Skutečný triumf nad nacismem jsou západní demokracie

9. 5. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Vítězství nad nacismem mělo samozřejmě dalekosáhlé důsledky pro celý svět. Vznikla OSN, vznikla deklarace lidských práv, z USA a SSSR se staly supervelmoci vedoucí studenou válku a z Američany okupovaného Německa a Japonska se vznikly demokratické, stabilní, vyspělé země.

Sovětský svaz naopak podržel mnoho, co jej spojovalo s nacismem: vláda jedné strany, potlačení svobodných voleb a veřejné kontroly moci, ovládnutí justice a policie jednou mafií atd. A to vnutil svým satelitům, které ve východní Evropě dostal fakticky jako válečnou kořist. Stalinský a leninský teror mohl být Hitlerovou učebnicí.

Skutečnou porážku hodnot nacismu představovaly a představují západní demokracie. Po válce došlo v těchto zemích k zásadnímu vývoji takřka proti všem hodnotám nacismu: nejde jen o emancipaci žen, ale také o zacházení s tělesně a mentálně postiženými, o postavení Židů, Romů nebo homosexuálů, o vliv levice a levicových myšlenek, o svobodu kultury a rozvoj tzv. zvráceného umění. Co by asi Hitler říkal na Kvílení nebo Nahý oběd, na moderní populární hudbu?

Kult militarismu, nacionalismu, národní nenávisti ustoupil tak, jak by to v tradiční Evropě dob Dreyfusovy aféry asi nikdo nečekal. Evropa, která dala světu dvě světové války, se stala tam, kde byla demokratickou, také spojenou oázou bez válek. Po staletí, ba tisíciletí se tu válčilo, pořád dokola, a najednou po roce 1945 pod americkým deštníkem vzniká mírové společenství, oblast prosperity, snášenlivost, sociálních hodnot a lidských práv. To je skutečný projev vítězství nad nacismem, jakkoli nemůže být pochyb, že lví podíl na vojenské porážce Hitlera měl Sovětský svaz.

0