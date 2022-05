Ředitel CIA: Putin "nevěří, že si může dovolit prohrát" válku na Ukrajině

9. 5. 2022

Ředitel CIA Bill Burns varoval, že ruský prezident Vladimir Putin hodně sází na druhou fázi své války na Ukrajině a věří, že "přitlačení" ve vojenském konfliktu je stále jeho nejlepší cestou vpřed, napsal Zachary Cohen.

Právě tento způsob myšlení, řekl Burns, činí druhou fázi ofenzívy přinejmenším stejně riskantní – a možná dokonce riskantnější – než první fázi konfliktu.

"Je v rozpoložení, ve kterém nevěří, že si může dovolit prohrát," řekl Burns o Putinovi během akce Financial Times ve Washingtonu. "Myslím, že je právě teď přesvědčen, že zdvojnásobení úsilí mu umožní dosáhnout pokroku."

"Jeho přesvědčení o Ukrajině a o realitě ruské schopnosti nadále drtit ukrajinský odpor - nevím, zda to bylo ještě otřeseno," dodal. "Takže sázky jsou docela vysoké."

Tento názor vychází z toho, co Burns řekl, že pozoroval u Putina v posledních několika letech.

"To, co jsem viděl, zvláště v posledním desetiletí, je, že se svým způsobem dusí ve velmi výbušné kombinaci křivdy, ambicí a nejistoty, vše tak nějak zabalené," řekl.

Burns také řekl, že riziko, že válka přeroste v jaderný konflikt, by se během druhé fáze nemělo podceňovat, i když americká zpravodajská komunita nevidí "v tomto bodě praktické důkazy ruského plánování rozmístění… taktických jaderných zbraní".

"Vzhledem k tomu druhu řinčení šavlemi, které jsme slyšeli od ruského vedení, nemůžeme brát tyto možnosti na lehkou váhu," řekl Burns. "Ve chvíli, kdy... jde pro Putinovo Rusko velmi mnoho a rizika v druhé fázi konfliktu jsou vážná a neměla by být podceňována."

Důsledky mimo Rusko: Burns také řekl, že ruský konflikt na Ukrajině ovlivnil čínské kalkulace, pokud jde o to, "jak a kdy" jde o pokus ovládnout Tchaj-wan.

"Čínské vedení se zjevně snaží pečlivě zvážit, jaké ponaučení by si mělo od Ukrajiny vzít o svých vlastních ambicích na Tchaj-wanu," řekl Burns.

"Nemyslím si, že by to časem nahlodalo Siho odhodlání získat kontrolu nad Tchaj-wanem, ale myslím si, že je to něco, co ovlivňuje jejich kalkulaci toho, jak a kdy to udělají," dodal.

