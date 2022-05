Dalších deset mrtvých, zastřelených v USA

16. 5. 2022

Střelec v supermarketu zasáhl střelbou 11 černochů a dvě bělošské oběti. Vysílal to na streamovací platformě Twitch



The Buffalo shooter isn’t a “lone wolf.” He’s a mainstream Republican. https://t.co/1ZdMSWG7Gp — Rolling Stone (@RollingStone) May 15, 2022

Bělošský osmnáctiletý mladík ve vojenské výstroji živě streamoval s kamerou na helmě, zahájil palbu z pušky v supermarketu v americkém městě Buffalo a zabil deset lidí a další tři zranil,



Masová střelba v Buffalu se odehrála na pozadí nárůstu rasového násilí v USA.



Zločinnost založená na rasové nenávisti se v posledních letech zhoršuje, do značné míry se pěstuje v kotli nejtemnějších zákoutí internetu.



Tyto masové střelby jsou motivovány nenávistí vůči nebělochům a přesvědčení o je protkána jednou nadřazeností bílé rasy.





Pachatelem v Buffalu byl radikalizovaný osamělý bělošský střelec, plný rasové nenávisti živené extremistickou teorií široce dostupnou na internetu, který se do převážně černošské komunity v Buffalu ve státě New York vydal po zuby ozbrojený a odhodlaný zabít co nejvíce lidí.



Osmnáctiletý Payton Gendron, si na hlaveň své útočné pušky vyryl rasovou urážku. V přímém přenosu se pustil do střílení nakupujících, zaměstnanců supermarketu. Zabil také člena ochranky.





Úřady uvedly, že na sociálních sítích také zveřejnil dlouhý "manifest", v němž často zmiňoval rasistickou teorii o "nahrazení bílé rasy" jako ospravedlnění zločinu z nenávisti a rasově motivovaného násilného extremismu".



Reportér místního listu uvedl v neděli ráno v britském rozhlase, že teorii o tom, že bělošské obyvatelstvo USA má být údajně násilně nahrazeno nebělošským, věří dnes v USA 30 procent občanů.











Hovoří o této teorii také neustále moderátoři ultrapravicové televize Fox News:

The racist “great replacement theory” allegedly espoused by the suspect in Saturday’s Buffalo supermarket shooting has long been a talking point for Fox News anchors and other pundits. https://t.co/rGB5wCQAqV — The Washington Post (@washingtonpost) May 15, 2022

"Rád bych viděl rozumnou kontrolu zbraní. Rád bych viděl ukončení nenávistných projevů na internetu, na sociálních sítích. To není svoboda projevu. Není to americký způsob jednání," řekl Byron Brown v pořadu televize NBC Meet the Press.





Joe Biden, desítky amerických politiků a komunitních a občanskoprávních vůdců, včetně reverenda Ala Sharptona, rychle vyjádřili své rozhořčení a vyzvali k tomu, aby se proti nárůstu trestných činů z nenávisti v USA podniklo více kroků.Jde však o problém, který se v posledních letech zhoršuje, do značné míry se pěstuje v kotli nejtemnějších zákoutí internetu a ochotně se ho chopí ti, kteří jsou až příliš ochotni převést pokřivenou ideologii v násilí.FBI loni oznámila, že počet trestných činů z nenávisti v USA vzrostl na nejvyšší úroveň za posledních 12 let, což bylo způsobeno zejména nárůstem útoků na černochy a Asiaty. A přestože masové vraždy, jako ty v Buffalu a jinde, pochopitelně vzbuzují největší pozornost, každoročně dochází k mnoha tisícům dalších násilných útoků z nenávisti. To vedlo generálního prokurátora Merricka Garlanda k tomu, že učinil domácí terorismus a zločiny z rasové nenávisti "nejvyšší prioritou" amerického ministerstva spravedlnosti."Nenávist a rasismus nemají v Americe místo," uvedl v prohlášení po útoku v Buffalu Derrick Johnson, prezident Národní asociace pro podporu nebělochů (NAACP)."Jsme zdrceni, nesmírně rozzlobeni a modlíme se za rodiny a blízké obětí i celou komunitu."Paralely z vraždění z Buffala jsou významné nejen s vraždou 21 lidí ve Walmartu v texaském El Pasu ze srpna 2019, ale i s bezpočtem dalších případů střelby radikalizovaného osamělého útočníka.V El Pasu střelec, jednadvacetiletý běloch, také zveřejnil na internetu, na extremistickém internetovém diskusním fóru 8chan, dokument, v němž uvedl, že útok v pohraničním městě je "reakcí na hispánskou invazi do Texasu".O čtyři roky předtím si útok na kostel černošské komunity, který provedl samozvaný bělošský supremacista v Charlestonu v Jižní Karolíně, vyžádal devět mrtvých.V říjnu 2018 v Pittsburghu v Pensylvánii vtrhl běloch s výkřiky "Všichni židé musí zemřít" do synagogy Tree of Life a zastřelil 11 věřících a šest dalších zranil. Policie později našla antisemitské bláboly tohoto vraha na sociálních sítích.A k podobné střelbě došlo v dubnu 2019 v synagoze v kalifornském San Diegu, kdy jeden člověk zemřel a několik dalších bylo zraněno devatenáctiletým mladíkem, který rovněž zveřejňoval na serveru 8chan vzkazy plné rasové nenávisti.Vrah ze San Diega tvrdil, že ho motivovaly útoky na dvě mešity v novozélandském Christchurchi, při nichž o měsíc předtím bělošský supremacista zavraždil 51 muslimů. Tamní vyšetřovatelé rychle zjistili, že vrah se radikalizoval na internetu, zveřejnil vlastní manifest nenávisti a vraždy vysílal živě.Pro Sharptona, veterána v oblasti občanských práv a televizního moderátora, je nejnovější útok v Buffalu naléhavou výzvou k akci."Prezident Biden by měl v Bílém domě uspořádat setkání černošských, židovských a asijských představitelů, aby zdůraznil stupňující se úsilí federální vlády proti zločinům z nenávisti," uvedl na Twitteru."Na tyto zločiny z nenávisti je třeba reagovat jednotnou frontou proti násilí z nenávisti.""Rád bych viděl rozumnou kontrolu zbraní. Chtěl bych, aby skončily nenávistné projevy na internetu, na sociálních sítích. To není svoboda projevu. Není to americká cesta," řekl Byron Brown v pořadu NBC Meet the Press."Nejsme národem nenávistníků. Nejsme národem nenávisti. Musíme vyslat signál, že na internetu není místo pro nenávistné projevy, pro nenávistnou indoktrinaci, pro šíření nenávistných manifestů. Budu pro to silnějším hlasem. Věřím, že to, co se včera stalo v Buffalu ve státě New York, bude bodem obratu. Myslím, že po tomhle to bude jiné, pokud jde o energii a aktivitu, kterou uvidíme."Starosta Buffala v neděli uvedl, že věří, že se vraždy v jeho městě ukáží jako "bod obratu".