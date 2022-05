Rusko-ukrajinská válka: bombardováním luhanské školy byly usmrceny desítky lidí. Ukrajina potopila další ruskou válečnou loď

Oděsa byla zasažena raketami, ale Ukrajina zahájila protiofenzívu na severu; Kyjev sděluje že dron potopil další ruskou válečnou loď v Černém moři



- 60 lidí zemřelo poté, co ruské bomby zasáhly školu v ukrajinské obci Bilohorivka, uvedl v neděli gubernátor Luhanské oblasti Serhij Gajdaj.



"Požár byl uhašen po téměř čtyřech hodinách, poté byly odklizeny trosky a bohužel byla nalezena těla dvou lidí," napsal Gajdaj na Telegramu. "Pod troskami budov pravděpodobně zahynulo šedesát lidí."

#Russian forces dropped a bomb on the school of Bilohorivka, #Luhansk region, where almost the entire village was staying, reports #Ukrainian media.



There were about 90 people in the school. Nearly 30 people have already been taken out of the rubble. pic.twitter.com/mNAawnd9CJ — NEXTA (@nexta_tv) May 7, 2022

- Americký Institut pro studium války předpovídá, že ukrajinské jednotky v Charkovské oblasti pravděpodobně v příštích dnech nebo týdnech postoupí k ruským hranicím.



Podle nedávné zprávy amerického thinktanku ukrajinská protiofenzíva severovýchodně od Charkova výrazně postupuje.

The #Ukrainian counteroffensive northeast of #Kharkiv is making significant progress and will likely advance to the #Russian border in the coming days or weeks.



Read the latest report from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/Ya6pu4PTDd pic.twitter.com/eWEb4Ozvtb — ISW (@TheStudyofWar) May 8, 2022 - 60 lidí zemřelo poté, co ruské bomby zasáhly školu v ukrajinské obci Bilohorivka, uvedl v neděli gubernátor Luhanské oblasti Serhij Gajdaj.





- Rusové zabili dvě děti:







#Russian war criminals hit the village of Pryvillia, #Luhansk region with "Grads" and killed two children, reports Serhiy Haidai, head of regional administration. pic.twitter.com/T6Z7otfpgT — NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2022

- Dva další ukrajinské útoky: Another TB2 UCAV video posted by the Ukrainian Navy that appears to show strikes on two more Russian Raptor fast-attack craft.https://t.co/f2Lv1ntE05 pic.twitter.com/4O55pJBZiX — Rob Lee (@RALee85) May 8, 2022

Každý rok 8. května společně s celým civilizovaným světem uctíváme všechny, kteří za druhé světové války bránili planetu před nacismem. Miliony ztracených životů, zmrzačených osudů, umučených duší a miliony důvodů říci zlu: Už nikdy více!







In a video released by Zelensky in Borodyanka for May 8, Ukraine’s Day of Remembrance & Reconciliation, he asks, “never again? Try telling Ukraine that.” He draws comparisons between Ukraine fight against Russia to WW2 fight against fascism. Air raid sirens sounded as he posted. pic.twitter.com/J8qOzzWuOA — Christopher Miller (@ChristopherJM) May 8, 2022

Here is the second half of the video. Zelensky says that “never again” — the promise after the Second World War to not allow fascism to return — is now just “again,” and evil has returned. He says some people have forgotten the promise. Ukraine is the frontline in the fight now. pic.twitter.com/SzSzIWzbDN — Christopher Miller (@ChristopherJM) May 8, 2022

Může být jaro černobílé? Existuje věčný únor? Jsou zlatá slova devalvována? Ukrajina bohužel zná odpovědi na všechny tyto otázky. Odpovědi jsou bohužel "ano".





Věděli jsme, jakou cenu naši předkové za tuto moudrost zaplatili. Věděli jsme, jak je důležité ji uchovat a předat potomkům. Netušili jsme však, že naše generace bude svědkem znesvěcení slov, která, jak se ukázalo, nejsou pravdou pro každého.Letos říkáme "Nikdy více" jinak. "Nikdy více" slyšíme jinak. Zní to bolestně, krutě. Bez vykřičníku, ale s otazníkem. Říkáte: Už nikdy více? Povězte o tom Ukrajině.Dne 24. února bylo slovo "nikdy" vymazáno. Střílelo se a bombardovalo. Stovkami raket ve čtyři hodiny ráno, které probudily celou Ukrajinu. Slyšeli jsme strašné výbuchy. Slyšeli jsme: Už zase!Město Boroďanka je jednou z mnoha obětí tohoto zločinu! Za mnou je jeden z mnoha svědků! Ne vojenský objekt, ne tajná základna, ale obyčejná devítipatrová budova. Může představovat bezpečnostní hrozbu pro Rusko, pro osminu světa, druhou největší armádu světa, jaderný stát? Může být něco absurdnějšího než tato otázka? Může.250kilogramové vysoce explozivní bomby, kterými velmoc ostřelovala toto městečko. A to otupělo. Nemůže dnes říci: Už nikdy více! Nemůže dnes říci nic. Ale tady je všechno jasné i beze slov.Stačí se podívat na tento dům. Kdysi tu byly zdi. Kdysi na nich byly fotografie. A na fotkách byli ti, kteří kdysi prošli peklem války. Padesát mužů, kteří byli posláni na nucené práce do Německa. Ti, kteří byli upáleni zaživa, když tu nacisté vypálili více než sto domů.250 vojáků, kteří padli na frontách druhé světové války, a celkem téměř 1000 obyvatel Boroďanky, kteří bojovali a porazili nacismus. Pro zajištění: už nikdy více. Bojovali za budoucnost dětí, za život, který tu byl až do 24. února.Představte si, že v každém z těchto bytů chodili lidé spát. Přejí si navzájem dobrou noc. Zhasínají světlo. Objímají své blízké. Zavřou oči. O něčem se jim zdá. Nastane naprosté ticho. Všichni usínají, aniž by věděli, že ne všichni se probudí. Spí tvrdě. Zdá se jim o něčem příjemném. Ale za několik hodin je probudí výbuchy raket. A někdo se už nikdy neprobudí. Už nikdy.Slovo "nikdy" bylo z tohoto sloganu vypuštěno. Amputováno během takzvané speciální operace. Zabodli nůž do srdce a při pohledu do očí řekli: "To nejsme my!" Mučeni slovy "ne všechno je tak jednoznačné". Zabit se slovy "Už nikdy více": "Můžeme si to zopakovat."A tak se také stalo. A hrúzy se začaly opakovat. A naše města, která přežila tak ohavnou okupaci, že 80 let nestačí na to, aby se na ni zapomnělo, vidí okupanta znovu. A dostala druhé datum okupace ve své historii. A některá města, například Mariupol, dostala třetí. Během dvou let okupace tam nacisté zabili 10 000 civilistů. Rusko jich za dva měsíce okupace zabilo 20 000.Desítky let po druhé světové válce se na Ukrajinu vrátila tma. A opět se stala černobílou. Znovu! Zlo se vrátilo. Znovu! V jiné uniformě, pod jinými hesly, ale za stejným účelem. Na Ukrajině byla zorganizována krvavá rekonstrukce nacismu. Fanatické opakování tohoto režimu. Jeho myšlenky, činy, slova a symboly. Maniakální detailní napodobení jeho zvěrstev a "alibi", které údajně dávají zlu posvátný smysl. Opakování jeho zločinů a dokonce pokusy překonat "učitele" a sesunout ho z piedestalu největšího zla v dějinách lidstva. Stanovení nového světového rekordu v xenofobii, nenávisti, rasismu a počtu obětí, které mohou způsobit.Už nikdy více! Byla to óda na moudrého muže! Hymna civilizovaného světa! Ale někdo zpíval špatně. Zkreslil "Nikdy více" tóny pochybností. Umlkl a začal svou smrtící árii zla. A to je jasné všem zemím, které viděly hrůzy nacismu na vlastní oči. A dnes prožívají strašlivé deja vu. Vidět to znovu!Všechny národy, které byly označeny za "národy třetí kategorie", za otroky bez práva na vlastní stát nebo na existenci vůbec, slyší výroky, které jeden národ vyvyšují a ostatní snadno vymazávají. Tvrdí, že ve skutečnosti neexistujete, že jste uměle vytvořeni, a proto nemáte žádná práva. Každý slyší jazyk zla. Znovu!A společně uznávají bolestnou pravdu: nevydrželi jsme ani století. Naše Nikdy znovu stačilo 77 let. Zlo nás minulo. Znovu se zrodilo. Znovu a teď!To chápou všechny země a národy, které dnes Ukrajinu podporují. A navzdory nové masce šelmy ho poznali. Protože si na rozdíl od některých pamatují, za co a proti čemu bojovali naši předkové. Nepletli si první s druhým, neměnili místa, nezapomínali.Nezapomněli ani Poláci, na jejichž půdě nacisté zahájili svůj pochod a vypálili první výstřel druhé světové války. Nezapomněli, jak vás zlo nejprve obviní, vyprovokuje, označí za agresora a pak zaútočí ve 4:45 ráno s tím, že jde o sebeobranu. A viděli, jak se to opakuje na našem území. Vzpomínají na nacisty zničenou Varšavu. A vidí, co se stalo Mariupolu.Britové nezapomněli, jak nacisté zničili Coventry, které bylo 41krát bombardováno. Jak zněla "Měsíční sonáta" Luftwaffe, když bylo město nepřetržitě bombardováno 11 hodin. Jak bylo zničeno jeho historické centrum, továrny, katedrála svatého Michala. A viděli, jak na Charkov dopadají rakety. Jak bylo poškozeno jeho historické centrum, továrny a katedrála Nanebevzetí Panny Marie. Vzpomínají na Londýn, který byl bombardován nepřetržitě 57 nocí. Vzpomínají, jak střely V-2 zasáhly Belfast, Portsmouth, Liverpool. A vidí, jak křižující rakety zasáhly Mykolajiv, Kramatorsk, Černihiv. Vzpomínají, jak byl bombardován Birmingham. A vidí, jak je poškozeno jeho sesterské město Záporoží.Nizozemci si to pamatují. Jak se Rotterdam stal prvním městem, které bylo zcela zničeno, když na něj nacisté shodili 97 tun bomb.Francouzi si to pamatují. Vzpomínají na Oradour-sur-Glane, kde esesáci zaživa upálili půl tisíce žen a dětí. Masové věšení v Tulle, masakr ve vesnici Ascq. Tisíce lidí na shromáždění odporu v okupovaném Lille. Viděli, co se dělo v Buče, Irpinu, Boroďance, Volnovachu a Trosťance. Vidí okupaci Chersonu, Melitopolu, Berďansku a dalších měst, kde se lidé nevzdávají. A tisíce z nich chodí na pokojná shromáždění, která jsou nad síly okupantů, a ti mohou jen střílet do civilistů.Češi na to nezapomněli. Jak za necelý den nacisté zničili Lidice a z vesnice zbyl jen popel. Viděli zničenou Popasnou. Nezbyl z ní ani popel. Nezapomněli ani Řekové, kteří přežili masakry a popravy na celém území, blokádu a velký hladomor.Vzpomínají na to Američané, kteří bojovali proti zlu na dvou frontách. Kteří prošli Pearl Harborem a Dunkerkem se Spojenci. A společně procházíme novými, neméně těžkými bitvami.To si připomínají všichni, kdo přežili holocaust - jak může jeden národ nenávidět druhý.Nezapomněli na to Litevci, Lotyši, Estonci, Dánové, Gruzínci, Arméni, Belgičané, Norové a mnozí další - všichni ti, kteří trpěli nacismem na své půdě, a všichni ti, kteří ho v rámci protihitlerovské koalice porazili.Bohužel jsou i tací, kteří po přežití všech těchto zločinů, po ztrátě milionů lidí, kteří bojovali za vítězství a dosáhli ho, dnes znesvěcují jejich památku a jejich čin.Ten, kdo dovolil ostřelování ukrajinských měst ze své země. Měst, která spolu s našimi předky osvobodili jeho předkové.Ten, který plivl do tváře svému "Nesmrtelnému pluku" a postavil vedle něj mučitele z Bucha.A vyzval celé lidstvo. Ale zapomněl na to hlavní: jakékoli zlo končí vždy stejně - končí.Přátelé Ukrajinci!Dnes, v Den památky a smíření, vzdáváme hold všem, kteří bránili svou vlast a svět před nacismem. Všímáme si činu ukrajinského lidu a jeho podílu na vítězství protihitlerovské koalice.Výbuchy, výstřely, zákopy, zranění, hladomor, bombardování, blokády, masové popravy, trestné operace, okupace, koncentrační tábory, plynové komory, žluté hvězdy, ghetta, Babyn Jar, Chatyň, zajetí, nucené práce.Výbuchy, výstřely, zákopy, zranění, hladomor, bombardování, blokády, masové popravy, trestné operace, okupace, koncentrační tábory, plynové komory, žluté hvězdy, ghetta, Babyn Jar, Katyň, zajetí, nucené práce. Zemřeli proto, aby každý z nás věděl, co tato slova znamenají, z knih, nikoli z vlastní zkušenosti. Ale stalo se to jinak. Je to vůči nim všem nespravedlivé. Ale pravda zvítězí. A my všechno překonáme!A důkaz toho se jmenuje "Vlkodlak". Je to bývalé Hitlerovo sídlo a bunkr nedaleko Vinnycji. A zbylo z něj jen pár kamenů. Ruiny. Trosky člověka, který se považoval za velkého a nepřemožitelného. Je to návod pro nás všechny i pro budoucí generace. To, za co bojovali naši předkové. A dokázali, že žádné zlo se nevyhne odpovědnosti. Nebude se moci skrývat v bunkru. Nezůstane z něj kámen na kameni. Tak překonáme všechno. A víme to jistě, protože naše armáda a všichni naši lidé jsou potomky těch, kteří překonali nacismus. Takže opět zvítězí.A bude opět mír. Konečně zase!Překonáme zimu, která začala 24. února, trvá 8. května, ale definitivně skončí a ukrajinské slunce ji rozpustí! A my se s celou zemí setkáme s naším úsvitem. A rodina a blízcí, přátelé a příbuzní budou opět spolu! Konečně zase! A nad dočasně okupovanými městy a vesnicemi bude opět vlát naše vlajka. Konečně zase! A my se sejdeme. A bude mír! Konečně zase! A už žádné černobílé sny, jen modrý a žlutý sen. Konečně zase! Naši předkové za to bojovali.Věčná čest všem, kteří bojovali proti nacismu!Věčná památka všem padlým během druhé světové války!Podle generální prokuratury budou tato čísla zřejmě vyšší, protože nezahrnují dětské oběti v oblastech, kde probíhají bojové akce, a v okupovaných oblastech.V příspěvku na Twitteru ministerstvo uvedlo: "#Rusko se dopustilo tohoto brutálního válečného zločinu krátce před Dnem památky a usmíření a neustále opakuje tragédii druhé světové války. #StopRussianWar"🇺🇦 MZV důrazně odsuzuje #Ruské ostřelování školy v Bilohorivce, v níž se 7. května ukrývalo 60 lidí. #Rusko se tohoto brutálního válečného zločinu dopustilo krátce před Dnem památky a usmíření a neustále opakuje tragédii druhé světové války. #StopRussianWar pic.twitter.com/dxf3fX7GrZ- MZV Ukrajiny 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 8. května 2022Na prahu oslav Dne vítězství 9. května se zdá, že Rusko má k triumfu ve válce na Ukrajině velmi daleko. A všechny jeho další možnosti jsou plné nebezpečí.Po katastrofálním útoku na Kyjev se Rusko pokouší dobýt území na východě Ukrajiny, zatímco jeho armáda se blíží vyčerpání a sankce se stále stupňují."Se současnými silami, které mají, je tlak, o který se nyní pokoušejí, to jediné, co jim zbývá," řekl Jeffrey Edmonds, bývalý ředitel pro Rusko v Radě národní bezpečnosti USA a vedoucí analytik thinktanku CNA."Armády se z tak ničivé ztráty jen tak rychle nevzpamatují. A vzhledem k tomu, jak efektivní byli Ukrajinci s naší podporou, si prostě nemyslím, že budou schopni dosáhnout svých cílů během následujících týdnů. A nadcházející týdny napoví, kam se to bude ubírat."Hostitelem hovoru bude německý kancléř Olaf Scholz a Zelensiyj se ho "zúčastní a podá zprávu o současné situaci", uvedla mluvčí vlády Christiane Hoffmannová.Očekává se, že se bude jednat o dalších sankcích nebo alespoň o zpřísnění obrovské škály ekonomických trestů, které již byly na Rusko uvaleny.Velvyslanci členských států EU se v neděli rovněž sejdou v Bruselu, aby projednali šesté kolo hospodářských sankcí proti Moskvě, které by tentokrát mělo zahrnovat postupný zákaz dovozu ruské ropy.Vojenské úřady v Kyjevě sdělují, že jeden z jejich bezpilotních letounů potopil v Černém moři druhou ruskou loď v rámci ofenzívy na Hadím ostrově.Na znamení nečekaně účinné obrany, která udržuje boje již 11. týden, srovnala ukrajinská armáda se zemí ruské pozice na černomořském ostrově, který byl dobyt v prvních dnech války a stal se symbolem odporu.Satelitní snímky analyzované agenturou Associated Press ukázaly, že Ukrajina se zaměřila na Ruskem držený Hadí ostrov ve snaze ztížit ruské úsilí o kontrolu Černého moře.Snímek pořízený v sobotu brzy ráno společností Planet Labs PBC ukázal, že většina budov na ostrově byla zničena útoky ukrajinských dronů, stejně jako něco, co vypadalo jako výsadkové plavidlo třídy Serna proti severní pláži ostrova.Západní vojenští analytici rovněž uvedli, že ukrajinská protiofenzíva postupuje v okolí druhého největšího města v zemi, Charkova, i když ten zůstává klíčovým cílem ruského ostřelování.Nejintenzivnější boje v posledních dnech probíhaly na východě Ukrajiny, kde obě strany svádějí urputnou bitvu o dobytí nebo znovuzískání území. Ofenzíva Moskvy se tam soustředila na Donbas, kde separatisté podporovaní Ruskem bojují od roku 2014.Moskva se rovněž snaží proniknout na jih Ukrajiny, a to jak s cílem odříznout zemi od moře, tak vytvořit koridor k separatistickému moldavskému regionu Podněstří, kde se již dlouho nacházejí ruské jednotky. Těchto cílů se jí však nedaří dosáhnout.V sobotu zasáhlo Oděsu, kde až do úterního rána platí zákaz vycházení, šest ruských řízených střel vypálených z letadel. Videa zveřejněná na sociálních sítích ukazují, jak nad černomořským přístavním městem stoupá hustý černý dým a houkají sirény.Oděská městská rada uvedla, že čtyři z raket zasáhly nábytkářskou firmu, přičemž tlakové vlny a trosky vážně poškodily výškové bytové domy. Další dvě střely zasáhly oděské letiště, jehož vzletová a přistávací dráha byla vyřazena již při předchozím ruském útoku.zatímco ukrajinští představitelé uvedli, že bitva o město na východě země pokračuje.V polovině dubna zahájily ruské síly nový ofenzivní postup podél většiny východního křídla Ukrajiny, přičemž k nejintenzivnějším útokům a ostřelování došlo v poslední době v okolí Popasny v Luhanské oblasti."Držím se", napsal Denys Prokopenko, velitel ukrajinského pluku Azov, ve své poslední zprávě na WhatsApp své ženě Kateryně z obléhaných oceláren Azovstal v ukrajinském přístavním městě Mariupol.Sedmadvacetiletá Kateryna, která hovoří prostřednictvím Zoomu z Krakova na východě Polska spolu se třemi dalšími manželkami a partnerkami vojáků žijících pod nemilosrdným ruským ostřelováním a infiltračními nálety, říká, že doufám, že zpráva v pátek ve 22 hodin večer nebyla poslední zprávou jejího manžela.Jsou to již dva týdny, co se poslední ukrajinští obránci srovnaného města Mariupol na jihovýchodě Ukrajiny stáhli do rozlehlého komplexu horkých a zapáchajících tunelů spolu s tisíci vyděšených civilistů včetně dětí.Pro dva tisíce vojáků, z nichž 700 je údajně zraněno, však naděje rychle klesá, jak je krutě patrné z nepravidelných zpráv přicházejících z děl. "Poslední zpráva přišla včera," říká Kateryna o esemesce od svého třicetiletého manžela. Stálo v ní: 'Vydrž, uděláme vše, co je v našich silách, abychom tě zachránili'."čeno.Jeho komentáře, které pronesl v sobotu v nočním projevu na Telegramu, následovaly po zničení muzea věnovaného filozofovi a básníkovi 18. století Hryhoriji Skovorodovi poté, co bylo zasaženo ruským ostřelováním."Cílené raketové údery na muzea - to ani teroristu nenapadne," řekl Zelenskij."Každý den této války dělá ruská armáda něco, co se nedá popsat slovy. Ale každý další den udělá něco, co vás donutí to pocítit novým způsobem."Zásoby docházejí, amputace se provádějí na zchátralé klinice a mrtvoly se hromadí - bojovníci uvěznění v obklíčené ocelárně v ukrajinském Mariupolu bojují í, zatímco ruské síly upevňují svou moc nad poslední redutou města.V labyrintu bunkrů a tunelů ze sovětské éry, které se táhnou pod rozlehlou ocelárnou, se ukrývá hrstka ukrajinských jednotek, které se pokoušejí o poslední obranu, a nespočet raněných a mrtvých bojovníků.Podrobnosti o chaotické závěrečné obraně a zoufalé snaze postarat se o zraněné pečlivě dává dohromady vojenská lékařka Jevgenija Tytarenko, jejíž manžel a kolegové zůstávají uvězněni uvnitř továrny.Civilisté, kteří byli evakuováni z Azovstalu, se shromažďují v dočasném ubytovacím středisku v Bezimenoje u Mariupolu. Foto: MZV ČR Alessandro Guerra/EPAVelitelé se naposledy rozloučili se svými blízkými, protože zásoby se tenčí a Rusové se blíží, zatímco možnost vyproštění bojovníků se zdá být stále méně pravděpodobná, řekl Tytarenko."Velitelé se již rozloučili se svými manželkami. Jeden z nich poslal své ženě zprávu: 'Neplač. V každém případě se vrátíme domů - živí nebo mrtví," řekl Tytarenko.Tytarenko popsal chaotickou a složitou operaci uvnitř Azovstalu, kde bojovníci bojovali s Rusy a zároveň odváděli civilisty spolu s těly zabitých do různých částí závodu.Bez chlazení byla těla mrtvých zabalena do igelitových pytlů a hnijí, ale bojovníci jsou i nadále odhodláni zabránit tomu, aby padla do rukou ruských sil."Téměř všude s sebou nosí mrtvoly," řekl Tytarenko. "Zaslouží si evakuaci - ti, kteří jsou živí, zranění i mrtví."Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij uvedl, že z ocelárny Azovstal v Mariupolu, kde byli uvězněni 72 dní, bylo zachráněno přes 300 civilistů.Ve svém nočním projevu na Telegramu řekl: "Jsem vděčný týmům Mezinárodního výboru Červeného kříže a Organizace spojených národů, které nám pomohly zorganizovat první fázi evakuace z Azovstalu," uvedl Zelenskij ve videu zveřejněném na Telegramu.Nicméně zatímco ukrajinská vláda uvedla, že "všechny ženy, děti a starší lidé" byli evakuováni , v bunkrech mariupolské ocelárny, která je stále vystavena zuřivému ostřelování a útokům ruských sil, stále uvízli lékaři a vojáci, včetně mnoha zraněných.Ukrajina "vyzývá MSF, aby zorganizovala misi k evakuaci obránců Mariupolu a Azovstalu a poskytla lékařskou péči zraněným, jejichž lidská práva porušila Ruská federace," napsalo ministerstvo pro reintegraci dočasně okupovaných území Ukrajiny v prohlášení v angličtině.Ti jsou "72 dní nepřetržitě pod... neustálým ostřelováním a útoky ruské armády", dodalo."Nyní je nedostatek léků, vody a potravin, zranění vojáci umírají kvůli gangréně a sepsi."