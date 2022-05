Proč by porážka ve válce mohla být pro Rusko přínosem

4. 5. 2022

čas čtení 2 minuty

Invaze Vladimira Putina na Ukrajinu by měla být poražena, protože je porušením mezinárodního práva a zahrnuje četné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Ale historie naznačuje ještě další důvod: Pokud Rusko válku neprohraje, nezmění se, ale bude to, co dělá nyní, někdy v budoucnu znovu opakovat, varuje Michail Požarskij.

Protože Rusko má jaderné zbraně a protože Putin řekl, že je připraven je použít, mnozí na Západě se snaží vynalézt nějakou dohodu ohledně Ukrajiny, aby se Ukrajina nemusela vzdát a Putin by si mohl zachránit tvář. A pak, předpokládá se, bude svět moci jít dál.

Ale pokud se podaří dosáhnout jakéhokoli kompromisu, ve kterém kremelský vůdce něco získá - i když by to nebylo to, oč usiloval - a bude to tedy moci prezentovat jako vítězství, pak jeden důsledek bude téměř jistý: Ani on, ani jeho země nebudou nuceni čelit zločinům, které spáchali, a uvědomit si, že musejí změnit kurz.

Rusové si tohle musejí uvědomit, spíše než se přiklánět k názoru, že pouze prohraná válka je horší než válka samotná. Právě kvůli takovému postoji je téměř nemožné hovořit o ukončení války, jakkoli strašné. To dává Putinovi určitou šanci vítězství, které si nezaslouží.

Rusové by si místo toho měli připustit, že porážka v zahraniční válce může vést ke zlepšení doma, k něčemu, co se v ruských dějinách znovu a znovu opakovalo. Bohužel každý, kdo mluví o výhodách porážky, je nevyhnutelně srovnáván s Leninem a bolševiky, kteří byli v očích mnoha Rusů zdiskreditováni za "vynalezení Ukrajiny".

Nicméně Rusové by si dnes měli uvědomit, že to, co přivedlo bolševiky k moci, nebyla válka samotná, ale spíše úsilí ruských elit pokračovat ve válce ustavením nové vlády. Kdyby Prozatímní vláda netrvala na pokračování války, bolševici by se nedokázali chopit se moci.

A to poskytuje dnešnímu Rusku poučení: Přiznejte porážku, uzavřete mír a přejděte k reformám co nejdříve. Čím více to budete odkládat, tím horší budou ti, kteří se vynoří ze stínů, aby nakonec situace využili.

Zdroj v ruštině: ZDE

0