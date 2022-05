Britská ekonomika kolabuje. Johnsonovi idiotští ministří nemají žádný plán

Motto:

"Zhoršení výhledu ratingového hodnocení ČR uskutečňuje agentura Fitch v reakci zejména na snížení očekávaného hospodářského růstu České republiky, dále pak v reakci na velmi silné inflační tlaky a v neposlední řadě v reakci na vzestup rizik spjatých s markantní závislostí Česka na dovozu ruských energií. Veřejné finance dále podle agentury významně zatíží fiskální výdajová opatření směřující k utlumení dopadů citelné inflace a navýšené náklady související s pokrytím výdajů na pomoc ukrajinským uprchlíkům."

Ratingová agentura Fitch vydala Fialově vládě poslední varování



Níže citovaná ostře kritická analýza od ekonomického komentátora Willa Huttona platí skoro úplně stejně na české poměry. Podobnost není náhodná. Česká vláda totiž také nemá žádnou ekonomickou strategii a je jen v zajetí zastaralých ideologických stereotypů. No, posuďte sami:

Britská konomika se hroutí. Přesto si nevzpomínám na vládu, která by tak jako Johnsonova postrádala jakýkoliv plán.



Libra je slabá, inflace roste, ale u toryů je těžké rozpoznat nějaké nápady.



Vítejte v Británii v květnu 2022 - a v jednom z nejtoxičtějších a nejnebezpečnějších ekonomických okamžiků, jaké si pamatuji. Minulý týden anglická ústední banka předpověděla inflaci přesahující 10 % a na příští dva roky zanedbatelný růst, který se přehoupne do několikaměsíční recese doprovázené divokým snižováním životní úrovně. To je dost závažné, ale méně připomínané a stejně důležité je 10% znehodnocení libry v posledních třech měsících.



Jde o reakci na hospodářskou past, v níž se Británie ocitla, umocněnou implozí našeho obchodu s EU po brexitu a propadem vnitřních investic vyvolaným brexitem. Pokud bude pokles libry pokračovat, budou politické volby Bank of England ještě chmurnější.





V současné době britská ústřední banka doufá, že úrokové sazby dosáhnou svého maxima na zvládnutelné úrovni 2,5 %, než inflace začne v roce 2025 klesat zpět na 2 %. To však závisí na ukončení poklesu hodnoty libry. Pokud bude muset banka ujistit finanční trhy o svém odhodlání omezit inflaci a zastavit pokračující oslabování libry (proč by ji někdo kupoval?), mohly by úrokové sazby ještě vystoupat výše.





(Pozn. red: V ČR je repo sazba 5,75 procent, inflace 13 procent. V Británii je repo sazba 1 procento, inflace 7 procent. ČR je na tom tedy ještě podstatně hůř než Británie.)



Zatímco nová německá vláda razantně prosazuje dvoukolejnou strategii směřující k nulovým emisím uhlíku a k vytvoření nové digitální ekonomiky, která zapůsobí na trhy, my nemáme nic. Takovou strategií, která by věrohodně dokázala zdvojnásobit HDP během jedné generace, by mohlo být vyrovnávání ekonomických poměrů v různých regionech, vytváření globálně konkurenceschopných měst v každém regionu. Měla by se stát předním a ústředním bodem hospodářské politiky vlády, stejně jako snaha o dosažení nulových emisí.







Neexistuje ani žádná strategie týkající se životních nákladů. Prostor je více než dostatečný, a to i před neočekávanými daněmi. Úřad pro rozpočtovou odpovědnost předpokládá, že za tři roky vláda překročí svůj cíl vyrovnaného rozpočtu o 31 miliard liber. Kancléř by mohl každému z 10 milionů těžce postižených domácností, které jsou závislé na sociálních dávkách, cíleně vyplácet 500 liber (15 000 Kč) ročně, aby se nemusely rozhodovat mezi jídlem, teplem a oblečením. Kdyby to měl udělat po zbytek tohoto parlamentu, celkový účet by činil 10 miliard liber - což by bylo pohodlně dostupné a milionům lidí by to umožnilo volněji dýchat.







Kompletní článek v angličtině ZDE

Ekonomika bude nucena propadnout se do hlubší recese, přičemž již tak viditelné napětí v některých částech trhu s nemovitostmi bude ještě intenzivnější.Trhy by více uklidnilo, kdyby bylo jasné, že vláda má strategii, program, plán. Problém: vláda je bezradná a lpí na dvou kvazináboženských přesvědčeních, kterých se nedokáže zbavit. Tvrdý brexit, který vyjednala, je v jejích očích posvátným úspěchem, který může znamenat pouze příležitost, nikoli krizi. Jeho chyby nelze uznat. Za druhé, thatcherismus má takové postavení, že jakákoli cílevědomá akce k řešení slabých stránek ekonomiky je považována za "nekonzervativní".Postoj vlády k ekonomice je tedy dětinský: volný trh, nízká regulace, nízké daně, vyrovnané rozpočty a levná disponibilní pracovní síla jako alchymie, která má být motorem hospodářského růstu 21. století.Nepoužitelnost těchto postojů byla v posledních týdnech na očích. Ministři, kteří byli vyzváni, aby se zabývali reakcí na krizi životních nákladů, navrhli rozšíření počtu dětí, o které se smějí starat pečovatelé, vyzvali lidi, aby žádali o dávky, na které mají nárok, a zavedli odložení technické kontroly starších automobilů na dobu až po dvou letecgh. Opravdu?Trhy potřebují vidět plán na obnovení hospodářského růstu, který vytvoří důvěru a oživí investice a produktivitu.Brexitoví toryové nerozumějí modernímu kapitalismu ani tomu, jak ho řídit. Zajistit, aby inflace nezakořenila, vyžaduje víc než zvyšování úrokových sazeb a povzbuzující chvástání.Měla by být obnovena průmyslová strategie, ale měla by se zaměřit na novou ekonomiku "nehmotných statků", kde vládnou duševní vlastnictví, znalosti, digitalizace, obchodní značky a lidský kapitál. Musíme vybudovat instituce od chytřejšího úřadu pro hospodářskou soutěž po lepší banky a investory, kteří pochopí nehmotnou revoluci - a jak ji podpořit.Musí převládnout realita ohledně toho, kde leží ekonomické příležitosti. Moderní ekonomiky jsou silně propojené a jejich dodavatelské řetězce překračují hranice. Británie má příliš málo "hlavních" podniků, které stojí v čele svého odvětví, ale má spoustu středně velkých společností, jejichž činnost je součástí širšího dodavatelského řetězce.Trhy potřebují vidět plán na obnovení hospodářského růstu, který by oživil investice a produktivitu.Pracující obyvatelstvo potřebuje vědět, že mu vláda bude krýt záda, aby ochránila životní úroveň po dobu trvání krize životních nákladů, a zabránila tak agresivním mzdovým nárokům, které by mohly vyvolat mzdovou cenovou spirálu. Neexistuje z toho nic.