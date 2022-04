Výbuchy v ruském městě Belgorod

27. 4. 2022

- Rusko je obviňováno ze snahy vydírat Evropu, když energetický gigant Gazprom potvrdil, že zastavil dodávky plynu do Polska a Bulharska, což vyvolalo krizová jednání v hlavních městech Evropy.



Ve středečním prohlášení ruský dodavatel uvedl, že tak jednal v reakci na to, že obě země EU nezaplatily své platby v rublech.



"Gazprom zcela pozastavil dodávky plynu společnostem Bulgargaz a PGNiG z důvodu absence plateb v rublech," uvádí se v prohlášení společnosti.



Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová tento krok odsoudila s tím, že ostatní země EU přijdou Polsku a Bulharsku na pomoc.



Řekla: "Oznámení Gazpromu, že jednostranně zastavuje dodávky plynu zákazníkům v Evropě, je dalším pokusem Ruska použít plyn jako nástroj vydírání.



"Je to neodůvodněné a nepřijatelné. Znovu to ukazuje nespolehlivost Ruska jako dodavatele plynu. Na tento scénář jsme připraveni. Jsme v úzkém kontaktu se všemi členskými státy."



Gazprom rovněž uvedl, že pokud zjistí stažení objemu plynu z plynovodů v Polsku a v Bulharsku, zastaví tranzit plynu přes tyto dvě země EU do dalších zemí, například do Německa.



"Bulharsko a Polsko jsou tranzitní státy," uvedl Gazprom. "V případě neoprávněného stažení ruského plynu z tranzitních objemů do třetích zemí budou dodávky pro tranzit o tento objem sníženy."



Polská plynárenská společnost PGNiG potvrdila zastavení dodávek, ale její mluvčí uvedl, že její klienti stále dostávají palivo podle svých potřeb.









- Bulharský premiér Kiril Petkov prohlásil, že zastavení dodávek plynu do Bulharska ze strany Gazpromu kvůli požadavkům na změnu platebního režimu je hrubým porušením smlouvy a rovná se vydírání.



Podle agentury Reuters Petkov uvedl, že Bulharsko přezkoumává všechny své smlouvy s Gazpromem, včetně smlouvy o tranzitu ruského plynu do Srbska a Maďarska, protože "jednostranné vydírání je nepřijatelné".







- Bulharský ministr energetiky se pokusil uklidnit veřejnost, že země má dostatek energie, a to i pro nemocnice, a prohlásil: "Zajistili jsme náhradní množství na dostatečně předvídatelné období."



Podle sofijského zpravodajského serveru Novinite Alexander Nikolov ve středu ráno na tiskovém brífinku vysvětlil rozhodnutí země nevyužívat nový platební systém Gazpromu:



Dvoustupňový platební postup navrhovaný Ruskem představuje značná rizika. V praxi bychom při platbě v amerických dolarech ztratili kontrolu nad svými penězi - protože za přepočet na rubly je odpovědná ruská banka, není jasný směnný kurz.



Bulharsko podle něj neporušilo smlouvy a zároveň uvedlo, že nepředstavuje hrozbu pro Srbsko a Maďarsko. Jejich dodávky plynu z Ruska pokračují a procházejí přes Bulharsko. Řekl:



"Pokud jde o Srbsko a Maďarsko, Bulharsko je loajálním partnerem všech sousedních zemí. Bulharsko není Rusko."



Nikolov rovněž prohlásil, že nedojde k žádnému posunu v postoji Bulharska. Novinite cituje jeho slova:



"Dokud budu ministrem a budu za to zodpovědný, Bulharsko nebude vyjednávat pod tlakem a se skloněnou hlavou. Bulharsko neustoupí a neprodá se za žádnou cenu."





- Předseda dolní komory ruského parlamentu, Dumy, prohlásil, že Gazprom učinil správné rozhodnutí, když zcela pozastavil dodávky plynu do Bulharska a Polska, a uvedl, že Moskva by měla učinit totéž s dalšími "nepřátelskými" zeměmi.



Vjačeslav Volodin podle agentury Reuters na svém kanálu Telegram napsal: "Totéž by se mělo udělat i vůči dalším zemím, které jsou vůči nám nepřátelské."





- Ruské síly opět útočily na obrovský ocelářský závod Azovstal, kde se ve městě Mariupol na jihu země ukrývají bojovníci a někteří civilisté, uvedl pobočník starosty města.



Podle agentury Reuters pobočník Petra Andrjuščenka rovněž uvedl, že ve středu nebylo dosaženo žádné dohody ohledně pokusu o evakuaci civilistů z Mariupolu.



Před týdnem Rusko změnilo taktiku a ruský prezident Vladimir Putin nařídil, aby byl komplex zablokován, "aby se tudy nedostala ani moucha", a nikoliv aby byl napaden.







- Místopředseda britské vlády Raab: Ruská hrozba "přiměřenou odpovědí" Spojenému království je "nezákonná".



Místopředseda britské vlády Dominc Raab se zabýval výhrůžnou rétorikou ze strany Ruska namířenou proti Spojenému království.



Ruské ministerstvo obrany včera varovalo před okamžitou "proporcionální odpovědí", pokud bude Británie pokračovat v "přímých provokacích" vůči kyjevskému režimu poté, co britský ministr pro ozbrojené síly James Heappey označil ukrajinské údery na ruském území, které zasahují zásobování a narušují logistiku, za "zcela legitimní". Ve svém dřívějším rozhovoru pro Sky News Raab uvedl:







"Ruské prohlášení je nezákonné a to, co děláme my, je zákonné. Mezinárodní právo je v tomto ohledu zcela jasné. Státy mají právo poskytnout vojenskou podporu jakémukoli státu, který uplatňuje právo na zákonnou obranu proti agresivní invazi.







A upřímně řečeno, pokud Rusko začne vyhrožovat dalším zemím, jen to dále posílí jeho status vyděděnce a jen to prohloubí solidaritu a shodu mezinárodního společenství, že je třeba ho zastavit.

















Bělgorodská oblast sousedí s ukrajinskou Luhanskou, Sumskou a Charkovskou oblastí, které od ruské invaze na Ukrajinu před dvěma měsíci zažily těžké boje.







Oblastní gubernátor Vjačeslav Gladkov v aktuálním příspěvku zveřejněném na Telegramu uvedl, že se probudil "do hlasitého výbuchu" kolem 3:35 ráno."Zatím ani jedna služebna města a kraje nezjistila příčinu tohoto výbuchu," dodal.Výbuchy prý vycházely z blízkosti obce Stará Nelidovka, která leží asi 40 km za ukrajinskou hranicí."Podle předběžných informací hoří muniční sklad. Nedochází k ničení obytných budov, domů. Mezi civilním obyvatelstvem nedošlo k žádným obětem," uvedl Gladkov., uvedla ukrajinská armáda ve své nejnovější operační zprávě k středeční šesté hodině ranní.V ruských osadách Belgorodské oblasti ukrajinský generální štáb ozbrojených sil sdělil, že ruské síly odpálily dvě divize raket OTRK "Iskander-M"., zatímco ruské síly provádějí "filtrační opatření" na civilistech, dodali úředníci.Rusko se rovněž pokouší doplnit ztráty dopravou nové techniky na Ukrajinu po železnici, uvádí se ve zprávě.Varšava odmítla platit svému dodavateli, společnosti Gazprom, v rublech a již dříve oznámila, že uvaluje sankce na 50 subjektů a osob, včetně největší ruské plynárenské společnosti. Bulharsko, které je téměř zcela závislé na dovozu ruského plynu, uvedlo, že splnilo všechny své smluvní závazky s Gazpromem a že navrhovaný nový platební režim je v rozporu s ujednáním. Andrij Jermak, šéf štábu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, uvedl, že Rusko "začíná Evropu vydírat plynem". Údaje ze sítě provozovatelů přepravních sítí plynu v Evropské unii, které viděla agentura Reuters, však ukázaly, že dodávky plynu na základě smlouvy o Jamalu do Polska se ve středu zvýšily., poté co britský ministr pro ozbrojené síly James Heappey označil ukrajinské údery na ruském území, které zasahují dodávky a narušují logistiku, za "zcela legitimní".a dodal, že ukrajinské ozbrojené síly jsou připraveny na možnou eskalaci ze strany ruských vojsk.. "Cíl je zřejmý - destabilizovat situaci v regionu, ohrozit Moldavsko. Ukazují, že pokud Moldavsko podpoří Ukrajinu, dojde k určitým krokům," uvedl Zelenskij ve svém posledním celostátním projevu. Rusko odmítlo vyloučit, že moldavský separatistický region Podněstří bude zatažen do války na Ukrajině.poté, co předpověděl, že Rusko má v úmyslu nejen zabrat území Ukrajiny, ale "rozparcelovat celý střed a východ Evropy" a "zasadit globální úder demokracii".Trussová uvedla, že nový přístup Spojeného království "bude založen na třech oblastech: vojenské síle, ekonomické bezpečnosti a hlubším globálním spojenectví". Očekává se, že vítězství Ruska by mělo "strašné důsledky po celém světě", uvede Trussová. "Musíme být připraveni na dlouhou dobu a zdvojnásobit svou podporu Ukrajině."Lambrechtová uvedla, že vláda souhlasila s podpisem dodávky přibližně 50 protiletadlových zbraňových systémů Gepard. Švýcarsko uvedlo, že zablokovalo Německu zasílání munice švýcarské výroby používané v protiletadlových systémech Gepard na Ukrajinu.Setkání vedl americký ministr obrany Lloyd Austin po svém nedělním jednání se Zelenským. Austin uvedl, že Západ se připravuje na pomoc Ukrajině "na dlouhou trať", a vyzval ukrajinské spojence, aby "postupovali válečnou rychlostí" a dodali Kyjevu více zbraní.uvedli ve středu ve svém prohlášení premiér Scott Morrison a ministr obrany Peter Dutton. Kanada hodlá "co nejrychleji" vyslat osm obrněných vozidel, oznámila ministryně obrany Anita Anandová.a na společné tiskové konferenci s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem uvedl, že OSN je "připravena plně mobilizovat své lidské a logistické zdroje, aby pomohla zachránit životy v Mariupolu". Místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková uvedla, že OSN "nemá smysl", pokud z Mariupolu nepovede skutečný humanitární koridor. Guterres se setkal také s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který situaci v obleženém Mariupolu označil za "tragickou" a "komplikovanou". Moskva a Kyjev pokračují v rozhovorech on-line, uvedl Putin.Lavrov uvedl, že je příliš brzy hovořit o tom, kdo by případná jednání zprostředkoval, ale řekl, že Moskva je odhodlána k diplomatickému řešení.Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi stojí v čele expertní mise, která má za úkol "dodat vybavení, provést radiologické hodnocení a obnovit monitorovací systémy záruk".a po setkání s generálním ředitelem Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafaelem Marianem Rossim vyzval ke "globální kontrole" ruských jaderných zařízení a jaderných technologií. "Žádná jiná země na světě od roku 1986 nepředstavuje tak velkou hrozbu pro jadernou bezpečnost, pro Evropu a svět," řekl.Podle Johnsona má Putin "velký manévrovací prostor" a mohl by ustoupit.protože ruská letecká aktivita se soustřeďuje především na jižní a východní Ukrajinu, uvedlo britské ministerstvo obrany.