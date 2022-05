Rusko-ukrajinská válka: Podle amerických zpráv se Rusko pokusí anektovat východní regiony pomocí "falešných" voleb

3. 5. 2022

- Serhij Hajdaj, gubernátor Luhanské oblasti, napsal v úterý ráno na Telegram:



"Na frontové linii Luhanské a Doněcké oblasti bylo úspěšně odraženo 12 nepřátelských útoků. Bylo zničeno šest tanků, pět dělostřeleckých systémů, 22 jednotek bojových obrněných vozidel a osm motorových vozidel. Jednotky protivzdušné obrany sestřelily pět bezpilotních letounů naváděných dálkovým ovládáním Orlan-10."



- Papež František poskytl rozhovor italským novinám Corriere della Sera, v němž uvedl, že nemá v plánu navštívit Kyjev, ale že nabídl setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. List cituje jeho slova:



"První den války jsem telefonoval ukrajinskému prezidentovi Zelenskému. Putinovi jsem nevolal. Chtěl jsem udělat jasné gesto, aby to viděl celý svět.



A pak jsem požádal kardinála Parolina, aby po dvaceti dnech války poslal Putinovi vzkaz, že jsem ochoten jet do Moskvy. Odpověď jsme zatím nedostali. Obávám se, že Putin nemůže a nechce toto setkání uskutečnit právě teď. Ale tolik brutality, jak ji zastavit? Před pětadvaceti lety jsme zažili totéž s Rwandou.



Do Kyjeva zatím nepojedu. Poslal jsem tam kardinála Michaela Czerného a kardinála Konrada Krajewského. Ale cítím, že tam nemusím jet. Nejprve musím jet do Moskvy, nejprve se musím setkat s Putinem. Ale já jsem také kněz, co mám dělat? Dělám, co můžu. Kdyby Putin otevřel dveře ..."



Papež měl také několik kritických slov pro patriarchu Kirilla, hlavu ruské pravoslavné církve, který je hlasitým zastáncem války.



- Při úterním ruském ostřelování města Vuhledar v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny zahynuli nejméně tři civilisté, uvedla podle agentury Reuters kancelář ukrajinského prezidenta.



- Ruská armáda je nyní "výrazně slabší", sdělike britské ministerstvo obrany



Ruská armáda je nyní v důsledku invaze na Ukrajinu výrazně slabší, uvedlo britské ministerstvo obrany ve své nejnovější zprávě o vojenském zpravodajství.



Ve zprávě, která byla zveřejněna krátce před sedmou hodinou ranní, se uvádí:



"Ruský obranný rozpočet se mezi lety 2005 a 2018 přibližně zdvojnásobil, přičemž se investovalo do několika špičkových leteckých, pozemních a námořních kapacit. Od roku 2008 se tak podpořil rozsáhlý program modernizace armády.



Modernizace fyzického vybavení však Rusku neumožnila ovládnout Ukrajinu. Selhání ve strategickém plánování i operačním provedení způsobilo, že není schopno přetavit početní sílu v rozhodující převahu.



Ruská armáda je nyní v důsledku invaze na Ukrajinu výrazně slabší, a to jak materiálně, tak koncepčně. Zotavení z této situace ještě zhorší sankce. To bude mít trvalý dopad na schopnost Ruska nasadit konvenční vojenskou sílu."



- Evropská unie připravuje nové sankce na prodej ruské ropy



Evropská unie připravuje nové sankce na prodej ruské ropy a doufá, že na příštím zasedání Rady EU pro zahraniční věci schválí případné embargo.



Očekává se, že Evropská komise, výkonná složka unie, navrhne tento týden balík sankcí EU, včetně možného embarga na nákup ruské ropy - opatření, které by Moskvu připravilo o velký zdroj příjmů. Mnohé země EU však zůstávají nejednotny.



Josep Borrell, který předsedá zasedání Rady pro zahraniční věci, uvedl, že doufá, že EU bude schopna přijmout "opatření, která výrazně omezí tento dovoz", ale připustil, že zatím neexistuje shoda všech členů.



"Jsem však přesvědčen, že přinejmenším, pokud jde o dovoz ropy, bude tato dohoda možná do příštího zasedání rady," dodal.



Německo v pondělí uvedlo, že je připraveno podpořit okamžité embargo EU na ruskou ropu. "Podařilo se nám dosáhnout situace, kdy je Německo schopno snést ropné embargo," uvedl německý ministr hospodářství Robert Habeck.



Evropská země je největším ruským odběratelem energie a mohla by Moskvu během několika dní připravit o velký zdroj příjmů.



V polovině května budou muset členské státy EU odmítnout požadavky Moskvy na platby za pohonné hmoty v rublech - přestože jsou bez alternativních dodávek plynu, varoval Brusel.



Kadri Simson, evropský komisař pro energetiku, v pondělí uvedl, že požadavky Kremlu musí být odmítnuty navzdory riziku přerušení dodávek v době, kdy nelze výpadek nahradit.





- Ministři EU varovali, že vyhovět plně požadavku Moskvy na platby za plyn v rublech by znamenalo porušení stávajících sankcí EU. Velvyslanci zemí EU budou o navrhovaných ropných sankcích jednat na svém středečním zasedání.



Kyjev varuje, že ruský vývoz energie do Evropy, který byl dosud z velké části vyňat z mezinárodních sankcí, financuje válečné úsilí Kremlu miliony eur denně.



Evropská komise však uvedla, že možná ušetří Maďarsko a Slovensko případného budoucího embarga na nákup ruské ropy, a to s ohledem na závislost těchto dvou zemí na ruské ropě, uvedli v pondělí dva představitelé EU.



- Rusko plánuje anektovat ukrajinský Doněck a Luhansk pomocí "falešných" voleb, varují USA



USA již dříve varovaly, že Rusko plánuje formálně "anektovat" Doněckou a Luhanskou oblast na východě Ukrajiny.



Novinářům ve Washingtonu to v pondělí řekl Michael Carpenter, velvyslanec USA při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě:



"Podle posledních zpráv se domníváme, že se Rusko pokusí připojit "Doněckou lidovou republiku" a "Luganskou lidovou republiku" k Rusku.



Zprávy uvádějí, že Rusko plánuje zinscenovat referenda po připojení někdy v polovině května."



Carpenter uvedl, že USA se rovněž domnívají, že Rusko zvažuje podobný plán ve třetím regionu, v Chersonu, kde Moskva nedávno upevnila svou kontrolu a vnutila používání své rublové měny.



"Domníváme se, že tyto zprávy jsou velmi důvěryhodné. Takováto fingovaná referenda - vykonstruovaná hlasování - nebudou považována za legitimní, stejně jako pokusy o anexi dalšího ukrajinského území."



Podle Carpentera je také možné, že se ruští představitelé pokusí ovládnout další části Ukrajiny tím, že do místních samospráv dosadí "loutky a zmocněnce" a vytlačí demokraticky zvolené představitele. Řekl, že to se zdálo být původním cílem Moskvy v Kyjevě - plán, který zahrnoval zavedení nové ústavy na Ukrajině - ale že ruské síly byly nuceny ustoupit zpět na východ a jih země poté, co se jim nepodařilo dobýt hlavní město.



- Někteří z prvních civilistů, kteří byli evakuováni z obří ocelárny v Mariupolu, údajně dorazili v pondělí do ukrajinského města Záporoží po noční cestě autobusem, kterou zbrzdilo zpoždění na celé frontě. Z ocelárny Azovstal bylo evakuováno více než 100 civilistů - většinou žen, dětí a starších lidí, uvedla ukrajinská vojenská policie ve svém prohlášení. Předpokládá se, že stovky lidí stále zůstávají uvězněny v poslední baště odporu ve městě.



- Rusko obnovilo ostřelování ocelárny Azovstal, jakmile v neděli odjely autobusy evakuující civilisty ze závodu, přestože uvnitř zůstaly uvězněny stovky civilistů, uvedl Petro Andjuščenko, pomocník starosty města.



- Ukrajinský bojovník v Mariupolu uvedl, že navzdory evakuační operaci vedené OSN zůstává v bunkrech ocelárny Azovstal uvězněno až 200 civilistů. Kapitán Sviatoslav Palamar, 39 let, zástupce velitele ukrajinského pluku Azov, řekl agentuře Reuters, že jeho bojovníci slyší hlasy lidí uvězněných v bunkrech, ale nemají vybavení potřebné k vyproštění trosek.



- Další evakuace civilistů uvězněných v Mariupolu má být obnovena v úterý od 7 hodin ráno za podpory OSN a Červeného kříže, oznámila městská rada.



- Ruský raketový úder zasáhl černomořské přístavní město Oděsa na jihozápadě Ukrajiny, což si vyžádalo mrtvé a zraněné. Úder zasáhl strategicky důležitý most přes ústí Dněstru. Zahynul 14letý chlapec a 17letá dívka byla zraněna, uvedl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Jak tyto děti a byty ohrozily ruský stát?" ptá se. Zelenskyj řekl ve svém nočním videopřenosu.



- Ruské síly v oblasti Donbasu na východě Ukrajiny - kde probíhá většina bojů - trpí podle USA špatným velením a řízením, nízkou morálkou a ne zcela ideální logistikou. "Nadále vidíme minimální, v nejlepším případě, pokrok Rusů v Donbasu," uvedl v pondělním prohlášení vysoký představitel amerického ministerstva obrany.



- Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov byl v rozhovoru pro italskou televizi požádán, aby se vyjádřil k tomu, jak může Rusko tvrdit, že potřebuje "denacifikovat" zemi, když její prezident Volodymyr Zelenskij je žid. Lavrov odpověděl, že Adolf Hitler "měl židovskou krev" a že "nejzuřivější antisemité bývají židé", přičemž obhajoval ruskou politiku "denacifikace" na Ukrajině, což je kremelský termín pro rozsáhlé čistky, které jsou podle Ukrajiny záminkou k "masovému vraždění".



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij řekl, že Lavrovovy komentáře cokazují, že "Rusko zapomnělo na všechny lekce z druhé světové války". Izrael si předvolal ruského velvyslance a požadoval omluvu a světoví lídři výroky odsoudili.



- Velká Británie uvedla, že poskytne Ukrajině další vojenskou pomoc ve výši 300 milionů liber včetně vybavení pro elektronický boj a protiraketového radarového systému, k dosavadní pomoci ve výši přibližně 200 milionů liber, informuje agentura Reuters.







- Více než 70 z 90 houfnic M-777, které USA plánovaly poslat, je nyní v ukrajinských rukou spolu s více než 140 000 náboji ráže 155 mm, uvedl vysoký představitel amerického ministerstva obrany. Za posledních 24 hodin přistály v blízkosti Ukrajiny dvě desítky letů s americkými zbraněmi a dalších 11 je plánováno v nadcházejících 24 hodinách, uvedli úředníci.

- Evropská komisařka pro energetiku uvedla, že ruské požadavky na platby za pohonné hmoty v rublech musely být odmítnuty navzdory riziku přerušení dodávek v době, kdy neexistují alternativní dodávky plynu. Po zasedání ministrů energetiky EU Kadri Simson uvedla, že všichni ministři energetiky akceptovali, že platba v rublech prostřednictvím mechanismu stanoveného Ruskem by porušila sankce, které blok zavedl po ruské invazi na Ukrajinu.





což je významný posun ze strany největšího odběratele energie z Moskvy, který by mohl Evropě umožnit zavést takový zákaz během několika dní. "Podařilo se nám dosáhnout situace, kdy je Německo schopno snést ropné embargo," řekl v pondělí německý ministr hospodářství Robert Habeck v Bruselu, kde se setkal s kolegy z EU. "To znamená, že to nezůstane bez následků."