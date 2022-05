Ruské ostřelování zničilo proslulou školu v Luhanské oblasti

2. 5. 2022

- Podle listu The Kyiv Independent byla ruským ostřelováním zničena škola Lysyčanského gymnázia v Luhanské oblasti, která přežila dvě světové války. "Škola Lysyčanské Gymnasium, postavená před více než 100 lety, přežila dvě světové války i ruský útok v roce 2014. Podle oblastního gubernátora Serhije Haidaje patřila mezi 100 nejlepších škol na Ukrajině."



- Ředitel Světového potravinového programu OSN v Německu varoval, že miliony tun obilí uvízly na Ukrajině kvůli námořním přístavům zablokovaným ruskými vojenskými akcemi.

Martin Frick uvedl, že přibližně 4,5 milionu tun obilí v kontejnerech v ukrajinských přístavech nemůže být přesunuto kvůli nebezpečným nebo obsazeným námořním trasám, z nichž některé byly zaminovány, a také kvůli nepřístupným přístavům.

"Žádné z obilí nyní nelze použít. Prostě tam leží," řekl Frick německé tiskové agentuře DPA.

Ukrajina je jedním z předních světových producentů pšenice a také významným producentem kukuřice. Podle OSN se v roce 2020 v zemi sklidilo přibližně 30 milionů tun kukuřice a asi 25 milionů tun pšenice. Mnoho zemí zejména v severní Africe je z hlediska zásobování základními potravinami závislých na levné pšenici z Ukrajiny.



- Polsko je připraveno být plně nezávislé na ruské ropě a je ochotno podpořit ostatní země, aby snížily své dodávky fosilních paliv z Ruska, uvedla v pondělí ministryně životního prostředí a klimatu země Anna Moskwa.





"Polsko je hrdé na to, že je na Putinově seznamu nepřátelských zemí," řekla novinářům před setkáním s ostatními ministry členských států v Bruselu, kde se jednalo o energetice.





Moskwa rovněž uvedla, že polské zásobníky plynu budou na zimu naplněny.





- Úřad OSN pro lidská práva (OHCHR) uvedl, že počet mrtvých civilistů zabitých na Ukrajině od začátku ruské invaze přesáhl 3 000 osob.





Dosavadní počet 3 153 mrtvých představuje nárůst o 254 osob oproti pátku. OHCHR uvedl, že skutečný počet obětí bude pravděpodobně podstatně vyšší, a to s odkazem na obtížný přístup a probíhající úsilí o potvrzení.





Většina obětí byla zabita výbušnými zbraněmi s velkou dopadovou plochou, jako jsou raketové a letecké údery, uvedl úřad pro lidská práva, aniž by přisoudil odpovědnost.









- Evakuace z Mariupolu má zpoždění





Snahy o evakuaci dalších civilistů ze zničeného ukrajinského přístavního města Mariupol narážejí na zpoždění, stovky lidí jsou stále uvězněny v ocelárnách Azovstal.









- Ruský Bolšoj těatr ruší představení režírovaná dvěma režiséry, kteří se vyslovili proti ruské invazi na Ukrajinu









V neděli ozmnámilo nejvýznamnější ruské divadlo, že tři představení baletu Nurejev v režii Kirilla Serebrennikova nahradí inscenací baletu Arama Chačaturjana Spartakus.





Místo Dona Pasquala, komické opery Gaetana Donizettiho v režii Timofeje Kuljabina uvidí diváci tento týden inscenaci Lazebníka sevillského Gioachina Rossiniho.





Bolšoj neuvedl důvody zrušení představení.





Kuljabin na svém účtu na Instagramu vyjádřil solidaritu s Ukrajinou a zesměšnil popis tamních akcí ze strany Ruska. V jednom příspěvku ukázal zkopírovanou verzi obálky Vojny a míru Lva Nikolajeviče Tolstého, přičemž první slovo v názvu nahradil slovem Speciální operace - termínem, který Kreml používá k popisu invaze.





Serebrennikov minulý měsíc v rozhovoru pro France 24 řekl, že "je zcela zřejmé, že Rusko válku začalo", a že mu to rve srdce.





"Je to válka, zabíjí to lidi, je to ta nejhorší věc, (která) se kdy mohla stát s civilizací, s lidstvem.... Je to humanitární katastrofa, jsou to řeky krve," řekl.





Oba režiséři jsou v současné době mimo Rusko.





- Ruská raketa zasáhla most v Oděské oblasti

Ruská raketa zasáhla strategicky důležitý most přes ústí Dněstru v Oděské oblasti na jihozápadě Ukrajiny, uvedly místní úřady.





Most, který byl již dvakrát zasažen ruskými silami, zajišťuje jediné silniční a železniční spojení na ukrajinském území s velkou jižní částí Oděské oblasti.





Mluvčí Oděské oblastní správy Serhij Bratčuk o úderu informoval v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram, ale neuvedl žádné další podrobnosti.





- Evropská komise možná ušetří Maďarsko a Slovensko očekávaného embarga na nákup ruské ropy, protože se obává, jak jsou obě země na ruské ropě závislé, cituje agentura Reuters dva představitele EU.





Očekává se, že komise dokončí práci na šestém balíku sankcí EU proti Rusku kvůli jeho postupu na Ukrajině, který by měl zahrnovat zákaz nákupu ruské ropy - hlavního zdroje příjmů Moskvy.





Maďarsko, které je na ruské ropě silně závislé, opakovaně prohlásilo, že se k sankcím týkajícím se energetiky nepřipojí. Slovensko je rovněž jednou ze zemí EU, které jsou na ruských fosilních palivech nejvíce závislé.









