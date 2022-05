Jak se zbavit závislosti na ruském plynu, ropě a uhlí

Co vše může udělat česká vláda, EU a jednotlivé členské státy pro to, aby přestaly financovat RU zbraně, snížily vlastní bezpečnostní stopu, tlak na veřejné i soukromé rozpočty, stejně jako snížily množství domácností vystavených energetické chudobě? Tuto otázku jsme si položili spolu s kolegy va abychom znovu nevynalézali kolo, podívali jsme se na to, co o tom píší přední světové instituce, konzultační společnosti, think-tanky a akademická pracoviště, píše František Marčík.