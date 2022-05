Ruští velitelé nemají dost právních prostředků, jak přinutit vojáky bojovat na Ukrajině

Po oficiálním vyhlášení války - namísto stávající "speciální vojenské operace" - by ruští velitelé mohli vznést obvinění proti každému podřízenému, který odmítne plnit rozkaz jít do boje. Ale protože takové vyhlášení v případě Ukrajiny formálně chybí, velitelé čelící odporu to nemohou udělat. Proto jsou nuceni použít nátlaku a hrozeb.

Od té doby, co 24. února na Ukrajině začala Putinova "zvláštní vojenská operace", nebyli žádní vojáci obviněni a postaveni před soud, protože zákon velmi jasně říká, že v případě neexistence formálního vyhlášení války taková obvinění nelze podat.

Pokud by taková obvinění byla vznesena, představovala by implicitní uznání úřadů v Moskvě, že se účastní válečného aktu, čemuž se chce Putinův režim vyhnout. Ale odstraněním schopnosti armády uvalovat právní sankce se Kreml alespoň částečně střelil do nohy.

Ruští vojáci, kteří nechtějí bojovat na Ukrajině, vidí, že jejich velitelé mají jen málo možností kromě hrozeb, zastrašování a očerňování; a protože toto vše je i tak nedílnou součástí vojenského života v Putinově Rusku, mnozí z nich je klidně ignorují a jsou si jisti, že se jim nic příliš vážného nestane.

Jejich velitelé je mohou zneužívat, mohou jim vydávat rozkazy, aby odešli, a dokonce posílat dopisy jejich příbuzným a přátelům doma, kde je odsuzují za to, že jako obránci země nedodržují vojenský kodex. Mohou dokonce vkládat do jejich vojenských knížek komentáře o své zradě země.

Co ale udělat nemohou nebo alespoň doposud nemohli je zapojit do tohoto procesu soudy. V důsledku toho ti, kdo se bránili odeslání na Ukrajinu, často končí tím, že jsou spíše propuštěni než potrestáni.

Pokud bude válka pokračovat, zdá se pravděpodobné, že Kreml bude usilovat o úpravu stávajících zákonů tak, aby ti, kdo odmítnou službu v zahraničí i bez vyhlášení války, mohli být přesto stíháni – nebo alternativně využít vojenský soudní systém v rozporu se zákonem a uvalit na takové lidi trestní sankce.

Putinův režim však zatím nic takového nepodnikl a vojákům, kteří nechtějí jít bojovat na Ukrajinu, se možná podaří tomuto osudu vyhnout. Současně vojáci vracející se z Ukrajiny mohou způsobit, že někteří odbojáři změní názor, když se veteráni vrátí s historkami o úspěchu při zabíjení.

Jak to tak často ve vojenských záležitostech bývá, vojáci nebojují za abstrakce, jako je jejich země, ale spíše za své kamarády. A do té míry, do jaké je to pravda, úspěšné vyhýbání se službě nemusí být něco, co bude trvat dlouho do budoucna, pokud válka bude ještě nějakou dobu pokračovat.

