Ruská armáda nyní požaduje totální válku, včetně mobilizace

28. 4. 2022

čas čtení 7 minut



Ruští "silovici", mocní pracovníci tajných služeb, kteří jsou klíčoví pro podporu ruského režimu, si navzájem vyčítají rostoucí počet selhání ve válce na Ukrajině

Ruská armáda nyní požaduje totální válku, včetně mobilizace.

Ruská armáda je hluboce nespokojena s novou a omezenou strategií, kterou jí Putin na Ukrajině nařídil, a to opuštěním velkého cíle dobýt Kyjev ve prospěch mnohem skromnějšího cíle, kterým je invaze do Donbasu na východě země, píší Irina Boroganová a Andrej Soldatov.



Zdroj

Zdroj ZDE



Pracovníci tajných služeb obviňují jiné agentury, především zahraniční rozvědku FSB, že prezidenta špatně informovaly o skutečné situaci na Ukrajině, což vedlo k ruskému vojenskému neúspěchu. Zdá se, že ostatní útvary FSB sdílejí analýzu armády.



Válka na Ukrajině ostře rozdělila ruskou společnost. Jako novináři jsme očekávali, píší autoři této analýzy že po zahájení invaze 24. února ztratíme mnoho svých kontaktů v ruské armádě a tajných službách. Koneckonců, jedna věc je stěžovat si novinářům na korupci ve své instituci a druhá věc je mluvit o válce s těmi, kteří veřejně zaujali protiválečný postoj. A skutečně, v prvním měsíci války některé zdroje odmítaly reagovat na naše telefonáty a vzkazy, píší autoři..



Nyní se však situace dramaticky změnila. Minulý týden jsme začali dostávat stále více telefonátů a zpráv od našich kontaktů z armády a FSB, které komentovaly naše zpravodajství o Sergeji Besedovi, jednom z šéfů Páté služby FSB, který shromažďuje politické zpravodajství o Ukrajině a kultivuje prokremelskou opozici v Kyjevě. Generál byl poslán do nechvalně proslulé moskevské věznice Lefortovo, která má od dob stalinských čistek strašlivou pověst - ve sklepě budovy byl zavražděn bezpočet obětí.



Kreml se horečně snažil utajit podrobnosti Besedova zatčení a zašel tak daleko, že ve vězeňských záznamech změnil generálovo jméno. (Vyšetřovací výbor, hlavní ruský vyšetřovací orgán, zašel tak daleko, že popřel skutečnost Besedova trestního stíhání).



"Dobrá práce!" zněla zpráva od našich starých kontaktů v ruském Spetsnaz (speciální jednotce ruské vojenské rozvědky). "Všechno je pravda!" sdělil nám náš kontakt ve Službě ekonomické bezpečnosti FSB. Videa o Besedově osudu zaznamenala miliony zhlédnutí na ruské YouTube a byla široce diskutována na prokremelských kanálech na Telegramu. Rozšířily se fámy naznačující, že kompromitující materiály na Besedu poskytla její konkurenční agentura, zahraniční rozvědka SVR.



Znamená to, že armáda nebo FSB dospěly k závěru, že válka s obrovskými ztrátami a nekompetentním vedením byla chybou? Stručná odpověď zní: Ne, právě naopak.



Ruská armáda se domnívá, že omezení původních cílů války je vážnou chybou. Nyní tvrdí, že Rusko nebojuje proti Ukrajině, ale proti NATO. Vysocí důstojníci proto dospěli k závěru, že západní aliance bojuje se vším všudy (prostřednictvím dodávek stále sofistikovanějších zbraní), zatímco její vlastní, ruské síly operují v rámci mírových omezení, jako je zákaz leteckých úderů na některé klíčové oblasti ukrajinské infrastruktury. Stručně řečeno, ruská armáda nyní požaduje totální válku, včetně mobilizace.



Frustrace začíná být tak intenzivní, že se přenesla i do veřejného prostoru. Alexandr Arutjunov (alias bloger RAZVEDOS), známý veterán Spetsnaz Národní gardy, natočil videoprosbu Putinovi: "Drahý Vladimíre Vladimiroviči, prosím, rozhodněte, vedeme válku, nebo masturbujeme?"



Požadoval masivní eskalaci, přičemž volil mezi leteckými údery na ukrajinskou infrastrukturu a ukončením války. Video se stalo virálním, zejména u promilitaristických skupin na VK a na těch kanálech na Telegramu, které jsou spojeny s ruskou armádou.



Kanál na Telegramu "FighterBomber", spojený s ruským letectvem, zveřejnil 12. dubna komentář k dodávkám zbraní NATO na Ukrajinu: "Samozřejmě, že budeme dále zvyšovat jednotky protivzdušné obrany na hranicích s Ukrajinou, abychom kryli naše území před údery balistických raket, ale je také jasné, že země NATO mají mnohem více zbraní než Rusko."



Autor vyjádřil optimismus, že ruské letectvo bude schopno zastavit tok západních dodávek, ale varoval, že další ukrajinská vítězství "téměř jistě vyvolají použití jaderných zbraní" proti cílům na Ukrajině.





A 22. dubna pak ruský armádní generál Rustam Minnekajev oznámil druhou fázi "speciální operace", jejímž cílem bude "nastolit plnou kontrolu nad Donbasem a jižní Ukrajinou".













0

173

"Tím bude zajištěn pozemní koridor na Krym a také vliv na životně důležité objekty ukrajinské ekonomiky," uvedl Minnekajev podle ruských agentur. "Kontrola nad jihem Ukrajiny je dalším východiskem do Podněstří [Ruskem obsazeného separatistického regionu Moldavska], kde rovněž existují fakta o útlaku ruskojazyčného obyvatelstva."To bylo zvláštní. Minnekajev je zástupcem velitele Ústředního vojenského okruhu a svůj výrok pronesl dokonce na výročním zasedání Svazu obranného průmyslu. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že poté, co se nedávno předtím zúčastnil zasedání generálního štábu, se příliš rozrušil z toho, co slyšel, a pak to prozradil na prvním veřejném zasedání po něm. Bez ohledu na to je to znamení, že ruská armáda chce spíše více války než méně.Ve všech těchto diskusích v armádě, ať už veřejných či soukromých, chybí jakákoli kritika na adresu Sergeje Šojgua, ministra obrany a veřejné tváře války. Šojguovi se nějakým způsobem podařilo udržet si respekt armády a přesměrovat veškerý hněv mimo armádu.V soukromí se armáda, a dokonce i tajné služby, nechaly slyšet, že obviňují nejen Pátou službu FSB z dezinformování prezidenta, ale i samotného prezidenta ze špatného rozhodnutí o změně vojenské strategie.V roce 2014, kdy ruská armáda urychleně obsadila Krym, byly armáda a tajné služby s Putinem na jedné lodi - plně podporovaly jeho rozhodnutí anektovat Krym a byly nadšeny způsobem, jakým to bylo provedeno. V roce 2022 je to velmi výrazně jinak.Záleží na tom? Záleží na tom hodně. Je to vůbec poprvé, co se silovici distancují od prezidenta. Což otevírá nejrůznější možnosti.