Putin nyní čelí jen různým druhům porážky

9. 5. 2022

Ať už má ruská přehlídka ke Dni vítězství představovat cokoli, nebude to žádné vítězství nad Ukrajinou, bez ohledu na to, jak se to prezident Vladimir Putin a Kreml pokusí navléct, píše hostující profesor obranných studií na King's College v Londýně Michael Clarke.

Tato válka je válka, kterou Rusko v žádném myslitelném smyslu nemůže vyhrát.

Putinových zahraničních vojenských úspěchů po celém světě po roce 2008 bylo dosaženo použitím malých jednotek elitních sil, žoldáků a místních milicí společně s ruským letectvem.

To poskytlo Moskvě značnou páku při nízkých nákladech během intervencí v Gruzii, Náhorním Karabachu, Sýrii, Libyi, Mali a dvakrát na Ukrajině během roku 2014 - nejprve při nelegální anexi Krymu a poté při vytváření samozvaných ruských státečků v Luhansku a Doněcku.

V každém případě se Rusko pohybovalo rychle a nemilosrdně způsoby, kterým západní svět nebyl schopen čelit jinak než prostřednictvím režimů odstupňovaných sankcí – nic, co by mohlo zvrátit realitu. Putin byl zběhlý ve vytváření "nových faktů".

V únoru se o totéž pokusil znovu v největším možném měřítku na Ukrajině - získat vládní moc během asi 72 hodin v zemi se 45 miliony obyvatel, která zabírá druhou největší rozlohu v Evropě. Byl to úžasný a bezohledný hazard, který v prvním klíčovém týdnu zcela selhal.

Putin má nyní jen málo jiných možností než pokračovat, aby se tato válka rozrostla – buď na Ukrajině, nebo tím, že postoupí za její hranice. Eskalace je zabudována do současné situace a Evropa dosáhla ve své nedávné historii velmi nebezpečného okamžiku.

Poté, co se nepodařilo s plánem A zmocnit se vlády v Kyjevě dříve, než by síly prezidenta Zelenského nebo okolní svět mohly zareagovat, Moskva přešla na plán B. Toto byl více "manévrový" vojenský přístup k obklíčení Kyjeva a postupu na další ukrajinské města - Černihiv, Sumy, Charkiv, Doněck, Mariupol a Mykolajiv, s cílem jednoduše uhasit ukrajinský ozbrojený odpor, zatímco samotnému Kyjivu by hrozila kapitulace nebo zničení.

Toto se také nepovedlo. Cherson byl jediným velkým městem, které padlo pod ruskou kontrolu a od té doby nadále vzdorovalo ruské správě. Faktem je, že ruské síly byly příliš malé na to, aby ovládly tak velkou zemi; z různých důvodů si vedly velmi špatně; byly špatně vedené a rozptýlené podél čtyř samostatných front, od Kyjiva po Mykolajiv, bez hlavního velitele.

A ukázalo se, že stojí proti odhodlané a dobře vycvičené ukrajinské armádě, která s nimi bojovala až do úplného zastavení v klasické demonstraci "dynamické obrany" – nedržela linii, ale spíše zasahovala útočníky v místech s maximální zranitelností.

Rusko nyní z frustrace přešlo k "plánu C", který se má vzdát Kyjeva a severu, místo toho soustředí všechny své síly k velké ofenzivě v oblasti Donbasu a na jihu Ukrajiny, pravděpodobně až k přístavu Oděsa na jihozápadě - s cílem účinně zemi uzavřít ve vnitrozemí.

Toto je tažení, které nyní vidíme na východě kolem Izjumu a Popasne, Kurulky a Bražkivky.

Ruské síly se snaží obklíčit ukrajinskou operaci společných sil (JFO) – asi 40 % ukrajinské armády, která byla od roku 2014 zakopána naproti odtrženým "republikám". Klíčovými ruskými cíli je dobýt Slavjansk a o něco dále jih Kramatorsk. Oba jsou klíčovými strategickými body pro kontrolu celého regionu Donbasu.

A válka se posunula do jiné vojenské fáze – boj v otevřenější krajině, za lepšího počasí, s tanky, mechanizovanou pěchotou a především dělostřelectvem – určeným k devastaci obranných linií protivníka dříve, než je zavalí obrněné síly.

Proces ale není tak jednoduchý.

Ruská ofenziva začala nečekaně a ukrajinské JFO drželo ruskou ofenzivu daleko od linií, které by ruští velitelé očekávali, že nyní dosáhne. Ukrajinci získali cenný čas. Probíhá "závod těžkého kovu", kdy se každá strana snaží přisunout své těžké bojové vybavení, než se bitva plně rozhoří. Můžeme očekávat, že tento vývoj uvidíme během několika příštích týdnů.

To, co se děje na Donbasu, však Putinovi nabízí jen volbu mezi různými druhy porážky.

Pokud se bitva dostane do podzimního patu, bude mít na tolik ztrát a bolesti málo, čím by se mohl pochlubit. Pokud se hybný moment posune v jeho neprospěch a jeho síly budou zatlačeny zpět, ještě více. A i kdyby se Rusům podařilo obsadit celý Donbas a celý jih, stále musí tato území držet po neurčitou budoucnost tváří v tvář několika milionům Ukrajinců, kteří je tam nechtějí.

Jakýkoli významný ruský vojenský úspěch pravděpodobně vytvoří velké povstání s otevřeným koncem, které se bude zvětšovat v každém okrese, který mohou ruské síly přepadnout. Putin zkrachoval v únoru s plánem A. Neúspěch tohoto schématu znamená, že plány B, C nebo jakékoli další plány stále přivádějí Rusko na mizinu.

Tak či onak, Rusko bude muset na Ukrajině dál bojovat, ať už proti obyvatelstvu, nebo proti ukrajinské armádě, a dost možná obojí současně. A dokud se Kyjev bude držet své současné linie, která požaduje, aby se Rusko stáhlo dříve, než se začne uvažovat o jakýchkoli ústupcích, Putin nemůže dělat mnoho, než ponuře pokračovat.

Západní mocnosti budou nadále dodávat zbraně a peníze do Kyjeva a v dohledné době nezruší silné sankce vůči Rusku. Jakmile se energetická závislost Evropy na něm výrazně sníží, Rusko má tak málo toho, co Evropa skutečně potřebuje, že budou USA a Evropa moci ponechat v platnosti ochromující sankce s malými náklady pro své vlastní ekonomiky.

Pro Vladimira Putina osobně není cesty zpět. Může být dokonce obžalován jako válečný zločinec. Jeho jedinou politickou strategií je udělat z války na Ukrajině něco jiného – součást boje o samotné přežití Ruska proti "nacistům" a "imperialistům" ze Západu, kteří si libují v pokusech zničit Rusko.

Proto mu vyhovuje pohrávat si s nebezpečnou myšlenkou, že Rusko čelí "Velké vlastenecké válce 2.0" se zbytkem Evropy. O Dni vítězství o tom pravděpodobně ještě hodně uslyšíme. Prezident Putin bude tvrdit, že vidí světlo na konci velmi tmavého a dlouhého tunelu, do kterého svou zemi nasměroval.

Zdroj v angličtině: ZDE

