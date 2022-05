Ruská genocida Čerkesů zůstává jádrem čerkeské mentality

6. 5. 2022

čas čtení 1 minuta

Kromě čerkeského jazyka a čerkeského kodexu se stala součástí čerkeské mentality i genocida spáchaná na čerkeském lidu carskými silami v roce 1864, říká Merab Čuchua, ředitel tbiliského Čerkeského centra.

Sjednocuje Čerkesy po celém světě bez ohledu na jejich jazykové a kulturní rozdíly a udrží je v protikladu k Rusku, dokud Rusko odmítá uznat, že došlo ke genocidě. Pokud by to Moskva připustila, bylo by pro všechny strany snazší spolupracovat.

Obraz Ruska ve světě a mezi Čerkesy by se zlepšil pouze tehdy, pokud by uznalo, že došlo ke genocidě. To se stalo po roce 1995, kdy Rusko uznalo genocidu Arménů v roce 1915. Takové uznání by mohlo dokonce sjednotit Čerkesy s Moskvou.

Čerkeské obavy z genocidy nezmizí, a dokud ji Rusko neuzná, bude to zdrojem rozdělení mezi Čerkesy a ruským státem, říká gruzínský specialista na život Čerkesů. Ale pokud by to Moskva uznala, došlo by k nové harmonizaci těchto vztahů.

Rusové by o nic nepřišli a hodně by získali, protože v takovém případě by Čerkesové určitě reagovali na Rusko pozitivně… Každý Čerkes v hloubi duše ví, že šlo o genocidu.

Nechme tedy Rusko vyjednávat s Čerkesy a jednou provždy toto téma uzavřeme nejen pro Rusy, ale i pro Čerkesy.

Zdroj v ruštině: ZDE

0