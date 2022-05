Rusko-ukrajinská válka: V ruském městě Belgorod jsou hlášeny výbuchy

2. 5. 2022

- Izraelci absolutně zuří nad nejnovějším Lavrovovým výrokem, že "Hitler byl žid".

Citujeme deník Haaretz: Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov vyvolal v neděli pobouření, když prohlásil, že "Hitler měl židovskou krev". Na otázku při rozhovoru v italské televizi, jak může být Zelenskij nacista, když je žid, řekl Lavrov: "Co na tom, že je žid? Tato skutečnost nepopírá nacistické prvky na Ukrajině. Domnívám se, že Hitler měl také židovskou krev. To vůbec nic neznamená. Moudří židé říkali, že nejhorlivější antisemité jsou obvykle židé. Každá rodina má své černé ovce, jak se říká."

V článku "Et Tu, Lavrove? Hojné konspirace o Hitlerově židovské krvi" Haaretz připomíná: Většina tvrzení o "Hitlerově židovské krvi", která v neděli opakoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, vyplývá ze skutečnosti, že totožnost Hitlerova dědečka z otcovy strany není známa. Zdá se, že odpověď na tuto otázku byla pohřbena spolu s jeho babičkou.

Rozhlas BBC v pondělí v poledne upozornil, že v Izraeli žije velké množství Rusů, a proto dosud zaujímal Izrael vůči ruské agresi na Ukrajině obojaký postoj. Po nejnovějších výrocích Sergeje Lavrova o Hitlerově "židovství" se však tento izraelský postoj vůči ruské agresi může změnit.

- Ruská raketa zničila zemědělský sklad se zrnem. Rusové stále tvrdí, že bombardují jen vojenské cíle:



#Russia A Russian missile destroyed an agricultural warehouse with grain. Russians would still claim that they bomb military installations pic.twitter.com/YwsesZaAqQ — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) May 2, 2022





- Ukrajinský dron Bayraktar v pondělí zničil dvě ruské hlídkové lodě třídy Raptor v Černém moři, uvedla agentura Reuters s odvoláním na ukrajinského vojenského velitele. Náčelník generálního štábu Valerij Zálužný to napsal v aplikaci Telegram. Z Moskvy nepřišla žádná reakce.



- Evakuace civilistů z Mariupolu má pokračovat



V rámci akce vedené Červeným křížem a OSN a koordinované s Ruskem a Ukrajinou se v pondělí očekává příjezd civilistů evakuovaných z ocelárny Azovstal v Mariupolu do Ukrajinou kontrolovaného města Záporoží.



"Dnes se nám konečně podařilo zahájit evakuaci lidí z Azovstalu," uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij ve svém nočním projevu v neděli.



Vzhledem ke všem složitostem procesu dorazí první evakuovaní do Záporoží zítra ráno. Doufejme, že se to podaří. Náš tým se tam s nimi setká. Doufám, že zítra budou splněny všechny potřebné podmínky pro pokračování evakuace lidí z Mariupolu. Plánujeme začít v osm hodin ráno.



Jedna skupina z obléhaného závodu, posledního úkrytu ukrajinských bojovníků ve městě, dorazila také do vesnice Bezimenne na Ruskem kontrolovaném území na Ukrajině. V rozhovoru pro agenturu Reuters jedna z žen popsala teror, který civilisté ukrytí spolu s bojovníky prožívali, když ruské síly bombardovaly elektrárnu.



"Když se bunkr začal otřásat, byla jsem hysterická, můj manžel to může potvrdit. Měla jsem takový strach, že se bunkr propadne," řekla Natalia Usmanová.



V blokovaném Mariupolu se může stále nacházet až 100 000 lidí, včetně až 1 000 civilistů a odhadem 2 000 ukrajinských bojovníků pod závodem Azovstal ze sovětské éry.



Mariupol je pro Vladimira Putina klíčovým cílem kvůli své strategické poloze v blízkosti poloostrova Krym, který Rusko v roce 2014 Ukrajině odebralo.



- Rusko obnovilo ostřelování ocelárny Azovstal v ukrajinském městě Mariupol, jakmile v neděli odjely autobusy evakuující civilisty ze závodu, uvedl Petro Andrjuščenko - poradce starosty města.





- Celkový počet uprchlíků na Ukrajině překročil 5,5 milionu - OSN



Od ruské invaze 24. února uprchlo z Ukrajiny více než 5,5 milionu lidí, uvedla Agentura OSN pro uprchlíky (UNHCR). Statistiky jsou sestaveny z různých zdrojů, především z údajů poskytnutých úřady z oficiálních hraničních přechodů, uvedla agentura.









- Finské konsorcium Fennovoima vypovědělo smlouvu s ruským státním dodavatelem jaderné energie Rosatom o dodávce plánované jaderné elektrárny ve Finsku, uvedlo.



Plánovanou elektrárnu Hanhikivi zadalo finsko-ruské konsorcium Fennovoima, v němž finské subjekty včetně společností Outokumpu, Fortum a SSAB vlastní dvě třetiny a zbytek patří dceřiné společnosti Rosatomu RAOS Voima.



Budoucnost elektrárny je nejasná od doby, kdy ruský útok na Ukrajinu donutil finskou vládu projekt přehodnotit; konečné stavební povolení pro ni mělo být uděleno do konce roku 2022.



Ministr hospodářství Mika Lintilä opakovaně prohlásil, že nyní by bylo "naprosto nemožné", aby vláda povolení udělila.



- Finsko podle místních médií rozhodne o podání žádosti o členství v NATO 12. května



S odvoláním na anonymní vládní zdroje finské noviny Iltalehti uvádějí, že rozhodnutí o vstupu padne v tento den ve dvou krocích, kdy prezident země Sauli Niinisto nejprve oznámí svůj souhlas se vstupem severního souseda Ruska do západní obranné aliance a následně parlamentní skupiny žádost schválí.





Rusko, s nímž Finsko sdílí 810 mil (1 300 km) dlouhou hranici a historii konfliktů před rokem 1945, varovalo, že pokud se Finsko a Švédsko rozhodnou připojit k alianci, rozmístí ve své enklávě Kaliningrad na pobřeží Baltského moře jaderné zbraně a hypersonické střely.





- Maďarsko je stále proti jakémukoli embargu EU na dovoz ruské ropy a plynu, uvedl mluvčí vlády Zoltán Kovács.



"Maďarský postoj k jakémukoli embargu na ropu a plyn se nezměnil: nepodporujeme je," řekl Kovács agentuře Reuters.



- EU se chystá navrhnout postupný zákaz dovozu ruské ropy v rámci nového balíčku sankcí, který se projednává tento týden.



Několik diplomatů uvedlo, že zákaz prodeje ropy byl umožněn po obratu Německa, které tvrdilo, že toto opatření by příliš poškodilo jeho ekonomiku, uvedla dříve agentura AFP. Zákaz by však vyžadoval jednomyslnou podporu členských států.



- Zemědělské vybavení za miliony dolarů, které ukradli ruští vojáci na Ukrajině a poslali do Čečenska, se ukázalo jako nepoužitelné poté, co bylo na dálku zablokováno, informovala CNN.



Vybavení, které zahrnovalo 27 strojů včetně kombajnů, bylo odcizeno během několika týdnů z prodejny John Deere v okupovaném městě Melitopol a mělo celkovou hodnotu 5 milionů dolarů.



Kontaktní osoba v Melitopolu americké televizi sdělila, že stroje kradly "soupeřící skupiny" ruských vojáků.



- V ukrajinských pohraničních oblastech Volyň a Polissja byly identifikovány jednotky běloruských ozbrojených sil, uvedl ukrajinský generální štáb ve své ranní aktualizaci a dodal: "Hrozba raketových úderů na vojenskou a civilní infrastrukturu z území Běloruské republiky ze strany ruského nepřítele trvá."



- Zakladatel jedné z největších ruských bank Oleg Tinkov ve svém prvním rozhovoru od únorové invaze Ruska na Ukrajinu odsoudil prezidenta Vladimira Putina a uvedl, že by mohl být fyzicky ohrožen.



"Uvědomil jsem si, že Rusko jako země už neexistuje," řekl Tinkov z neznámého místa listu New York Times, ale předpověděl, že Putin zůstane u moci ještě dlouho. "Věřil jsem, že Putinův režim je špatný. Ale samozřejmě jsem netušil, že to nabude tak katastrofálních rozměrů.



Čtyřiapadesátiletý bankéř se v dubnu dostal na titulní stránky novin, když vyslovil jednu z nejostřejších kritik vojenských akcí Kremlu ze strany prominentního Rusa, když v příspěvku na Instagramu napsal, že 90 % Rusů je "proti této válce", a ruské síly označil za "armádu sraček".



"A jak by mohla být armáda dobrá, když všechno ostatní v zemi stojí za hovno a je prolezlé protekcionářstvím, patolízalstvím a servilitou?" napsal.



V nedělním rozhovoru uvedl, že mnoho jeho známých z podnikatelské a vládní elity mu v soukromí řeklo, že s ním souhlasí, "ale všichni se bojí".



Uvedl také, že byl Kremlem donucen prodat svůj 35% podíl v bance Tinkoff, kterou založil, ruskému těžařskému miliardáři za zlomek jeho hodnoty. Tento "prodej" se uskutečnil minulý týden, uvedl Tinkov. "Bylo to jako rukojmí - berete, co vám nabídnou."



Tinkov také uvedl, že si najal bodyguardy poté, co mu přátelé s kontakty v ruských bezpečnostních službách řekli, že by se měl bát o svůj život.





- V ruském městě Belgorod byly slyšet výbuchy, tvrdí gubernátor



V pondělí v časných ranních hodinách došlo v Belgorodu, jižním ruském regionu sousedícím s Ukrajinou, ke dvěma výbuchům, napsal na sociální síti gubernátor regionu Vjačeslav Gladkov.



"Nedošlo k žádným obětem ani škodám," napsal Gladkov podle agentury Reuters.



V neděli Gladkov uvedl, že při požáru v objektu ruského ministerstva obrany v Belgorodu byl zraněn jeden člověk a poškozeno bylo sedm domů.



Rusko minulý měsíc obvinilo Ukrajinu z útoku vrtulníkem na sklad pohonných hmot v Belgorodu, za který Kyjev odpovědnost popřel, a také z ostřelování vesnic a ostřelování muničního skladu raketami.



- Více než čtvrtina jednotek vyčleněných pro ruskou invazi na Ukrajinu je pravděpodobně "bojově neúčinná", uvedlo britské ministerstvo obrany ve své nejnovější zpravodajské zprávě o konfliktu.



Některé z nejelitnějších jednotek země utrpěly nejvyšší úbytek, pokračovalo ministerstvo a dodalo: "Rusku bude pravděpodobně trvat roky, než tyto síly obnoví."







- Nejnovější ruské údery, včetně úderů na sklady obilí a obytné čtvrti, "znovu dokazují, že válka proti Ukrajině je pro ruskou armádu vyhlazovací válkou," uvedl Zelenskij ve svém posledním nočním projevu a zeptal se: "Jaký může být strategický úspěch Ruska v této válce?". "Zničené životy lidí a spálený nebo ukradený majetek Rusku nic nedají".









- Ruské ministerstvo obrany potvrdilo sobotní útok na letiště u Oděsy. Uvedlo, že jeho síly zničily vzletovou a přistávací dráhu a hangár na letišti, v němž se nacházely zbraně dodané USA a EU.





- Evropská unie by mohla do konce roku postupně ukončit dovoz ruské ropy v rámci nejnovějšího souboru sankcí proti válečné mašinérii Vladimira Putina, o nichž se jedná v Bruselu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová již několik týdnů tvrdí, že EU pracuje na sankcích zaměřených proti ruské ropě, ale klíčovou otázkou je, jak a kdy bude tato komodita postupně vyřazena.





