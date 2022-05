"Stát bez toaletního papíru nemůže být plně suverénní"

9. 5. 2022

čas čtení 1 minuta

Suverenita země, píše Jakov Geller, šéf tatarstánské státní nákupní agentury, není jen o tom mít rakety, ale také o výrobě slušného toaletního papíru pro obyvatelstvo. Pokud má pouze první, ale ne to druhé, není tato země plně suverénní.

Substituce dovozu je tedy o tom, aby byla země skutečně suverénní.

V současné době stránka Marketingového centra republiky Tatarstán uvádí "více než 108 000" druhů zboží, které Tatarstán v loňském roce nakoupil ze zahraničí, včetně věcí, jako jsou brana, a také seznam 114 000 návrhů podniků v Tatarstánu, které by chtěly získat podpora výroby domácích alternativ.

Ne všechny tyto návrhy lze samozřejmě přijmout, říká; a jakmile budou přebrány, je nutné se podívat za hranice Tatarstánu do jiných ruských regionů a najít společnosti, které by toho mohly být schopny. Ale tyto portály a jejich využití úředníky k nalezení podniků schopných vyrábět v Rusku to, co dováželo, jsou zásadní.

Pokud nebudou podporovány a využívány, je nepravděpodobné, že by se nahrazování dovozu plošně rozmohlo. Ruské regiony a republiky si budou pravděpodobně stále více uvědomovat, jak moc závisejí na druhých a kolik mohou udělat samy.

A to zase přiměje alespoň některé k argumentu, že vztahy mezi nimi, jejich sousedy a Moskvou se musí změnit, má-li se Rusko stát suverénním nejen z hlediska raket, ale také z hlediska toaletního papíru.

Zdroj v ruštině: ZDE

0