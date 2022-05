O plynu v České republice

1. 5. 2022 / Radek Mokrý

čas čtení 3 minuty

Ministr Síkela nezná, nechce, nebo nemůže říct pravdu?

Josef Síkela jako ministr průmyslu a obchodu tvrdí, že avizovaná zásoba kolem 950 mil. m3 vydrží dva měsíce, jeho vládní kolega z MPSV Jurečka operuje dokonce třemi měsíci čerpání ze zásob.



Spotřeba plynu v ČR v roce 2021 činila 9,434 miliard kubíků a byla o 8,5 % vyšší než za rok 2019. Od roku 2005 je to spotřeba rekordní. Domácnosti z toho spotřebují pouze kolem 25 %.

Dovolím si 9,434 podělit 12 měsíci, výsledné číslo je 0,7916666666666667.







Číslo je to zavádějící, protože spotřeba v květnu a červnu je zhruba třetinová ve srovnání s prosincem a lednem, ale ve srovnání s tím, co říká bankéř Síkela, je přesné asi tak stejně. Proč si to myslím?





Bývalý generální ředitel Erste Bank Ukrajina totiž z výšin křesla na MPO asi "nevidí" do podzemí.







Nemyslím tím podzemní zásobníky, ale 74 000 km potrubí, které po ČR přivádí plyn ke spotřebitelům.





Objem plynu v této síti se počítá do využitelných zásob, oněch současných 950 mil. m3, i když ho spotřebovat není možné. Byl by to na léta konec plynárenství v Čechách.





Jen domovních přípojek máme 2 614 120 (rok 2020) a jestli uhodí taková nouze, že dojde k odtlakování sítě plynového potrubí, bude několik let nejžádanější pracovní pozicí certifikovaný revizní technik plynových zařízení.







Každou z miliónů domácností a firem, každý spotřebič, by musel dle vyhlášky 85/1978 Sb. znovu zprovoznit onen revizní technik. A my jich takové množství nemáme.





Vláda mírní paniku, že k tomu nedojde. Má za to, že nás zachrání zkapalněný zemní plyn z blízkého i vzdáleného zámoří. Speciální tankery ho vozí za konstantní teploty mínus 162 stupňů Celsia. V roce 2021 ho EU dovezla EU 80 mld.m3, z toho z USA dodaly 22 mld. m3, Katar 16,3 mld. a světe div se opět to proklaté Rusko taky 16 mld. kubíků LNG.





Na závěr už jen pár poznámek. Přibližně 12 % zemního plynu se spotřebuje ve strojírenství, výroba potravin nápojů a tabáku zhltne 13 %, chemický a petrochemický průmysl spotřebuje 13 % dodávek.







Zemní plyn stojí i na počátku výrobního řetězce dusíkatých hnojiv. Na jeho počátku je výroba čpavku, vzorec napoví: NH3.





Bez zemního plynu nebude jen zima. Milióny zaměstnanců nedostanou výplaty, budou nezaměstnaní, nemytí, bez peněz a možná i hladoví.







Následně se zhroutí sektor služeb závislý na tom kolik lidé vydělávají.







Troufám si tvrdit, že výsledná hospodářská krize Evropskou unii roztrhá na kusy a všemožným vládním činitelům půjde o holý život.

