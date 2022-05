Ukrajina zastavuje dodávky třetiny ruského zemního plynu do Evropy

11. 5. 2022

Ukrajina zastavuje přepravu zemního plynu přes Sochranivku, protože místo ovládli ruští vojáci. Od 11. května bude dodávat do Evropy o třetinu méně plynu.



❗️#Ukraine stops gas transit through the "Sohranivka" gas pipeline system due to loss of control over the #Novopskov compressor station in #Luhansk Region.



Almost a third of the transit to #Europe passed through this station. pic.twitter.com/LlpsJUwTCM