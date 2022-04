Obojaký německý kancléř

27. 4. 2022

Komunikace německého kancléře o dodávkách zbraní je záhadná. Buď skrývá informace, nebo lže, napsal Wolfgang Münchau.

Nyní víme, že Olaf Scholz osobně zasáhl, aby zablokoval dodávky těžkých zbraní na Ukrajinu. Na obranu svých činů uvedl, že dodávky těžkých zbraní budou ze strany Ruska vykládány jako válečný akt. Konkrétně zmínil jadernou válku.

Toto je mimořádné vyjádření. Pokud by to byla pravda, proč Scholz nevede kampaň proti dodávkám zbraní na úrovni NATO? Má informace naznačující, že by Vladimir Putin zaútočil na Německo? Je snad Německo zranitelnější vůči ruskému útoku, protože na rozdíl od USA, Británie a Francie nemá žádné vlastní jaderné zbraně? Z hlediska mezinárodního práva nepředstavuje dodávka zbraní zemi, která je napadena, válečný akt. Dokonce i Putinův režim hraje podle těchto pravidel. Proč se zdá, že Scholz předstírá opak? Putin se samozřejmě může sám rozhodnout, co je a co není útokem na Rusko. Scholzovo vysvětlení ale nedává vůbec žádný smysl.

Vidím dvě možná vysvětlení. Jedním z nich je, že Scholz aktivně spolupracuje s Putinem v naději, že donutí Ukrajinu kapitulovat. To je postoj, který otevřeně podporují někteří němečtí intelektuálové a mnozí sociální demokraté.

Podporují jej také, i když méně otevřeně, představitelé německého těžkého průmyslu a odbory. To poslední, co chtějí, je dlouhá válka. Tento scénář by zvýšil tlak na Německo, aby souhlasilo s plynovým embargem, přičemž vyhýbání se embargu se zdá být hlavním cílem veškeré politiky v Německu. Ukrajinská kapitulace, po níž by následovala nějaká pochybná mírová dohoda, by pro ně problém skutečně vyřešila. Scholz by přirozeně nepřipustil, že by prováděl takovou skrytou agendu.

Dalším vysvětlením je, že Putin mohl získat na Scholze nějaký kompromat. Putin má v SPD vynikající sítě, v neposlední řadě prostřednictvím Gerharda Schrödera. Bývalý německý kancléř má ve své straně stále dobré konexe. Scholz byl kompromitován ve finanční aféře týkající se jeho role starosty Hamburku. Banka Warburg si zajistila od hamburské vlády slevu na dani prostřednictvím programu, který později německý nejvyšší soud prohlásil za podvodný. Existují zprávy o setkáních mezi Scholzem a manažery banky. Německá média ve své obvyklé úctě tyto příběhy po německých volbách nesledovala.

Kromě nečestné agendy a vydírání se snažíme najít vysvětlení, které by bylo v souladu s jeho činy. To by tedy naznačovalo, že Scholz buď něco skrývá, nebo lže. Můj názor zde se netýká kladů a záporů v otázce dodávek zbraní. Může existovat pádný argument proti. Ale pokud takový argument existuje, pak ho Scholz zjevně neuvedl.

CDU, nyní pod novým vedením, naléhala na hlasování v Bundestagu a naléhala na německou vládu, aby dodala těžké zbraně Ukrajině. Hlasování by přivedlo Zelené a FDP do potíží. FDP se snažila tento problém obejít tím, že se vyslovila pro dodávky těžkých zbraní, ale také pro pokračování koalice se Scholzem. Ale stále čelí dilematu, pokud jde o skutečné hlasování. Hádám, že Scholz bude předstírat, že následuje cokoliv, co Bundestag rozhodne, ale pak zmaří dodávky v zákulisí.

Pro SPD představuje válka na Ukrajině existenční hrozbu ze dvou důvodů. Odhaluje proruskou politiku strany za posledních 20 let. A poškozuje ekonomický model těžkého průmyslu, část ekonomiky, kterou SPD představuje. Došel jsem k závěru, že SPD má skrytou agendu: Zabránit Ukrajině v porážce Ruska. Scholzovy kroky by byly v souladu s touto agendou.

To je také důvod, proč Scholz vetuje plynové embargo. Když říká, že chce, aby Německo snížilo svou závislost na ruském plynu, nemluví o skutečném omezení dodávek ruského plynu. Pečlivě volil slova. Německá energetická transformace vyžaduje zvýšení nákupů plynu. Po uzavření Nord Streamu 2 je jasné, že tyto nové dodávky nebudou pocházet z Ruska. Rusko však bude Německu i nadále dodávat stejné objemy, jaké dodává nyní.

Scholze považuji v současnosti za jednoho z nejméně důvěryhodných politiků v Evropě. Je toho strašně moc, co nevíme. S jistotou ale můžeme říci, že nehraje přímočaře. Jeho partneři v koalici, v EU a v NATO, by měli být varováni.

Celý text v angličtině: ZDE

