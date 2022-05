Rusko zahájilo silný útok na ocelárnu s uvězněnými civilisty

3. 5. 2022

- Útok ve Lvově v úterý večer:

Попередньо одна людина поранена.



Триває ліквідація пожежі на одній із електропідстанцій.#Львів pic.twitter.com/AhGeqTdNpr — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) May 3, 2022

- Rusko zahájilo útok na ocelárnu Azovstal v ukrajinském Mariupolu poté, co bylo porušeno příměří

Russia shells Mariupol plant with civilians still reported trapped https://t.co/MyH77m7RBZ pic.twitter.com/oAqhyQjnem — Reuters (@Reuters) May 3, 2022

V rozhovoru na Telegramu kapitán Sviatoslav Palamar z pluku Azov uvedl, že ocelárna, kde zůstává v podzemí uvězněno 200 civilistů, je podle agentury Reuters cílem dělostřeleckých a leteckých útoků.



Palamar uvedl, že dva civilisté byli zabiti a deset zraněno.



"V tuto chvíli probíhá mohutný útok na území závodu Azovstal za podpory obrněných vozidel, tanků, pokusů o vylodění na člunech a velkého počtu pěšáků."



Pětidenní operaci na evakuaci žen, dětí a starých lidí z ocelárny koordinovala OSN a Mezinárodní výbor Červeného kříže.



Jedna z evakuovaných, Alina Kozická, která strávila několik týdnů v úkrytu ve sklepě, řekla agentuře Reuters:



"Nemohu uvěřit, že jsem to zvládla, chceme si teď jen odpočinout."

- Otec se pevně objímá se synem, kterému se s matkou konečně podařilo uniknout z Mariupolu:



In this photo, #Ukrainian Andrey Fedorov hugs his son Makar tightly. Earlier, Makar left Mariupol with his mother Daria. In #Zaporozhye, the family finally managed to reunite. pic.twitter.com/EnRHEE5Rzc — NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2022





- Ruské údery se zaměřily na západoukrajinské město Lvov.



K úderům došlo v úterý krátce před půl devátou večer místního času ve více směrech. Z centra Lvova byly slyšet nejméně čtyři zřetelné výbuchy.





Nebylo bezprostředně jasné, co bylo cílem útoku. Starosta města Andrij Sadovyj napsal na sociální aplikaci, že by se lidé ve městě měli ukrýt. Vlaky vyjíždějící ze Lvova přestaly jezdit.



Po výbuchu se spustil poplach v autech a bylo slyšet tísňové sirény.



Ve městě na chvíli blikala elektřina. Sadovyj v další zprávě připustil, že útoky ovlivnily dodávky elektřiny.



Ve městě se v pondělí konala tisková konference s vysokým americkým diplomatem, na které se hovořilo o tom, že Amerika plánuje obnovit svou diplomatickou přítomnost ve Lvově.



Lvov byl v počátcích útočištěm pro lidi prchající na západ Ukrajiny, když Rusko postupovalo na Kyjev, ale později se stal terčem útoků.



- Velký požár ve skladu prokremelského nakladatelství nedaleko Moskvy. Hoří 34 000 čtverečních metrů:





There is a large fire at the warehouse of the Pro-Kremlin "Prosveshchenie" publishing house near #Moscow. Almost 34 thousand square meters are burning.



Around midnight a hangar in #Bogorodskoe district, where printed materials were stored, burst into flames. pic.twitter.com/EBlfr7Il26 — NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2022





- Nejméně 10 lidí zemřelo a 15 bylo zraněno poté, co ruské síly ostřelovaly koksovnu ve městě Avdijivka na východě Ukrajiny.





- Ukrajinský parlament, Nejvyšší rada, zakázal proruské politické strany.









Nevylučoval bych, že by mohly být použity jaderné zbraně," řekl Muratov novinářům v Ženevě prostřednictvím překladatele.

Kreml uvedl, že krátce po zahájení invaze na Ukrajinu 24. února uvedl ruské jaderné síly do stavu nejvyšší pohotovosti.

Uprostřed rostoucí podpory Západu Ukrajině ruský prezident Vladimir Putin vyslovil hrozby naznačující ochotu nasadit ruské taktické jaderné zbraně, které lze podle ruské vojenské doktríny použít k donucení protivníka k ústupu.

Muratov, jehož list byly nucen v souvislosti s vojenskou intervencí Moskvy pozastavit vydávání, ve svém projevu na akci u příležitosti Světového dne svobody tisku varoval, že se kremelští "propagandističtí bojovníci" snaží, aby bylo použití jaderných zbraní pro ruskou veřejnost přijatelnější.

"Již dva týdny slyšíme z televizních obrazovek, že by se měly použít jaderné zbraně. A také slyšíme, že tyto strašné zbraně by měly být použity, pokud budou dodávky zbraní na Ukrajinu pokračovat," řekl s odkazem na snahu Spojených států, Evropské unie a dalších zemí vyzbrojit Ukrajinu.

"Na rozdíl od propagandistických řečí by nasazení takových zbraní "neznamenalo konec války", varoval. "Bude to konec lidstva."

Nejděsivější na současném Rusku je podle něj to, že Putin získal "neomezenou, absolutní moc".

a informuje o tom agentura France-Presse.

Státní firma Konstrukta-Defence "uzavřela s ukrajinskou stranou smlouvu o opravě a modernizaci ukrajinské vojenské techniky", uvedla mluvčí slovenského ministerstva obrany Martina Koval Kakaščíková.

První várka se bude skládat z desítek obrněných průzkumných vozidel BRDM-2.

Slovenský premiér Eduard Heger a ministr obrany Jaroslav Naď již dříve deklarovali ochotu pomoci Ukrajině s poškozenou výzbrojí.

Ukrajina nás požádala, zda by naše firmy byly schopny opravit poškozenou ukrajinskou techniku. To znamená, že poškozená technika by přišla na Slovensko, my bychom ji opravili a technika by se vrátila na Ukrajinu," uvedl Nad začátkem dubna.

Společnost Konstrukta-Defence, která sídlí v Lieskovci na východním Slovensku, opravuje vozidla a vojenskou techniku všech kategorií, které používají slovenské ozbrojené síly, uvádí se na internetových stránkách společnosti.

Společnost také vyrábí samohybné kanónové houfnice.

Podle odhadů Kyjevské ekonomické školy, které podpořila ukrajinská vláda, se většina nákladů na infrastrukturu týká škod způsobených bombami na budovách, silnicích, továrnách a podnicích.

O návrhu na postupné zavedení zákazu dovozu ruské ropy budou ve středu v Bruselu jednat velvyslanci členských států, přičemž ty nejzávislejší, jako je Slovensko a Maďarsko, budou usilovat o výjimky.

Rusko se na dovozu ropy do EU podílí přibližně 25 %, míra závislosti se však v jednotlivých členských státech liší. Německá vláda o víkendu signalizovala, že věří, že se jí podaří zcela ukončit její používání "do konce léta".

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó uvedl, že Budapešť nemůže sankce podpořit:

Jde o to, že dodávky energie do Maďarska nemohou být ohroženy, protože nikdo nemůže očekávat, že dovolíme, aby cenu války [na Ukrajině] platili Maďaři."

diplomatické roztržce Ruska s Izraelem poté, co kremelský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pondělí prohlásil, že Adolf Hitler "měl židovskou krev".