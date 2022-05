Putin se omluvil za Lavrovovy výroky o Hitlerovi

6. 5. 2022

- Vladimir Putin se podle izraelského premiéra Naftaliho Bennetta omluvil za výroky svého ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který tvrdil, že Adolf Hitler byl židovského původu



Bennett uvedl, že omluvu přijal, a poděkoval Putinovi za objasnění jeho postoje.



Izraelský premiér rovněž uvedl, že požádal Putina, aby zvážil umožnění evakuace obléhaných oceláren Azovstal v ukrajinském přístavu Mariupol, a to v návaznosti na dřívější rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.



Bennett uvedl, že Putin slíbil zřídit koridor pro evakuaci civilistů z továrny.



V rozhovoru pro italskou televizi na začátku tohoto týdne byl Lavrov požádán, aby se vyjádřil k tomu, jak může Rusko říkat, že potřebuje "denacifikovat" zemi, když její prezident Zelenskij je žid.



- Muži, kteří podpálili vojenskou odvodní kancelář v městě Nižněvartovsk v Rusku se nejenže při tom nafilmovali, ale nasdíleli toto video na ruských kanálech sociálních sítí. Odvážné, když nic jiného:

The guys who attacked the Russian Army recruitment building in Nizhnevartovsk in Russia not only filmed themselves doing it, but shared the video across RUS SM channels. Ballsy if nothing else. pic.twitter.com/TERJW08rQa — D.Emery (@DemeryUK) May 5, 2022





- Další kolo evakuace z Mariupolu má proběhnout v pátek



"Zítra, 6. května, proběhne evakuace z Mariupolu do Záporoží," uvedla ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková.





Mezitím probíhá také snaha o evakuaci osob uvězněných v ocelárně Azovstal. Podle ukrajinské armády tam zůstává uvězněno asi 200 civilistů.

- V Rusku se blíží Den vítězství, 9. květen, a Vladimir Putin za dva měsíce války na Ukrajině zatím nezískal žádnou cenu, kterou by se mohl pochlubit ruskému lidu





Rusové sundavají nápisy v ukrajinštině a angličtině a nahrazují je ruskými nápisy:





#Russia invaders exchanging the #Ukrainian “Mariupol” sign for a Russian one. It’s just one letter difference, but a big deal.

Do you understand now that it’s important to write “Kyiv”, not “Kiev”?#kyivnotkiev #StopPutinNOW #StandWithUkraine #ArmUkraineNow pic.twitter.com/6fNdFwDTJE — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) May 5, 2022





- Evropská unie plánuje uvalit sankce na Alinu Kabajevovou, o níž se dlouho šuškalo, že je přítelkyní Vladimira Putina, a patriarchu Kirilla, hlavu ruské pravoslavné církve.

V roce 2008 jedny moskevské noviny tvrdily, že se Putin tajně rozvedl se svou manželkou Ljudmilou a chystá se oženit s gymnastkou. Kreml tuto zprávu důrazně popřel a noviny byly brzy poté zlikvidovány. Manželé Putinovi oznámili rozchod v roce 2013, po 30 letech manželství. Deník Wall Street Journal minulý měsíc uvedl, že americká administrativa sankce vůči Kabajevové odložila kvůli obavám, že by je Putin považoval za osobní útok. Bílý dům tuto zprávu důrazně popřel a trval na tom, že nikdo není před sankcemi v bezpečí. USA a EU již sankce uvalily na Putinovy dospělé děti Marii Voroncovovou a Katerinu Tichonovou.

Ale jedna by mohla být blízko: průmyslové přístavní město Mariupol na břehu Azovského moře. Při ruském útoku bylo vážně poškozeno a nyní může sloužit jako klíčová rekvizita při oslavách v nadcházejících týdnech. Do města se před svátky sjeli kremelští úředníci a propagandisté, místní úklidové čety odklízejí trosky a stavějí vlastenecké sochy Rusku.Boje údajně stále zuří v závodě Azovstal v mariupolské průmyslové zóně, který Putin předtím nařídil svému vojenskému šéfovi zablokovat, aby "neprošla ani moucha". Navzdory jeho rozkazu k obléhání ukrajinští vojáci sdělují, že Rusko vyvíjí poslední úsilí, aby vstoupilo do ocelárny a pokořilo poslední obránce města jen několik dní před Dnem vítězství.Ukrajinská rozvědka konstatuje, že Rusko plánuje ve městě uspořádat část své klíčové přehlídky ke Dni vítězství. "Mariupol by se podle plánů [Ruska] měl stát centrem 'oslav'," uvedla ukrajinská vojenská rozvědka ve svém prohlášení. "Za tímto účelem město urychleně čistí centrální ulice od trosek, těl mrtvých a nevybuchlé ruské munice."Pokračuje rozsáhlá propagandistická kampaň, během níž budou Rusům předváděny příběhy o 'radosti' místních obyvatel ze setkání s okupanty," pokračovala rozvědka a upozornila na nedávnou návštěvu moderátora ruské státní televize Vladimira Solovjova ve městě spolu s ruskými činiteli. Ten byl vyfotografován v maskáčích místní armády a později ukázal část britského protitankového raketometu, který si s sebou odvezl do Moskvy.Mariupol je město, které by si před válkou jen málokdo z Rusů dokázal představit jako odměnu - je domovem předních železáren a oceláren, které hrály důležitou roli v ekonomice města, ale také přispívaly k místnímu znečištění. Přesto se jednalo o živoucí přístav s aktivní občanskou společností, který odolal postupu Ruskem podporovaných vojsk v roce 2014, kdy se ruské dělostřelectvo přiblížilo k Mariupolu natolik, že ostřelovalo okrajové čtvrti města, než bylo zahnáno zpět.Kreml by mohl mít zájem město získat jako strategický bod v rámci svých cílů vybudovat "pozemní most" na Krym, získat přístup k dalšímu hlubokovodnímu přístavu, který využíval k přepravě uhlí, oceli a obilí, a jako symbolické vítězství, největší město, které Rusko, jemuž se nepodařilo dobýt Charkov nebo Kyjev, dosud dobylo.A v rámci mimořádné návštěvy, která se tento týden uskutečnila, se do města vydal prezidentův poradce Sergej Kirijenko, všeobecně považovaný za Putinova kurátora ruské vnitřní politiky, v rámci toho, co je považováno za přípravu Ruska na pohlcení této oblasti v rámci ruské dobyvačné války.Toto vítězství, pokud se dostaví, však bude mít strašlivou cenu. Více než 90 % města bylo poškozeno, uvedl jeho starosta, a dokonce i ruská televize ukázala rozsah devastace, i když z ní vinila spíše Ukrajinu než vlastní dělostřelecké ostřelování.Dva zdroje uvedly, že EU navrhla sankce vůči Kabajevové, bývalé olympijské gymnastce, o jejímž výskytu na návrhu sankčního seznamu jako první informovala agentura Bloomberg. Kirill, dlouholetý spojenec Kremlu, který dal požehnání válce na Ukrajině, se objevuje na návrhu dokumentu, který viděl Guardian.Kabajevová a Kirill jsou dva z desítek lidí, kterým by podle nových seznamů projednávaných členskými státy EU hrozil zákaz cestování a zmrazení majetku, a připojili by se tak k více než tisícovce vlivných Rusů, kteří již na sankčním seznamu jsou. Nová jména musí ještě schválit 27 členských států EU.Podle agentury Bloomberg dokument popisuje Kabajevovou jako osobu "úzce spojenou s prezidentem Vladimirem Putinem". Kabajevová získala v roce 2004 zlato na olympijských hrách v rytmické gymnastice a byla také vlajkonoškou na zimních olympijských hrách v Soči v roce 2014. Šest let byla poslankyní zastupující Putinovu stranu Jednotné Rusko a poté vedla významnou prokremelskou mediální skupinu, přestože jí zjevně chyběly zkušenosti s řízením médií.Peskovova manželka Taťjana Navková by se na seznam dostala díky svému manželství, ale také kvůli spoluvlastnictví nemovitostí na Krymu, který byl podle EU v roce 2014 anektován Ruskem. Jednatřicetiletý Nikolaj Peskov podle EU využívá peníze svého otce, zatímco čtyřiadvacetiletá Jelizaveta Peskovová prý získala "lukrativní posty a žije luxusním životním stylem díky konexím svého otce".Na seznam by měla být přidána také Marina Mordašovová, manželka nejbohatšího muže Ruska Alexeje Mordašova, protože prý využívá manželova majetku. Ten je většinovým akcionářem Severstalu, největší ruské ocelářské společnosti, a během pandemie zachránil Tui, největšího evropského touroperátora.EU se rovněž zaměřila na několik desítek vojenských důstojníků obviněných z vražd a mučení civilistů ve městě Buča nedaleko Kyjeva. V čele seznamu je Azatbek Omurbekov, velitel 64. samostatné motostřelecké brigády 35. armády. Na sankčním seznamu EU je popsán jako "vedoucí akce své vojenské jednotky a přezdívaný 'řezník z Buče' kvůli své přímé odpovědnosti za vraždy, znásilňování a mučení".Na návrhu seznamu je rovněž šéf ruského centra řízení národní obrany Michail Mizincev, vojenský velitel, který je údajně odpovědný za obléhání Mariupolu, při němž zahynuly tisíce lidí.Na seznamu je také několik Ukrajinců, zejména činitelé, kteří podle EU spolupracovali s Rusy v okupovaných městech Cherson a Melitopol.a která byla dříve počítána mezi největší britské společnosti.Ministerstvo zahraničí ve čtvrtek uvedlo, že Evraz "působí v odvětvích, která mají pro ruskou vládu strategický význam", a toto opatření "dále oslabí Putinovy finanční rezervy a obléhací ekonomiku a podpoří pokračující odpor Ukrajiny".Evraz má sídlo v londýnské čtvrti Mayfair, ale v Rusku provozuje rozsáhlé těžební a ocelářské provozy s více než 70 000 zaměstnanci.Spojené království a jeho spojenci včetně USA a EU používají sankce vůči ruským společnostem a podnikatelům jako jeden z hlavních nástrojů reakce na invazi na Ukrajinu.Opatření vůči společnosti Evraz je považováno za první případ, kdy byl sankcím vystaven bývalý člen FTSE 100. Završuje tak pád společnosti, která byla ještě v lednu oceněna na více než 5 miliard liber.Její členství v indexu FT znamenalo, že akcie společnosti vlastnila celá řada investorů spravujících peníze na starobní důchody, včetně společností BlackRock, Schroders Investment Management, Vanguard a Legal & General.Obchodování s akciemi Evrazu na londýnské burze bylo v březnu pozastaveno poté, co britská vláda při uvalení sankcí na Abramoviče, který ve společnosti vlastní 29% podíl, zdůraznila jejístrategický význam pro Rusko. Po uvalení sankcí na Abramoviče odstoupilo i její představenstvo."Nepamatuji si, který den války je. Lidé umírají, někteří od kulek, jiní od hladu, ranění od nedostatku léků, od strašných podmínek. Nemáme čas, nevím, jestli přijde zítřek. Jsem muslim, krymský Tatar, potomek Girejů. Před okupací jsem vystudoval medicínu. Teď poskytuji lékařskou péči raněným v Azovstalu. Před válkou jsem nikdy neviděl smrt. Pracoval jsem v sanitce.Bolí mě dívat se, jak lidé umírají na hnisavá zranění, na prostý nedostatek antibiotik. Jsme neustále bombardováni ze vzduchu, moře & pevniny. Prosím, dodržujte postup stažení všech lidí, včetně vojenských, z území Azovstalu. Zastavte tuto noční můru."Vlákno tweetů začíná apelem na tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Tatar je souhrnný termín označující různé turkické etnické skupiny v regionu, včetně Krymu.Lukašenko řekl, že použití jaderných zbraní na Ukrajině je "nepřijatelné, protože je to hned vedle nás - nejsme za oceánem jako Spojené státy. Nepřijatelné je to také proto, že by to mohlo srazit naši pozemskou kouli z oběžné dráhy kdoví kam. Zda je toho Rusko schopno - to je otázka, kterou musíte položit ruskému vedení."Rusko "z definice nemůže tuto válku prohrát", řekl Lukašenko a poznamenal, že Bělorusko je jedinou zemí, která stojí na straně Moskvy, zatímco na straně Ukrajiny se "spojilo až 50 států".Kapitán Svjatoslav Palamar, zástupce velitele ukrajinského pluku Azov, požádal o pomoc pro "zraněné vojáky umírající ve strašných mukách" a o evakuaci civilistů uvězněných v závodě. Putin řekl, že Ukrajina by měla nařídit svým bojovníkům ukrytým v ocelárně, aby se vzdali, uvedl Kreml.uvedl jeho starosta. Všechny oficiální akce v Ivano-Frankivsku v sobotu, neděli a v pondělí byly zrušeny z obavy před ruskými raketovými údery, uvedl starosta Ruslan Marcinkiv ve videu zveřejněném na internetu po varování ukrajinských představitelů, že Rusko může před 9. květnem zesílit svou ofenzívu na Ukrajině.. Ukrajinský prezident však uvedl, že civilisty bude třeba z bunkrů pod městskou ocelárnou Azovstal vyhrabat ručně, protože těžkou techniku nelze použít.uvedl Zelenského poradce. Oleksij Arestovyč dodal, že neočekává, že by ruská ofenziva na Ukrajině přinesla nějaké "významné výsledky" do 9. května, kdy Rusko slaví Den vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce.kteří padli ve válce na Ukrajině, což zřejmě potvrzuje podezření, že USA dodávají akční zpravodajské informace v reálném čase, aby pomohly ukrajinské armádě vybrat vysoce hodnotné cíle. Kreml prohlásil, že si je dobře vědom toho, že USA, Velká Británie a další země NATO neustále dodávají ukrajinské armádě zpravodajské informace a že to Rusku nezabrání v dosažení jeho cílů.Šest představitelů justice "jednalo o svém koordinovaném úsilí pohnat k odpovědnosti osoby, jejichž trestná činnost umožňuje páchání válečných zločinů na Ukrajině", uvedlo ministerstvo v prohlášení.