Nesnesitelná lehkost defétismu a appeasementu

28. 4. 2022 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty





Na Britských listech vyšel článek o "nebezpečí proxy války USA na Ukrajině", což je titulek, jenž by pravděpodobně navrhl ministr zahraničí Ruska Lavrov. Část české společnosti je podobnými snahami o přerámování očividné útočné války Kremlu vůči Ukrajině zmatená defaultně na základě každodenní konzumace více či méně sofistikovaného prolínání kremelského pohledu na svět do dezinformačního toku českého internetu. Pak je tu ale ještě jedna část, ta akademické a intelektuální, kde existuje jakési obecné pojetí nepřijatelnosti války a zároveň přesvědčení o tom, že v multilaterálním světě plném složitých historických kauzalit není možné pojmenovávat události jednoduše, respektive vždy je třeba hledat viníky a oběti na všech stranách. No a pak je ještě jedna část akademiků a intelektuálů, kteří ve svém dokonalém předporozumění vědí, že i kdyby Rusko vyhlásilo útočnou válku a zbaběle prostřednictvím útoků ze vzduchu vraždilo civilisty, na vině jsou nepochybně USA. Tato část intelektuálního spektra byla nyní několik týdnů paralyzovaná skutečností, že Rusko vyhlásilo útočnou válku proti Ukrajině a vraždí tam civilisty. Několik týdnů paralýzy nicméně střídá vysvobození v podobě článků o proxy válce USA, jelikož s dodávkami zbraní zemi, která se s vypětím všech sil brání zbabělému agresorovi, přichází pevná půda pro defétistické výzvy k appeasementu. Válka je koneckonců všeobecně nepřijatelná a jakékoliv její přiživování, bez ohledu na zdůvodnění, je nepřijatelné. Konečně důkaz, že ve skutečnosti jde o konflikt, jehož viníkem je - jako vždy - USA. Pro dokonalé konfirmační zkreslení ale bude třeba napsat pár důkladnějších paperů, uspořádat konferenci a shodnout se kolektivně.