Rusko ztrácí "poslední naději", jak odradit svět od Ukrajiny, říká ukrajinský ministr zahraničí

26. 4. 2022

26. 4. 2022





- Názor ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, že světu hrozí třetí světová válka, znamená pouze to, že Moskva "cítí porážku na Ukrajině", míní jeho ukrajinský protějšek Dmytro Kuleba.



Rusko ztrácí poslední naději, jak svět odradit od podpory Ukrajiny. Proto se mluví o "reálném" nebezpečí třetí světové války. To znamená pouze to, že Moskva cítí na Ukrajině porážku. Proto musí svět zdvojnásobit svou podporu Ukrajině, abychom zvítězili a zajistili evropskou a globální bezpečnost, uvedl ministr zahraničí na Twitteru.



Lavrov v pondělí v rozhovoru odvysílaném státní televizí varoval Západ, aby nepodceňoval zvýšené riziko jaderného konfliktu kvůli Ukrajině, a uvedl, že NATO se podle něj "v podstatě" zapojuje do zástupné války s Ruskem tím, že dodává Kyjevu zbraně.



Rusko podle Lavrova dělá mnoho pro to, aby dodrželo zásadu snahy zabránit jaderné válce za každou cenu.





Heappey uznává, že zbraně, které Západ dává Ukrajině, "mají dostřel, aby mohly být použity za hranicemi" Ruska.





"Myslím, že to, co uvidíme v Donbasu, bude zcela jiný typ konfliktu, než jaký jsme viděli v okolí Kyjeva. Myslím, že uvidíme konflikt mezi dvěma silami, které jsou mnohem vyrovnanější, kde Ukrajinci mají výhodu obranných pozic, které byly zakopány a připravovány posledních osm let, a to bude pro Rusy mimořádně těžký oříšek. A myslím si, že s veškerou podporou, které se Ukrajincům dostává z celého světa, mají Ukrajinci velkou šanci je z této oblasti dostat."





Uvedl, že jedním z problémů, s nimiž se Rusko při své misi na Ukrajině potýkalo, byly politické zásahy do vojenského plánování. Řekl:





- Ukrajinský ministr zahraničí vyzval generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese, aby při své úterní návštěvě Moskvy naléhal na Rusko, aby evakuovalo obléhaný přístav Mariupol. Dymtro Kuleba v rozhovoru pro agenturu AP rovněž uvedl, že se obává, že návštěvou Moskvy před cestou do Kyjeva by se Guterres mohl dostat do "pasti" Kremlu a nechat se "zmanipulovat".

- Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že vyhostilo 40 německých diplomatických pracovníků jako odvetný krok poté, co Berlín vyhostil stejný počet ruských diplomatů.







- Vysoce postavený ruský diplomat se nechal slyšet, že příměří na Ukrajině by nebylo "dobrou volbou", protože by ho Kyjev mohl využít k "inscenování provokací". Dmitrij Poljanskij, první zástupce stálého zástupce Ruska při OSN, řekl: "Ukrajina podkopává naše úsilí o otevření humanitárních koridorů, takže si nemyslíme, že příměří je nyní dobrou volbou."









- Švédsko a Finsko se podle severských médií dohodly, že již v polovině příštího měsíce podají současně přihlášky k členství v alianci NATO. Zprávu přinesl finský list Iltalehti a švédské vládní zdroje ji podle všeho potvrdily domácím médiím v zemi.





"To je naše klíčová pozice, na níž vše zakládáme. Rizika jsou nyní značná. Nechtěl bych tato rizika uměle zvyšovat. To by si mnozí přáli. Nebezpečí je vážné, reálné. A my ho nesmíme podceňovat."Lavrov při obhajobě postupu Moskvy rovněž obvinil Washington z nedostatku dialogu."Spojené státy prakticky ukončily veškeré kontakty jen proto, že jsme byli povinni bránit Rusy na Ukrajině," řekl Lavrov a zopakoval zdůvodnění invaze Moskvy na Ukrajinu.Uvedl však, že západní dodávky sofistikovaných zbraní, včetně protitankových střel Javelin, obrněných vozidel a moderních bezpilotních letounů, jsou provokativními opatřeními, která jsou vypočítána tak, aby konflikt spíše prodloužila, než aby jej ukončila."Tyto zbraně budou legitimním cílem ruské armády působící v rámci speciální operace. Sklady zbraní na západní Ukrajině se stala terčem útoku (ruských sil) více než jednou. Jak by to mohlo být jinak?" dodal. "NATO v podstatě vede nepřímo válku s Ruskem skrze prostředníka a tohoto prostředníka vyzbrojuje."Uvedl, že kyjevské úřady nevyjednávají v dobré víře a prezident Volodymyr Zelenskyj, bývalý herec, si podobně jako britský premiér Boris Johnson hraje divadlo pro veřejnost, místo aby se zabýval hlavním úkolem - jednáním."V jistém smyslu jsou si podobní ve schopnosti hrát na galerii. Například předstírají, že jednají," řekl Lavrov.Zdůraznil, že to nepovažuje za příklad toho, že by Spojené království - nebo NATO - střílelo přímo na Rusko.Poznamenává, že mnoho zemí na světě provozuje "dovezenou" výzbroj, a dodává: "Nemáte tendenci obviňovat zemi, která zbraně vyrobila, ale zemi, která z nich střílí".Rusko obvinilo Ukrajinu z ostřelování cílů v Belgorodské a Brjanské oblasti a včera prohlásilo, že sestřelilo dva ukrajinské drony, které přelétávaly nad Kurskou oblastí. Všechny tři tyto ruské regiony hraničí na východě s Ukrajinou.Chápu, že je obtížné evakuovat ty, kteří nikdy nebyli mimo Luhanskou oblast - ale odejděte, v jiných oblastech Ukrajiny je život, život v bezpečí.Uvedl, že dnes se pokusí evakuovat pět míst - Severodoněck, Lysyčansk, Rubižne, Popasna, Gorskoje.Ve Spojeném království poskytl ministr pro ozbrojené síly James Heappey rozhovor pro Sky News. Řekl, že zábor území v Donbasu Ruskem není nevyhnutelný.Poukázal na to, že bojovníci v Mariupolu se navzdory náznakům, že město zcela padne, nadále drží proti ruským silám, ale uvedl, že situace na celé východní Ukrajině bude jiná.Heappey uvedl: ,,Ruská armáda si vyžádala velké množství obětí. Nikdo by se neměl radovat, že je to 15 000 ruských rodin, kterým se domů nevrátil syn, manžel nebo bratr.""Lidem v Rusku by mělo být jasné, že ruský plán byl definován neuvěřitelnou zpupností, masivním politickým zasahováním do tvorby vojenských plánů, a přesně totéž vidíme i nyní, kdy je z Moskvy vyvíjen tlak na to, aby bylo dosaženo vítězství do devátého května, aby Putin mohl mít pěknou přehlídku po Rudém náměstí, i když to z vojenského hlediska nedává žádný smysl."K varování Sergeje Lavrova, že světu hrozí, že se zvrhne do třetí světové války, a že konflikt už aktivně probíhá mezi Ruskem a NATO, řekl:"Za prvé, dárcovské společenství není NATO. Dárcovské úsilí je něco, co spojilo země, ano, mnoho z nich je z NATO, ale další jsou mimo ně."Heappey také řekl, že v případě vyzbrojování Ukrajiny "si za to Rusko může jen samo". Dále uvedl:"Pokaždé, když jsme se posunuli o stupeň výš, pokud jde o to, co poskytujeme, je to přímý důsledek toho, jak Rusko vedlo své operace na Ukrajině."Na přímou adresu Lavrova ministr uvedl: ,,Rusko je v současné době v konfliktu s Ruskem. Sergej Lavrov by se také mohl zamyslet nad tím, že důvodem, proč je nyní na Ukrajině válka, je to, že Rusko překročilo hranice suverénní země a začalo napadat její území. NATO není expanzivní útočná aliance. NATO je obranná aliance. A všechen ten hluk z Moskvy o tom, že jejich útok na Ukrajinu je nějakým způsobem reakcí na agresi NATO, je naprostý, naprostý nesmysl.(Mrija znamená v ukrajinštině "sen"), který byl největším nákladním letadlem na světě, než byl zničen při útoku na letiště Hostomel u Kyjeva těsně po zahájení ruské invaze.Známku navrhla jedenáctiletá Sofie Kravčuková, která se před válkou zúčastnila soutěže, v níž se děti ptaly: "Co je pro mě Ukrajina?", uvedla Ukrpošta v příspěvku na svém kanálu Telegram.Před dvěma týdny začali Ukrajinci stát fronty na nejnovější poštovní známku, na níž je vyobrazen ukrajinský voják, který ukazuje prst ruskému černomořskému křižníku Moskva.Známka byla inspirována Romanem Hrybovem, který vlajkové lodi neslavně vzkázal: "Ruská válečná loď, jdi do prdele!", když ho a jeho kolegy pohraničníky na Hadím ostrově jižně od přístavu Oděsa v prvních hodinách ruské invaze požádala, aby se vzdali. Od té doby se tato věta virálně rozšířila po celém světě.uvedlo britské ministerstvo obrany ve své nejnovější zpravodajské zprávě.Podle něj údajně padlo město Kreminna v Luhanské oblasti a jižně od Izjumu v Charkovské provincii byly hlášeny těžké boje, protože ruské síly se pokoušely postupovat k městům Slovjansk a Kramatorsk ze severu a východu.Na německé letecké základně Ramstein se v úterý sejdou představitelé více než 40 zemí, aby se pod záštitou USA zúčastnily jednání, která se mají zaměřit na způsob vyzbrojení Kyjeva proti ruskému útokuna východě Ukrajiny.Setkání povede americký ministr obrany Lloyd Austin po svém nedělním jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.Americký armádní generál Mark Milley, předseda sboru náčelníků štábů, podle agentury Reuters novinářům, kteří s ním cestují, řekl, že klíčovým cílem rozhovorů je synchronizovat a koordinovat rostoucí bezpečnostní pomoc Kyjevu, která zahrnuje těžké zbraně, jako jsou dělostřelecké houfnice, a také ozbrojené drony a munici."Příštích několik týdnů bude velmi, velmi kritických. Aby mohli být na bojišti úspěšní, potřebují neustálou podporu. A to je účelem této konference."Američtí představitelé odhadují, že Rusko bude ve velké míře spoléhat na dělostřelecké údery a snažit se bombardovat ukrajinské pozice. Moskva přesouvá pozemní síly z více směrů ve snaze obklíčit a zlikvidovat značnou část ukrajinské armády.Spojené státy však také odhadují, že mnoho ruských jednotek je vyčerpáno, přičemž některé z nich operují se ztrátami na personálu až 30 % - což je podle amerických vojenských představitelů úroveň, kterou považují za příliš vysokou na to, aby mohly pokračovat v boji.Američtí představitelé uvádějí informace o ruských tancích s jediným řidičem a bez posádky a o nestandardním vybavení, které je buď náchylné k poruchám, nebo zastaralé.uvedl v pondělí ministr obrany Ben Wallace.Rusko dosud přiznalo pouze 1 351 zabitých vojáků a 3 825 zraněných."Je zřejmé, že tento případ je jedním z řady provokativních opatření organizovaných FSB [ruskou bezpečnostní službou] s cílem vyvolat paniku a protiukrajinské nálady," uvedlo podle CNN oddělení obranného zpravodajství ministerstva.