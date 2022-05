Ukrajinští Romové terčem rasistické diskriminace i v Polsku

10. 5. 2022

čas čtení 10 minut



- V Oděse ruské rakety zasáhly turistické objekty, zničily pět budov a zranily dva lidi, uvedla tamní městská rada. Ukrajinská média informovala o požáru nákupního centra.



- Nejméně 100 civilistů zůstává v ocelárnách Azovstal pod silnou ruskou palbou v jihoukrajinském městě Mariupol, uvedl poradce starosty města.



"Kromě armády zůstává v krytech nejméně 100 civilistů. To však nesnižuje intenzitu útoků okupantů," napsal podle agentury Reuters pomocník starosty Petro Andjuščenko na Telegramu.



- Ukrajinský poslanec Valentyn Nalyvaičenko, bývalý šéf bezpečnostních služeb v zemi, poskytl rozhovor z Kyjeva britské televizi Sky News. Uvedl, že včera "jsme opět viděli šílenství v Moskvě na Den vítězství". Divákům řekl:



V ten samý den na Ukrajině, ve městě Oděsa, ve městě Mykolajiv, Rusové ostřelovali naše města, naše civilisty. V Putinově projevu jsme neslyšeli žádnou zprávu, žádnou dobrou zprávu pro nikoho, pro nás, pro celý svět. Je to stále stejná propaganda sovětského typu. Vedení války na našem území kvůli "ruské vlasti". Zní to opravdu jako šílenství, zvláště v Den vítězství.



K obviněním některých kruhů v Rusku, že Ukrajinci záměrně využívají civilisty jako lidské štíty, řekl:



Jak můžeme používat civilisty jako štíty, když ruská černomořská flotila, ruská kaspická flotila ostřeluje civilisty raketami Kalibr a dalšími raketami? Neexistuje žádná ochrana.



Válka bude pokračovat, dokud ji Vladimir Putin nebude chtít zastavit. Chápeme, že každou noc v každém městě můžeme očekávat ostřelování v každou minutu, každou hodinu. To je Putinova odpovědnost a jeho rozhodnutí.





Bez našeho zemědělského exportu se již desítky zemí v různých částech světa ocitly na pokraji nedostatku potravin. A časem se situace může stát přímo hrozivou, řekl Zelenskij.







Tento předpoklad vedl ruské síly k tomu, že se pokusily provést úvodní fázi operace lehkým a přesným postupem, jehož cílem bylo dosáhnout rychlého vítězství s minimálními náklady.

Tento chybný odhad vedl k neudržitelným ztrátám a následnému snížení operačního zaměření Ruska."

, řekl v úterý švédský ministr obrany švédskému rozhlasu.Podle agentury Reuters to řekl ministr obrany Peter Hultqvist: "Dojde k efektu, že budeme vzájemně využívat svých silných stránek a výhod a plně se doplňovat a také provádět operační plánování."Švédsko již má obranné dohody se svými severskými sousedy. Rusko opakovaně varovalo před následky, pokud by Finsko a Švédsko vstoupily do NATO."Přála bych si, aby se s námi majitelé domů setkali dříve, než nás odmítnou," říká 42letá Nadia, která utekla ze své vesnice nedaleko Doněcku, když v březnu spadly ruské bomby na dům jejího souseda. Do Polska přišla s manželkou svého syna, dvaadvacetiletou Raiou, svou dospělou dcerou a se sedmi dětmi, které mají mezi sebou.Ženy si sice našly práci v masokombinátu, ale stejně jako ostatní romští uprchlíci narazily při hledání ubytování."Čelí diskriminaci," říká Mariam Masudiová, koordinátorka v ubytovně, která pracuje pro nevládní organizaci Salam Lab. "Romové nejsou přijímáni ani na jiných přijímacích místech. Nikdo jim nechce pronajmout byt. Neznám nikoho, komu by se podařilo usadit v Polsku. Ti, kterým se podařilo se z ubytovny odstěhovat, se přestěhovali do zahraničí."Podle oficiálních údajů žije na Ukrajině 400 000 Romů, odborníci to však považují za nízký odhad. Nikdo neví, kolik ukrajinských Romů přišlo do Polska, říká zástupkyně polského ombudsmana pro občanská práva Hanna Machińska."Jedná se o velké mezigenerační rodiny, některé čítají až 30 osob. Většina z nich nemá přesný plán, když do Polska přijedou," říká. "Tato situace vyžaduje institucionální pomoc. Jednotlivci nejsou schopni zorganizovat podporu pro tak velké skupiny lidí."Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvítala "pokrok" dosažený během rozhovorů s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který dosud odolával plánům Bruselu na uvalení ruského ropného embarga.Vnitrozemské Maďarsko je závislé na ruské ropě z jediného ropovodu a Orbán varoval, že nemůže schválit šestý balík sankcí EU proti Moskvě, který navrhuje Evropská komise."Dnešní večerní diskuse s premiérem Viktorem Orbánem byla užitečná pro vyjasnění otázek týkajících se sankcí a energetické bezpečnosti," uvedla von der Leyenová na Twitteru.Oba lídři o této otázce jednali během setkání v Budapešti."Dosáhli jsme pokroku, ale je zapotřebí další práce," uvedla a dodala, že uspořádá videokonferenční hovor "s regionálními aktéry s cílem posílit regionální spolupráci v oblasti ropné infrastruktury".Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij vyzval mezinárodní společenství, aby okamžitě podniklo kroky k ukončení ruské blokády přístavů jeho země, a umožnilo tak dodávky pšenice a zabránilo tak celosvětové potravinové krizi.Hlavní ukrajinský černomořský přístav Oděsa určený pro vývoz zemědělských produktů byl v pondělí zasažen raketami.Poprvé po desetiletích není v Oděse obvyklý pohyb obchodního loďstva, nefunguje obvyklý přístav. To se v Oděse nestalo pravděpodobně nikdy od druhé světové války.Běžný život spojený s mořem je blokován Ruskem.Politici již diskutují o možných důsledcích cenové krize a hladomoru v Africe a Asii. Jedná se o přímý důsledek ruské agrese, který lze překonat pouze společně - všemi Evropany, celým svobodným světem. Lze ji překonat nátlakem na Rusko, účinným donucením Ruska k zastavení této hanebné války."Předseda Evropské rady Charles Michel navštívil Oděsu a uvedl, že viděl sila plná obilí, pšenice a kukuřice, která jsou připravena k vývozu, ale jsou zablokována."Tyto tolik potřebné potraviny uvízly kvůli ruské válce a blokádě černomořských přístavů. Způsobuje to dramatické důsledky pro zranitelné země. Potřebujeme globální reakci," řekl.Podcenění ukrajinského odporu ze strany Ruska a jeho plánování "nejlepšího možného scénáře" vedlo k "prokazatelným operačním selháním, která zabránila prezidentu Putinovi oznámit významný vojenský úspěch na Ukrajině" na přehlídce ke Dni vítězství 9. května, uvedlo britské ministerstvo obrany.Podle nejnovější zprávy britských zpravodajských služeb je vysoce pravděpodobné, že plán ruské invaze vycházel z mylného předpokladu, že narazí na omezený odpor a bude schopen rychle obklíčit a obejít populační centra.Bílý dům odmítl projev ruského prezidenta Vladimira Putina ke Dni vítězství jako "revizionistickou historii" a jeho tvrzení, že k válce na Ukrajině vedla západní agrese, označil za "zjevně absurdní".Tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová v pondělí na tiskovém brífinku před novináři uvedla, že Putinův projev byl "revizionistickou historií, která na sebe vzala podobu dezinformace".Psakiová uvedla, že 9. květen má být "oslavou míru a jednoty v Evropě a porážky nacistů ve druhé světové válce", ale místo toho "Putin překrucuje historii", aby ospravedlnil svou nevyprovokovanou a neoprávněnou válku.Sněmovna reprezentantů by mohla plán, který převyšuje žádost prezidenta Joea Bidena z minulého měsíce o 33 miliard dolarů, schválit již v úterý a představitelé Senátu uvedli, že jsou rovněž připraveni jednat rychle, píše agentura.- Ruské síly podporované tanky a dělostřelectvem prováděly ostré útokyna ocelárnu Azovstal v Mariupolu, kde zůstávají ukryti poslední obránci tohoto města, uvedlo ukrajinské ministerstvo obrany. Petro Andriuščenko, poradce starosty Mariupolu, uvedl, že ruské síly začaly útočit na závod Azovstal poté, co konvoj OSN opustil Doněckou oblast."Dnes jsme učinili další krok - velmi důležitý a nejen formální krok - na naší cestě do Evropské unie," řekl Volodymyr Zelenskij. Více než 50 zemí, včetně Británie, Německa, Turecka a USA, podpořilo žádost Ukrajiny a požadovalo svolání mimořádného zasedání nejvyššího orgánu OSN pro lidská práva.Očekává se, že Rada bezpečnosti OSN ve čtvrtek rovněž uspořádá nové veřejné zasedání k ruské válce na Ukrajině, a to s ohledem na pokračující zhoršování humanitární situace. Francie a Mexiko si vyžádaly informace od Odboru OSN pro humanitární záležitosti (Ocha) a Dětského fondu OSN (Unicef), řekl agentuře France-Presse jeden z diplomatů.