Brněnská pohostinnost II

10. 5. 2022

čas čtení 1 minuta

Jdu dneska v Brně na hlavní nádraží a před příjezdem vlaku na Prahu naběhne na perón asi 20 policajtů - měšťáci i státní, měšťáci mají s sebou dva psi, píše Milan Votýpka.

Vypadá to jako by lovili nějakého nebezpečného kriminálníka, vypadají fakt drsně.



Když vlak přijede, rozestaví se k jednotlivým dveřím vlaku a zabraňují vystoupit ukrajinským Romům.



Samozřejmě na to, kdo je Ukrajinec a kdo Rom, nemají žádnou míru, tak to berou kluci od oka a zastaví tři nuzně vypadající rodiny - samé ženské a děti, které kempí v chodbičce u záchodů.



"Brno je plné, " tvrdí jeden policajt zmatenou ruštinou a nechává je jet dál.



Romáci nevystoupí a ptají se lidí co můžou dělat. Jeden chlapík jim poradí, že o kus dál je ještě jedna zastávka - Brno - Královo pole.



Celá rodina je z toho v dobré náladě a chlapík jim říká čísla autobusů, kterými se dostanou do centra.



Když vlak přijíždí k nádraží v Krpoli vidím, že tam jsou taky po zuby ozbrojení policajti, ale stojí kluci na blbém nástupišti a rodiny tak v klidu vystupují.



Co se dělo dál a co to mělo znamenat fakt nevím. Předpokládám, že jim pak dvacet policajtů bránilo nastoupit do tramvaje...

0