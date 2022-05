Fox News šíří kremelskou propagandu. Konfiskujme majetek Ruperta Murdocha

Kdyby byl majitelem Murdochovy NewsCorporation Rus, bez váhání by se proti němu uplatnily sankce



Tucker Carlson z Fox News se v této televizi vyjádřil, že válka na Ukrajině je prý důsledkem touhy Bidenovy administrativy pomstít vítězství Donalda Trumpa ve volbách v roce 2016.



Kdyby Západ našel odvahu, nařídil by okamžité zmrazení majetku Ruperta Murdocha. Jeho moderátoři z televize Fox News a ruští propagandisté jsou natolik provázaní, že oddělit je od sebe je stejně nemožné jako odpéct dort, píše Nick Cohen.

V ruském státním zpravodajství stejně jako ve Fox TV vykřikují uřvaní ideologové výhrůžky a pak fňukají, že jsou oběti, a přitom stejnou měrou podněcují hněv a sebelítost. Její argumenty sahají od přivlastnění si antifašismu velkoruskými imperialisty - 40 zemí podporujících Ukrajinu je "dnes kolektivní Hitler", jak bylo divákům řečeno minulý týden - až po apokalyptické blouznění šéfky RT (Russia Today) Margarity Simonjanové. Jaderná válka je moje "hrůza", otřásla se, "ale my půjdeme do nebe, zatímco oni prostě jen budou křepčit".



Rusko by skutečným západním novinářům nikdy neposkytlo vysílací čas. Ale pro svého oblíbeného kverulanta si vždycky najde místo: je jím Tucker Carlson z Fox News. Ten prosazuje ruské propagandistické lži nebo možná vytváří vlastní lži, které Rusko používá. Skutečnou tyranií je podle Tuckera Carsona Ukrajina, nikoli Rusko. NATO vyprovokovalo chudáka Vladimira Putina. Západ spřádá plány na použití biologických zbraní. Minulý týden přišel Tucker Carson s teorií, že válka není výsledkem nevyprovokované invaze kolonialistické diktatury, ale snahou Bidenovy administrativy pomstít vítězství Donalda Trumpa v roce 2016.



V Moskvě to mělo velký ohlas, uvedla Julia Davisová z BuzzFeedu. "Propagandistům státní televize se to líbílo natolik, že to ruský pořad 60 minut zařadil do svého večerního vysílání ne jednou, ale hned dvakrát - úhledně to bylo zakomponované do válečné propagandy Kremlu."



Atraktivita Vladimíra Putina pro krajní pravici i chomskyánské křídlo krajní levice v Evropě a Severní Americe, ta je hodna samostatné studie. Pro ultrareakcionáře je Putin snem: je to běloch, křesťanský silák, je antiliberální a protievropský. Jeho vítězství předznamenávala svět, v němž je správné používat sílu stůj co stůj a morálka je jen pro poražené.



V Evropě ruská zvěrstva donutila všechny pravičáky, od Arrona Bankse a Nigela Farage až po Marine Le Penovou a Mattea Salviniho, najít naléhavé důvody ke změně tématu. V USA zůstává putinismus populární mezi velkou menšinou republikánských voličů. Jejich touha po diktatuře, o čemž svědčí podpora, kterou poskytli popírání legitimních výsledků voleb a fašistickým silám, které vtrhly do Kongresu, je větší. Nenávist k vládnoucím liberálům je hlubší.



Murdoch posiluje ruské lži a podkopává ukrajinské odhodlání tím, že ruské diktatuře dodává zahraniční potvrzení. Nepodceňujte jeho význam. Rusové, kteří tuší, že jejich televizní hlasatelé jsou státem sponzorovaní patolízalové, s větší pravděpodobností uvěří zahraničním komentátorům, kteří je ujišťují, že lži, které slyší, jsou pravdivé. Reportéři riskují své životy, ale Putin nemůže moderátory Fox News vyhodit nebo uvěznit, ukrást jim majetek nebo je otrávit novičokem. Ruské jednotky nepromění jejich města v trosky, nebudou je znásilňovat, mučit, upalovat zaživa v divadlech nebo střílet do hlavy u lesních cest. Murdoch a jeho zaměstnanci se Putina nemusí bát. Jejich souhlas s kremelskou válečnou propagandou je přesvědčivý, protože je poskytován dobrovolně.



Stejně užitečný pro Rusko je i širší mrazivý efekt. Viděl jsem novináře, kteří začali výmluvně a věrohodně kritizovat například levicovou nenávist ke svobodě slova nebo toleranci k regresivnímu náboženství, jen aby zjistili, že za kariéru v nejhorších pravicových médiích se musí zaplatit. Aby v USA uspěli na Fox News, nemusí souhlasit se zákazem potratů nebo popíráním klimatických změn, ale nikdy nesmí své názory zveřejnit.



Britské sankční předpisy uvádějí mezi důvody pro zmrazení majetku oligarchy "získávání výhody od ruské vlády nebo její podporu". Bidenův Bílý dům slibuje potrestat ty, kteří "jsou odpovědní za poskytování podpory nezbytné k vedení Putinovy války proti Ukrajině". Podle obou výkladů existuje pro zmrazení majetku Murdochovy společnosti NewsCorp věrohodný důvod.



Protože se jedná o mediální konglomerát, sankce by byly útokem na svobodu projevu. Říkám to otevřeně, protože mnozí komentátořia političtí aktéři předstírají, že nepožadují cenzuru, ačkoli právě to dělají. Nicméně v tomto případě je ohrožení svobody minimální. Murdoch by nebyl potrestán za to, že odhalil nepříjemné pravdy o Západě, ale za šíření prokazatelných lží ve prospěch nepřátelské cizí mocnosti.





