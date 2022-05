O extrémistickém protiukrajinském konkordátu

2. 5. 2022 / Karel Dolejší

Když kdysi komunistický Severní Vietnam vedl dobyvačnou válku proti svému antipodovi na jihu, bylo z pohledu ultralevicového propagandisty samozřejmě úplně v pořádku podporovat sovětskou a čínskou vojenskou pomoc vietnamským komunistům. Válčili přece proti americkým proxies a později proti samotným Američanům. A každý absolvent VUML, jakožto i nejrůznějších ekvivalentů na Západě, přece ví, že Američané jsou imperialisté, kdežto Sověti a Číňani nikoliv. (Vietnamští komunističtí nacionalisté ovšem mohli stejným historickým "právem", jaké si nárokovali v případě Jižního Vietnamu, napadnout i Laos a Kambodžu, jejichž území také byla v dávné minulosti z části začleněna do středověkého vietnamského státu.)



Když v roce 2022 Rusko masivně rozšířilo svou válku proti Ukrajině, je z pohledu ultralevicového propagandisty samozřejmě úplně v pořádku odmítat západní vojenskou pomoc bránícím se Ukrajincům. Válčí přece proti ruským proxies a proti samotným Rusům. A každý absolvent VUML, jakožto i nejrůznějších ekvivalentů na Západě, přece ví, že Američané jsou imperialisté, kdežto Rusové nikoliv.

Podporovat válku, v níž je cílem dobýt území nekontrolovaná určitým státem více jak sto let, a současně odmítat válku, v níž je cílem vyhnat okupanty přicestovavší na území mezinárodně uznaného státu přede dvěma měsíci, je ideově a morálně konzistentní postoj, jakmile jen důkladně objasníte, že v jednom případě se válčí proti imperialistům, kdežto ve druhém nikoliv.

A tak se z ikony světové a americké ultralevice v mžiku stane vynikající propagátor populistické ultrapravice, jež přece jako jediná "požaduje mír".

Noam Chomsky, in an interview this week, says "fortunately" there is "one Western statesman of stature" who is pushing for a diplomatic solution to the war in Ukraine rather than looking for ways to fuel and prolong it.



"His name is Donald J. Trump," Chomsky says.



WATCH: pic.twitter.com/z3Cug8kFHS