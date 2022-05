Kreml chce kvůli sankcím kopírovat čínský ekonomický model. Peking se ho právě začíná zbavovat

9. 5. 2022

čas čtení 1 minuta

Kvůli mylnému přesvědčení o úspěchu čínské ekonomiky se Vladimir Putin a jeho režim rozhodli zkopírovat přístup Pekingu k ekonomice jako prostředek k vyrovnání se se sílícími západními sankcemi - jenže Kreml tak činí právě v okamžiku, kdy je Čína nucena tento model změnit, upozorňuje moskevský ekonom Jevgenij Gontmacher.

Navzdory pokračující debatě se Moskva rozhodla zavést tvrdou státní kontrolu nad všemi strategickými průmyslovými odvětvími a zároveň povolit relativní svobodu drobnému podnikání - což je politika, která kopíruje to, co již nějakou dobu dělá Čína.

Ale kvůli zpomalujícímu růstu, obrovským strukturálním problémům a extrémně neefektivnímu státnímu sektoru v ekonomice je Peking nyní konfrontován s volbou, které čelil SSSR v závěru NEPu na konci 20. let, přičemž někteří Číňané upřednostňovali liberalizaci jako Nikolaj Bucharin a další volali po rozšířené totalitě ve stylu Stalina.

Jak jejich vlastní zkušenosti, tak síla soukromého podnikání v Číně činí nepravděpodobným, že by Peking zvolil stalinistickou alternativu. A pokud Putin bude pokračovat v kopírování současného čínského přístupu, může se brzy ocitnout před stejnou volbou - a dokonce učinit stejné rozhodnutí.

Mezi důvody, proč k tomuto závěru dojít, je to, že i s určitou svobodou malé podniky v Rusku zaniknou kvůli kolabující spotřebitelské poptávce, protože osobní příjmy klesají, a protože je malá vyhlídka, že je stát bude dotovat - jako to dělá pro velké podniky.

Je nepravděpodobné, že by ruské přijetí čínského modelu trvalo příliš dlouho; ale to, zda Kreml poté zvolí to, co doporučoval Bucharin, nebo to, co na ekonomiku uvalil Stalin, je něco, co v současnosti "ví jen Bůh".

Zdroj v ruštině: ZDE

0