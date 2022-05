Rozbitá Británie: Anglická média "jsou šokována, že v Irsku zvítězila ve volbách irská politická strana"

8. 5. 2022

Irská politická strana Sinn Féin, která usiiluje o zrušení Severního Irska a o jeho začlenění do Irské republiky, získala ve čtvrtečních volbách nejvyšší počet hlasů a poprvé v historii zvítězila nad severoirskými unionisty. Extremistická unionistická protestantská strana DUP, která se umístila jako druihá, odmítá se stranou Sinn Féin vstoupit do koaliční vlády, dokud prý nebude zrušen brexitový protokol o Severním Irsku.





Jak napsal na Twitteru ironicky jeden irský komentátor: "Anglická média jsou šokována, že v Irsku zvítězila irská politická strana."







Mezi Severním Irskem a Irskou republikou probíhá po brexitu hranice Evropské unie. Jenže tuto -celnií - hranici nelze obnovit, protože by vedla k obnovení irského terorismu. Proto podepsal Boris Johnson s Bruselem dohodu, že celní hranice EU bude v moři mezi Severním Irskem a hlavním britským ostrovem a Severní Irsko zůstane vlastně co do celních předpisů součástí Evropské unie. Vzniklo tedy něco podobného, jako kdybyste v ČR posílali nějaké zboží z Prahy do Olomouce a museli ho po cestě nechat proclít.





Setrvání v EU je velmi výhodné pro severoirskou ekonomikou, která vazbami na Irskou republiku a skrze ní na EU v posledních letech naprosto rozkvetla. Extremistům z DUP se to však nelíbí a chtějí celní opatření v Irském moři zrušit. Evropská unie trvá na tom, že Británie musí dodržet mezinárodní smlouvu, kterou v této věci podepsala.





Jako v mnoha dalších ohledech, i v této věci způsobil brexit politickou a ekonomickou katastrofu. Anglciká média včetně BBC to však zamlčují. Vymlouvají se, že ekonomický propad způsobily covid a ruská invaze na Ukrajinu, avšak ten je daleko hlubší než v jiných evropských zemích.







V neděli ráno britský tisk uvažuje nad tím, že brexit hrozí rozpadem Británie. To se projevilo i během covidové pandemie, kdy měly jednotlivé části Británie samostatné zdravotnické pravomoci a každá země měla jiná covidová opatření - všude přísnější než v Johnsonově Anglii:





We’ve Brexit to thank for this. pic.twitter.com/pj8EyVkxox — Tim Walker (@ThatTimWalker) May 7, 2022





