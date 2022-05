Rusové neprotestují proti válce, protože i většina opozice sdílí imperiální ideologii

4. 5. 2022

Rusové v nějaké větší míře neprotestují proti Putinově válce na Ukrajině nejen proto, že se obávají důsledků, které to pro ně osobně bude mít - ale také a ještě více proto, že do značné míry sdílejí Putinovu imperiální ideologii a věří, že protesty by mohly vést k rozpadu Ruské federace, upozorňuje Andrej Čepeljev.

Mnozí to cítí pouze podvědomě a odmítají to uznat přímo, ale to je irelevantní - protože strach, že zemi hrozí rozpad, pokud všichni nebudou podporovat režim, formuje přístupy ke všem politickým otázkám.

Tento strach ovlivňuje všechno, od způsobu, jakým jsou připraveni napsat název hlavního města Estonska (s jedním „n“ nebo dvěma), přes otázku postavení Kuril a Kaliningradu až po to, zda má Rusko právo donutit Ukrajinu, aby "zůstala ruským satelitem".

Všechny tyto věci jsou články v jediném řetězu nebo alternativně různé strany jedné a téže skály. Fyzicky bombardované divadlo v Mariupolu a virtuální demagogie o územní celistvosti Ruské federace jsou dva různé faktory lpění na jedné a téže imperiální myšlence.

Přeloženo do lidské řeči to zní následovně: Všechny tyto věci znamenají jedno a totéž: Jsme impérium; jsme dobří; a chceme ostatním vnutit svůj způsob života, jazyk a pravidla a použijeme jakékoli prostředky, které považujeme za nezbytné, abychom obhájili status impéria a požadovali, aby jej ostatní respektovali.

Takové postoje se nacházejí v podvědomí všech, kdo vyrostli v Rusku a studovali v ruské nebo sovětské škole. A právě proto, že Rusové se s tímto faktem na rozdíl třeba od Němců historicky nevyrovnali, je fobie z potenciálního kolapsu o to silnější a nutí je podřídit se vůdci.

Proto jsou protesty v Rusku tak omezené a zdrženlivé. Průměrný Rus si myslí, že pokud bude protestovat, Rusko se může rozpadnout - pak se mohou stát ještě horší věci.

Naproti tomu ukrajinská nebo běloruská opozice se nebojí protestovat, protože žádná z těchto zemí není impériem. Nevycházejí z tvrzení, že jakákoli neshoda mezi jejich národy nevyhnutelně povede ke kolapsu státu. Jsou přesvědčeni, že stát je dostatečně silný, aby přežil veřejnou debatu.

Průzkumy, které ukazují, že 30, 50 nebo dokonce vyšší procento Rusů nepodporuje válku, znamenají pouze to, že tento podíl lidí prostě není připraven zaplatit za imperiální myšlenku skutečnými životy skutečných lidí. Tato zjištění neznamenají, že tito lidé nejsou imperialisté, pokud by cena za udržení impéria byla nižší.

Zdroj v ruštině: ZDE

