ekonomické sankce, dokud Rusko neustoupí. To by mohlo vést k rozbití jednoty NATO, ale nemůže to být logisticky podporováno ruskou armádou. Také to představuje velké riziko nesprávné kalkulace, že všech třicet členských států musí vyhlásit aktivaci článku 5 NATO. Na papíře je to pravda, ale v praxi musí článek 5 dodržovat pouze Spojené státy (pro zajištění bojové síly), Německo a Polsko (pro zajištění přístupu). Rusko by se ocitlo ve velkém konfliktu, který může eskalovat až za jaderný práh.

Polský scénář

Logistické výzvy ruské armády jsou v polském scénáři jiné. Je zde méně časových omezení, ale větší potíže v důsledku příslušných vzdáleností a nedostatku širokorozchodných železnic, které končí na běloruských hranicích. Nejbližší železniční trať do Polska představují Grodno a Brest v Bělorusku. První se nachází 210 km a druhý 285 km od Varšavy. Pro armádu, která je vržena tak, aby udržela 140 km, je to dlouhá zásobovací linie, kterou je třeba podporovat.

Kaliningrad by mohl být zvažován jako další možnost, ale není to praktické, protože je pro členy NATO vnitrozemím. Kombinace letectva NATO, námořních sil a polských pozemních protilodních střel činí doplňování zásob po moři nepravděpodobným. Podle Military Balance existuje ruský sbor s hlavními sklady, ale bez podpůrných logistických jednotek, které by vyvážely zásoby. Manévrové síly by musely tyto zásoby dopravit pomocí organických logistických formací na vzdálenost asi 70 km. Posádka tam může vydržet v izolaci po dlouhou dobu, ale nemůže provádět pozemní útočné operace. Ruská armáda bude schopna dosáhnout Varšavy, ale nemůže ji dobýt bez logistické pauzy, aby zastavila, překonfigurovala/opravila železnici a postavila taktická potrubí a frontová skladiště. Namísto několikadenní pauzy jako v případě Baltského moře může pauza v polském scénáři trvat až několik týdnů. To dává NATO prostor pro budování bojové síly.

Logistika je také užitečná pro posouzení ukrajinského konfliktu. Nejlepší způsob, jak interpretovat vážnost ruských záměrů, je spíše sledovat nahromadění logistických sil a skladiště zásob, než počítat praporní taktické skupiny, které se přesunuly k hranici. Velikost a rozsah logistické přípravy nám přesně říká, jak daleko a hluboko plánuje ruská armáda jít.

Ruské strategické zálohy

Rusko by mohlo posílit své západní společné strategické velitelství (západní vojenský okruh) z jiných částí země, aby zvýšilo logistickou sílu, ale ne o mnoho. Jak zdůraznil Michael Kofman, NATO má schopnost horizontálně eskalovat konflikt tím, že vystaví většinu ruského území ohrožení. Ruský generální štáb nemůže tuto hrozbu ignorovat. V důsledku toho jsou ruské centrální velení a části východního velení jedinými společnými velitelstvími, které nečelí vnější hrozbě a jsou schopny posílit západní velení. Avšak podpůrné síly, které poskytují, by byly spotřebovány dodatečnými bojovými silami, které s tím přicházejí. V ruské armádě nejsou žádné další nákladní vozy, které by nebyly svázány s podporou angažovaných sil.

Jednou ze silných stránek ruské armády ve válce v Pobaltí nebo Polsku by byla její schopnost mobilizovat záložníky a civilní nákladní vozy. Rusko má stále ve svém národním hospodářství zabudovanou masivní mobilizační kapacitu, dědictví 2. světové války a studené války. Mobilizace civilistů k vedení války má však značné ekonomické a politické náklady. K udržení politické stability doma by ruský lid musel skutečně věřit, že brání svou zemi. Nebude tolerovat, aby manželé, synové a otcové šli do války z Putinova rozmaru. Naposledy ruská vláda silně spoléhala na brance a záložníky během první čečenské války (1994–1996). Během dvou měsíců se objevilo velké protiválečné hnutí, v jehož čele stály matky vojáků.

Rusko a Fait Accompli

Pro ruskou armádu bude těžké provést pozemní ofenzívu více než 140 km za hranicemi bývalého Sovětského svazu bez logistické pauzy. Pro NATO to znamená, že se může méně starat o velkou ruskou invazi do pobaltských států nebo Polska a více se zaměřit na využívání ruských logistických výzev odvedením ruských sil dále od jejich zásobovacích skladů a zacílením na úzká místa v ruské logistické infrastruktuře a logistických silách obecně. Znamená to také, že je pravděpodobnější, že se Rusko zmocní malých částí nepřátelského území ve svém logisticky udržitelném dosahu 140 km, než že by provedlo velkou invazi.

