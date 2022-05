Americký Nejvyšší soud zruší právo žen na potrat

3. 5. 2022

čas čtení 5 minut

Americký Nejvyšší soud hlasoval pro zrušení zákona o potratech v případu Roe v Wade, vyplývá z prozrazeného návrhu stanoviska



V bezprecedentním odhalení, dokumentu napsaném soudcem Samuelem Alitem, se uvádí, že "Zákon Roe versus Wade, (garantující ústavně právo na potrat) byl od počátku naprosto špatný".



Podle návrhu stanoviska, o němž informoval server Politico, Nejvyšší soud USA předběžně hlasoval pro zrušení rozsudku ve věci Roe versus Wade, který legalizoval potraty v celé Americe.



Server Politico v pondělí večer uvedl, že se mu podařilo získat původní většinové stanovisko, které napsal soudce Samuel Alito a které bylo 10. února rozesláno soudu, což se jeví jako ohromující a bezprecedentní únik informací.

Čtyři z dalších republikány jmenovaných soudců - Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh a Amy Coney Barrett - hlasovali s Alitem na konferenci konané mezi soudci, dodává článek.



Po úvodním hlasování mezi soudci, které následuje po ústním jednání, je jednomu z nich přiděleno většinové stanovisko a ten napíše jeho návrh. Ten pak koluje mezi soudci. Někdy se může stát, že se v době mezi počátečním hlasováním a zveřejněním rozhodnutí změní pořadí hlasů. Rozhodnutí je konečné až poté, co je soudem zveřejněno.



Pokud by však bylo podle očekávání přijato, rozhodlo by ve prospěch státu Mississippi ve velmi důležitém případu týkajícím se snahy tohoto státu zakázat většinu potratů po 15. týdnu těhotenství. To by znamenalo smrtelnou ránu půl století trvající záruce celostátní ochrany práva na potrat a umožnilo by to každému státu rozhodnout se, zda potraty omezí nebo zakáže.



Několik států vedených republikány již přijalo vysoce restriktivní potratové zákony v očekávání takového rozhodnutí Nejvyššího soudu, který má nyní díky třem jmenováním Donalda Trumpa konzervativní většinu 6:3.



Server Politico uvedl, že obdržel kopii návrhu stanoviska od osoby obeznámené s postupem soudu v případu Mississippi. Návrh stanoviska má 98 stran, včetně 31stránkové přílohy historických státních zákonů o potratech, a obsahuje 118 poznámek pod čarou.



Demokraté soudní rozhodnutí odsoudili. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová a vůdce senátní většiny Chuck Schumer vydali prohlášení, v němž uvedli, že zrušení rozsudku Roe v. Wade by bylo "ohavností, jedním z nejhorších a nejškodlivějších rozhodnutí v moderní historii".



"Pokud je zpráva přesná, je Nejvyšší soud připraven způsobit největší omezení práv za posledních padesát let - nejen ženám, ale všem Američanům," uvedli.



"Každý republikánský senátor, který podporoval senátora McConnella a hlasoval pro Trumpovy soudce a předstíral, že tento den nikdy nenastane, to nyní bude muset vysvětlovat americkému lidu."



Průzkumy veřejného mínění dokazují, že jen relativně málo Američanů si přeje zrušení zákona umožňujícího potraty. V roce 2020 agentura AP VoteCast zjistila, že 69 % voličů v prezidentských volbách uvedlo, že by Nejvyšší soud měl ponechat rozhodnutí ve věci Roe versus Wade ve stávající podobě; pouze 29 % uvedlo, že by soud měl rozhodnutí zrušit.



Alito řekl, že soud nemůže předvídat, jak by mohla veřejnost reagovat, a neměl by se o to pokoušet. "Nemůžeme připustit, aby naše rozhodnutí ovlivňovaly jakékoliv cizí vlivy, jako jsou obavy z reakce veřejnosti na naši práci," napsal Alito v návrhu stanoviska podle serveru Politico.



Christie Robertsová, výkonná ředitelka senátorské kampaně Demokratické strany: "Pokud je tato zpráva pravdivá, pak tento republikánský útok na přístup k potratům, kontrolu porodnosti a zdravotní péči o ženy dramaticky zvýšil sázky ve volbách v roce 2022.



"V tomto kritickém okamžiku musíme ochránit a rozšířit senátní většinu demokratů s pravomocí potvrzovat nebo odmítat soudce Nejvyššího soudu."





"Jsem zděšena zjevným návrhem stanoviska Nejvyššího soudu, který dnes večer unikl na veřejnost ... toto by nemělo být konečné stanovisko Nejvyššího soudu, pokud jde o právo na potrat," uvedla v prohlášení newyorská guvernérka Kathy Hochulová. Guvernérka později na Twitteru dodala:



"Odmítám, aby moje nová vnučka musela bojovat za práva, za která bojovaly a vybojovaly je celé generace, práva, která by měla mít zaručena."

"Toto rozhodnutí je přímým útokem na důstojnost, práva & životy žen, nemluvě o desetiletích ustáleného práva," uvedla bývalá ministryně zahraničí Hillary Clintonová. "Bude zabíjet a podmaňovat si ženy, i když si naprostá většina Američanů myslí, že potraty by měly být legální. Je to naprostá ostuda."Republikáni však jásali. Madison Cawthorn, kongresman ze Severní Karolíny, napsal na Twitteru: "Díky Donaldu J. Trumpovi bude rozsudek Roe v. Wade zrušen."Republikánský senátor Tom Cotton zjevný únik informací odsoudil, ale hlasování ocenil slovy: "Nejvyšší soud a ministerstvo spravedlnosti musí tomuto úniku okamžitě přijít na kloub s využitím všech potřebných vyšetřovacích nástrojů. Zákon Roe versus Wade byl od počátku velmi špatný a já se modlím, aby se soud řídil ústavou a umožnil státům opět chránit nenarozený život."