Mezitím v Absurdistánu 215

Neměl tam chodit. Šel tam záměrně?

11. 5. 2022 / Tomasz Oryński

Inu, Polsko se o to pokusilo.



Ruského velvyslance varovali, aby nikam nechodil. Neposlechl a namísto toho šel se postavit davu pochopitelně rozčílených Ukrajinců. Toto je důsledek:

V době, kdy píšu tato slova, je internet plný obrázků ruského velvyslance v Polsku, kterému do obličeje někdo vrazil pytlík s umělou krví. Zatímco většina lidí protestujícím fandí a myslí si, že mu to slouží ke cti (jeho slova o ruské invazi na Ukrajinu mnoho lidí rozzlobila), najdou se i tací, kteří se ptají, proč polská policie tomuto útoku nezabránila a co když na něj někdo zaútočil skutečnou zbraní.

Varšavský magistrát varoval ruského velvyslance, že jeho nápad uspořádat oslavy 9. května v zemi, kam (nebo přes kterou) zatím uteklo přes 3 000 000 Ukrajinců poté, co jejich zemi napadla jeho vlast a páchá kruté zločiny na jejím civilním obyvatelstvu, nemusí být zrovna dobrý nápad. Plánované oslavy byly omezeny, ale i přes varování se velvyslanec rozhodl jít položit květiny na hroby sovětských vojáků. Podle mého osobního názoru to bylo záměrné - Rusové věděli, že čelit davům rozzuřených demonstrantů nedopadne pro velvyslance dobře, a přesto se rozhodli pokračovat a svůj plán široce propagovali. Snažil jsem se vygooglovat, zda velvyslanec pokládal květiny 9. května i v předchozích letech, a nepodařilo se mi o tom najít jedinou zprávu, takže i kdyby to udělal, držel se při zemi - a tím myslím opravdu při zemi, protože jsem našel spoustu informací o tom, že ruský velvyslanec položil květiny k pomníku obětem stalinismu nebo 17. září - v den výročí sovětské invaze do Polska v roce 1939.



A co měla dělat polská policie, když se velvyslanec - navzdory všem radám a zdravému rozumu - rozhodl pro široce medializovaný kousek? Řečeno papežovými slovy, příliš štěkal a dostal, co si zasloužil. Protestující byli v právu a magistrát nemůže uzavřít půlku města pro veřejnost jen proto, že se představitel odporného režimu chce projít. A zatímco někdy může policie vzít někoho do ochranné vazby, velvyslanec má diplomatickou imunitu. A tak dostal, co si zasloužil - a co očekával. Na záběrech je vidět, jak mu nějaká paní podává kapesník, aby se mohl trochu očistit, ale on ji ignoruje, místo toho tam jen tak stojí a ujišťuje se, že všichni fotografové mají dost času vyfotit ho pokrytého falešnou krví... Ale zatímco na vnitřní nenávistné štvaní v Rusku to možná zabere, pochybuji, že tato akce vyvolá příliš velké pobouření v zahraničí - Ruska už mají všichni dost.



Zjevně s výjimkou katolické církve. Papežovy vřelé city k Rusku a naprostá neschopnost přiznat, kdo je agresor a kdo oběť této války, pobouřily i některé zaryté katolíky v Polsku, jako je politik Szymon Hołownia nebo publicista Tomasz Terlikowski. Ale například arcibiskup Jędraszewski ve svém kázání 3. května (což je údajně den svaté Marie, Královny Polska, ale také výročí první polské ústavy) varoval Poláky, že jejich naděje, že Západ jim zaručí svobodu, může být marná a že by měli založit své strategické rozhodnutí na tom, že bezpečnost své země svěří židovské ženě, která prý před dvěma tisíciletími porodila panensky syna Božího, který žil v Palestině. Ale abychom byli spravedliví, varoval také před přílišnou přítulností k Rusku a připomněl, jak se po zavedení ústavy Targowická konfederace obrátila na ruskou carevnu Kateřinu II. s prosbou o pomoc při svržení nově nastolených pořádků (a to právě byl jeden z faktorů vedoucích ke konečnému rozdělení Polska). Jediné, co zapomněl zmínit, bylo, že katolická církev stála na straně zrádců, ale to asi nebylo podstatné.



Zajímavá slova zazněla také z úst Krystyny Pawłowiczové, bývalé poslankyně PiS a nyní soudkyně zpolitizovaného Ústavního soudu. Když opozice poukázala na to, že řádně nevyplnila své majetkové přiznání (přestože sama připravila zákon, který se toho týkal), což by (díky zákonu, který sama připravila) mohlo znamenat, že bude muset přijít o práci, svým obvyklým šarmem a grácií vybuchla: "Levicový poslanec Tomasz Trela chce vidět můj majetek! Ty hulváte! Ty darebáku! Ty žebráku od kostela! Nejdřív dokaž, že jsem brala úplatky! Ty pátá ruská kolono! Ty hadráku! Nebo na kolena, zalez pod stůl a štěkej, že se omlouváš! Vás utiší jedině série do našich zad!"



- rozohnila se na Twitteru. Tolik k intelektuálním elitám PiS. Všimněte si, jak se zmiňuje o úplatcích, když to nikdo nenaznačil. Existuje staré polské přísloví "bouchni do stolu a zazní nůžky" - nebo v jeho anglické verzi "if the cap fits, wear it!", "pokud vám ta čepice padne, tak ji noste!"







Ale možná od ní jen očekáváme příliš mnoho? Musíme si uvědomit, že naši političtí představitelé jsou právě takoví - jsou to představitelé národa. A máme národ, kde se mladí lidé tak zoufale snaží získat uniklé otázky k maturitě, že se nechávají internetovými trolly nabádat k veřejnému ponížení: uživatelé internetového portálu wykop.pl vytvořili falešnou skupinu, kde měly otázky k maturitě být zveřejněny, a požadovali po členech, kteří se k ní chtěli připojit, aby zveřejnili svou fotografii s cedníkem na hlavě. A mladí lidé to dělali houfně, a to navzdory tomu, že úplně stejný žertík z rádoby podvodníků u maturity se povedl už loni (viz zde ). Myslím, že by se měli oprávněně bát své zkoušky, protože zřejmě nejsou dost schopní v tom, aby si udělali vlastní průzkum...







Další nedávnou zprávou je pokuta pro zpěvačku Beatu Kozidrak za řízení pod vlivem alkoholu. Rozhodnutí soudu vyvolalo pobouření, protože podle některých lidí bylo příliš mírné - v druhé instanci dostala tučnou finanční pokutu, ale od nařízení veřejně prospěšných prací bylo upuštěno, což někteří lidé považují za další příklad toho, že se bohatá osoba může z justice vykoupit penězi. Právníci sice tvrdí, že její "umělecké úspěchy" (je zpěvačkou populární skupiny Bajm ) byly považovány za polehčující okolnost, ale tím se věci jen zhoršily. Sám si nedovedu představit, jak si to soud představuje, kdyby to někoho tím autem najela:





- Aha, tak to není tak špatné.







A samozřejmě je jako obvykle vidět i extrémní příklon vlády k církvi. Opoziční poslankyně Joanna Scheuring-Wielgusová byla zbavena imunity. Její trestný čin? Nebo spíše přestupek? "Umístění reklamy na veřejném prostranství bez povolení správy daného objektu." O co se jedná? Inu, před čtyřmi lety se zúčastnila protestu proti církevní pedofilii a na plot kolem jednoho z toruňských kostelů umístila sadu dětských botiček.

Vážně?Naštěstí pro všechny nikoho nesrazila, protože ji včas zastavil jiný účastník silničního provozu, který jí zabránil v dalším řádění - měla 0,2 promile alkoholu. Ale její "polehčující okolnosti" vlastně nebyly dostatečně přesvědčující. Když naopak místní politik PiS řídil pod vlivem a srazil 83letou ženu na přechodu pro chodce, rozhodl soud o úplném zastavení případu kvůli "nízké společenské škodlivosti tohoto činu". I vláda má jiná pravidla pro své lidi a jiná pro ostatní. Když probíhaly přípravy na očekávanou stávku leteckých dispečerů (viz minulý článek, naštěstí bylo jejich požadavkům plně vyhověno a krize se tak nekonala), byly letecké společnosti informovány, že některé osobní lety budou mít přednost. Mezi preferované destinace patřila některá města v Polsku i v zahraničí, která shodou okolností obsluhuje polská státní letecká společnost LOT, ale skutečná potřeba Poláků - kteří masově cestují s využitím nízkorozpočtových aerolinek - byla zcela ignorována. Například z Británie byl za prioritu považován pouze Londýn a na seznamu nebyla ani jedna destinace ze severní Anglie nebo Skotska. Ryanair, který je největším poskytovatelem osobních letů v Polsku, byl tím samozřejmě pobouřen a podal stížnost. Současně se k vyšší instanci dostává boj o potrestání manažera Ikei, který vyhodil jednoho ze zaměstnaců za jeho požadavky na zabíjení homosexuálů poté, co se proti rozsudku "nevinen" odvolala prokuratura. Vládou řízená obžaloba tvrdí, že šlo o případ náboženské diskriminace, protože zmíněný muž opíral své názory, že homosexuálové by měli být zabíjeni, o Bibli... Ale alespoň Adam "Nergal" Darski, lídr heavymetalové skupiny Behemoth, byl zproštěn obvinění - tentokrát z "urážky státních symbolů" poté, co byl jeden z plakátů kapely inspirován polským státním znakem. Už jsem ztratil přehled, kolikrát se Darski u soudu zodpovídal z urážky něčího vlasteneckého nebo náboženského cítění, divím se, že si ještě najde čas na hudbu... Absurdity se však neodehrávají jen v soudní síni. Například trh s bydlením je jich také plný. Developeři našli skulinku, která jim umožňuje obejít minimální velikost bytů, a nyní se předhánějí v nabídce stále menších a menších "mikrobytů". Zrovna minulý měsíc jsme ve Varšavě viděli nabídku samostatného bytu k pronájmu o rozloze 7 m2 a vzápětí ji překonal Krakov s nabídkou bytu o rozloze 6,7 m2 , který byl na trhu k dispozici za pouhých 120 000 zlotých (720 000 Kč). Nedávno jsem si koupil dodávku velikosti sprinteru s úmyslem přestavět ji na obytný vůz a ze zvědavosti jsem si spočítal podlahovou plochu. Vyšlo mi 8,4 metru čtverečního. A to pouze od přepážky po zadní dveře - kabina řidiče není započítána.Ale Polsko má zřejmě naléhavější problémy, které je třeba řešit. Jarosław Jakimowicz, bývalý herec (a poté tvář reklamy pro obchodníka se automobilovými katalyzátory ze šrotu), kterému se podařilo zachránit upadající kariéru tím, že se kolavborací s režimem dostal na pozici publicisty ve veřejnoprávní televizi TVP, stále touží po další publicitě. A tak když uviděl vedle polské vlajky vyvěšenou duhovou vlajku LGBT, vypůjčil si v nedaleké restauraci židli, ukradl ji a živě to přenášel na svých sociálních sítích. Kromě toho, že zdokumentoval, jak se dopouští krádeže, způsobil restauraci také spoustu problémů, protože během klipu tvrdil, že je tam stálým hostem a přítelem majitelů, což vyústilo v internetové pobouření proti jídelně, jejíž majitelé tvrdí, že Jakimowicze viděli poprvé v životě a byli tak laskaví, že mu židli jen půjčili.A pokud vás zajímá, jak tento obhájce tradičních hodnot a veřejné slušnosti vypadá, zde je ukázka z jeho působení v domě Velkého bratra před několika lety: