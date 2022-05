Reálné poučení z války na Ukrajině pro Tchaj-wan

5. 5. 2022

čas čtení 5 minut

Po dvou měsících bojů na Ukrajině pomohly americké zbraně odrazit nelegální invazi Ruska. Američtí představitelé, včetně ministra obrany Lloyda Austina, nyní vyzývají k dalšímu "oslabení" Ruska vysláním dalších zbraní na Ukrajinu. V této souvislosti existuje pokušení tvrdit, že by Spojené státy měly předejít konfliktu s Pekingem tím, že pošlou více asymetrických zbraní na Tchaj-wan, píše Nathaniel Sher.

Již v roce 2022 schválila Bidenova administrativa prodej dvou balíčků zbraní pro tento ostrov v celkové hodnotě 195 milionů dolarů. Washington však riskuje, že udělá chybu, když bude předpokládat, že další zbraně pro Tchaj-pej Peking spíše odradí, než vyprovokují.



Náklady ruské ofenzívy - pro ukrajinské civilisty, mír v Evropě a globální ekonomiku - by měly americké představitele přesvědčit, že musí udělat vše, co je v jejich silách, aby zabránili konfliktu s pevninskou Čínou. Navzdory oslabení Ruska Ukrajina nevyšla z boje bez úhony. Podobně jakákoli válka v Tchajwanském průlivu pravděpodobně skončí "katastrofou pro všechny strany", jak se nedávno vyjádřil tchajwanský ministr obrany.



Aby se Spojené státy vyhnuly konfliktu s Pekingem, měly by se méně soustředit na přímé poskytování zbraní Tchaj-peji a více spolupracovat se spojenci a partnery na odrazení čínské agrese. Nedávno oznámené zpoždění dodávek amerických houfnic na Tchaj-wan ukazuje, že Spojené státy nemají neomezené kapacity k posílení odstrašení v západním Pacifiku. Posílení spojeneckých kapacit je méně pravděpodobné, že vyprovokuje pevninskou Čínu, než přímá podpora Tchaj-wanu, ale zároveň je pravděpodobnější, že změní vojenskou rovnováhu ve prospěch Washingtonu.



Spojené státy by mezitím měly pevninskou Čínu ujistit, že neusilují o vojenský konflikt. Samotná ujištění nemohou zabránit krizi, ale snaha v dobré víře snížit napětí bude signálem, že Spojené státy stojí o mír v Tchajwanské úžině. Jak ukazuje válka na Ukrajině, vyjasnění toho, kdo je viníkem konfliktu, může pomoci vytvořit globální koalici v opozici vůči agresorovi.



Nebezpečí současné situace na Tchaj-wanu Washingtonu neuniklo. V prvním roce Bidenova působení v úřadu se administrativa snažila vybudovat "ochranná zábradlí" s Pekingem, aby zabránila vypuknutí vzájemně destruktivní války. Po několika pokusech o obnovení americko-čínských obranných horkých linek dosáhl Washington omezeného pokroku při obnovení bezpečnostních dialogů s Pekingem.



Bílý dům si zároveň uvědomuje, že hlavní bojiště v americko-čínském soupeření se nenachází v Tchajwanském průlivu, ale v mezinárodním společenství, které bude mít rozhodující slovo při rozhodování o tom, jak reagovat na případný budoucí čínský útok. V nové indo-pacifické strategii se uvádí, že Washington usiluje o "utváření strategického prostředí, v němž [Čína] působí". Z tohoto důvodu Bidenova administrativa spolupracuje se spojenci a partnery na prosazování "integrovaného odstrašování". Řada amerických spojenců, od Austrálie po Japonsko, již podnikla kroky, aby zdůraznila význam míru a stability v Tchajwanském průlivu, zatímco země G7 vyjádřily obavy z destabilizujících akcí Pekingu v západním Pacifiku.



Skutečnost je taková, že vyslání dalších zbraní do Tchaj-peje vojenskou rovnováhu v Tchajwanském průlivu změní jen málo. Pevnina je příliš blízko ostrova, vlastní příliš mnoho moderních balistických a řízených střel a má příliš silnou politickou vůli, než aby v případě provokace ustoupila. Mnozí analytici odhadují, že PLA se na Tchaj-wanu pravděpodobně nepředvede tak špatně jako Rusko na Ukrajině, a i kdyby Spojené státy zasáhly, není jasné, zda Washington sám dokáže v konfliktu s Pekingem zvítězit.



V této souvislosti je lákavé tvrdit, že by Spojené státy měly na Tchaj-wan poslat více asymetrických zbraní, jako to udělaly v případě Ukrajiny, aby potlačily pokusy pevniny o násilné sjednocení. Riziko však spočívá v tom, že Peking bude vnímat další podporu Tchaj-peji jako záminku k vyhlášení nezávislosti Tchaj-wanu a usoudí, že násilné sjednocení se spíše podaří dříve než později. Z tohoto důvodu by Spojené státy měly při rozhodování o vývozu dalších zbraní na Tchaj-wan postupovat obezřetně.



Náklady na ruskou invazi na Ukrajinu by měly Washington přesvědčit, že musí udělat vše, co je v jeho silách, aby zabránil vojenskému konfliktu s pevninskou Čínou. Posílení obranných schopností amerických spojenců, jednání ve shodě s mezinárodními partnery a poskytnutí ujištění Pekingu změní kalkulace pevninské Číny více než vývoz dalších amerických zbraní na Tchaj-wan. Alternativou by byl svět, v němž je konflikt nevyhnutelný a vyhlídky Spojených států na bojišti nejisté.



Celý článek v angličtině ZDE

