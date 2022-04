Diverze, Verze a kontroverze

29. 4. 2022 / Petr Haraším, Pavel Haraším

V Chersonské oblasti okupované a ničené Ruskem začne od 1. května platit jako hlavní měna Zlatý rubl. Ukrajinská Hřivna bude do několika měsíců ruskými okupanty bez milosti zlikvidována. Tolik asi k potlačování ruského jazyka a k potlačování práv ruských občanů na Ukrajině. Zda bude povinnost sypat bezcenný rubl i do ukrajinského boršče se v Kremlu zatím nerozhodli, ale paní Marie zalistuje v historických kuchařkách a ozve se. Následně chtějí mírové okupační síly v Chersonské oblasti vyhlásit Pravé kulometné referendum o samostatnosti a připojení oblasti k Rusku.

Výsledky referenda, jak velí ruská tradiční tradice, už jsou připravené, podepsané a umaštěné strojovým olejem. I my jsme velmi napjatí, jak to asi dopadne.

Viktorovo Orbánovo Maďarsko se přiznalo, že platí Rusku za plyn v rublech. Činí tak dobrovolně a bez nátlaku. Maďarsko se zároveň stále cítí být plně demokratickou suverénní zemí, tedy dokud z EU potečou dotace k Orbánovi a jeho rodině proudem. Pokud Maďarsko Rusku zaplatilo a užilo platbu Zlatým rublem, porušilo tak vyhlášené sankce. Jistě bude následovat přísný trest.

Evropská komise formálně zahájila s Maďarskem řízení, při němž mu může odebrat část dotací kvůli porušování principů právního státu, oznámila eurokomisařka Věra Jourová. Náhoda? Nemyslíme si. Karma. Rytíř premiér Fiala v případě porušování principů právního státu Polskem vzývá klid, právo a spravedlnost.

A dobrých zpráv není nikdy dost. Maďarsko zcela vážně hovoří o vystoupení z EU. Nezbývá než popřát vše dobré hrdinným Maďarům, kteří vidí svou budoucnost v Eurasijském ruském Gulagu národů.

Do vazby naopak zanedlouho vstupuje největší slovenský mafián posledních dekád Robert sociální demokrat Fico. Bratr Robo Kaliňák jde napřed, aby se řádně rozezpíval. Zda se pokusí soudruh sociální demokrat Zeman Miloš udělit sociálnímu mafiánovi Ficovi Robertovi mezinárodní nejapnou milost se neví, ale je to možné.

A ještě jedna ze Slovenska. Slovenský fašista a ideál mnohých českých vlastenců Marián Adolf Kotleba přišel nejen o poslanecký mandát, nýbrž také o přidělený poslanecký byt. A o rozum. Protože je to pravý hrdina ultrapravého spektra, odmítl se z okupovaného bytu dobrovolně vystěhovat. Včera však byl z bytu zákeřně demokraticky vynesen i se sochou Jozefa Tisa. Zdali najde azyl u našeho totalitního demokrata Tomia Okamury zatím známo není, ale pan Tomio má dost věží a věžiček.



Inflace drtí ČR. Proto si prosfištíme ceny v Německu a v Česku. Ja foll! Opakofat po miau! Mléko čerstvé plnotučné 21,80, mléko z produkce Agrofertu 24,90. Chléb 500g: Německo 19,50, holding Agrofert má dotovaný za 21 Kč. Máslo 250gr Meggle Německo 46Kč, máslo ČR Teplý s IQ kokršpaněla holding 49,9Kč. Rama 500g Německo 24,50Kč, Česko 56,10Kč, Nutella 1kg Německo 98Kč, ČR 154Kč. Něco se nám s tím volným trhem hrubě nepovedlo, Otče Klausi a Synu Fialo.

Ruský oligarcha z nejbližšího okolí Vladimíra Putina dostal v roce 1998 od státotvorné a rozpočtově odpovědné a odpovědně hospodařící strany ODS a Prahy (taktéž tenkrát vedené spořivou ODS) do pronájmu za českou hubičku Slovanský dům. Nevypověditelná smlouva je uzavřena na 77 rudých let.

Jestli je ruský kamarád ODS na sankčním seznamu se zjistit nepodařilo. A ani se neví, o kolik Praha tímto slavným pronájmem přišla.

Ruská státní TV Russia Today ve skutečnosti Goebbels TV odvysílala srdceryvný příběh ruské studentky Lízy. Studentka Líza byla prý vyhozena ze studií z Univerzity Karlovy. Hrubý nátlak, výhružky, xenofobie, zpětné zhoršení prospěchu, nenávist k Rusku přitom použité nic nezmění na faktu, že žádná ruská studentka toho jména ani pohlaví nikdy na univerzitě sociologii nestudovala. Nejen Bůh umí stvořit člověka, už to zvládne i ruská propaganda.

Premiér Ruské federace Michael Mišustin oznámil, že Rusové se mají ze supermarketů vrátit zpět na své obvyklé skvěle zásobované tržnice. Návrat ke kadibudkám a k vodě z obecné studny se neplánuje, Rusko totiž tento fenomén ještě nestihlo plně opustit.

Zoufalá průvodkyně v odstavené jaderné elektrárně Černobyl prohlásila, že Rusové v areálu rozkradli, co jen mohli, co nemohli, to zničili, včetně turistických tras, hotelu a komunikací, mostů a laboratoří. Srovnání lze hledat snad a pouze se samotným výbuchem, který Rusové způsobili před 36 lety. Tehdy svět zamořila radiace, dnes svět zamořila zhovadilost.

Frekvence požárů a výbuchů v Rusku neustále stoupá. Hoř ohýnku plápolej, tupou sílu udolej. Když oni si nedají říct a nedají si říct!

Ruský ekonomický úspěch (přežití) je plně závislý na počínání západního světa, konkrétně, zda Západ (Evropa) zavede definitivní a plošné embargo na dovoz ruských surovin. Rusko má veliké štěstí, že soudruzi dinosauři, plavuně a přesličky byly tak uvědomělé a ráčily své životy houfně ukončit zrovna pod územím dnešní fosilní velmoci.

V ceně mobilních dat je Česko tradičně nejhorší v EU. A ano, můžeme si za to sami. Sami jsme si volili Klause, Zemana, Topolánka, Babiše a Fialu. Podle šéfky ČTU se s tím nedá nic dělat a může za to EU. No jak taky jinak.

Včera večer hlavní propagandista ruské státní televize Vladimir Solovjov prohlásil, že Rusko bojuje proti „pokračování druhé světové války“ a že Velká vlastenecká válka nikdy neskončila. Označil Českou republiku za hanebný příklad pokračovatele podpory nacismu: „Stejně jako Češi opravovali a dodávali těžkou vojenskou techniku pro nacistické Německo, nyní to dělají pro Ukrajinu“. Soudruh Solovjov zapomněl skromně dodat, že když okupované a rozbité Československo z donucení dřelo pro nacisty, oni ruští soudruzi posílali dobrovolně a s nadšením témuž Německu potřebné suroviny pro vedení války a pro okupaci dalších částí Evropy a světa.

Bundestag schválil dodávky těžkých zbraní Ukrajině. Rozhodnutí, jestli se bude i nadále jednat jen o dodávky maket ze stavebnic Lega, ještě nepadlo.

A zatímco Bundestag schvaloval dodání těžkých zbraní Ukrajině, Olaf von Scholz odjel na náhlou diplomatickou nevolnost do Japonska. Aligátór!

Prezident Miloš Zeman se chystá na sjezd největší odborové centrály Českomoravské konfederace odborových svazů, který proběhne tento pátek a sobotu v Praze. Tak ten už taky sjel kde co, a kde koho. Žádná jitrnice mu není cizí!

Ruská FSB zadržela bývalého ukrajinského mariňáka, který na pokyn nacionalistů z pluku Azov připravoval útok na nákupní centrum v Simferopolu. Musí se jednat o velmi neinformovaného jedince, neboť my přeci víme, že Rusové již nakupují pouze na středověkých tržnicích.

17 amerických republikánů hlasovalo proti „Vyjádření podpory moldavské demokracii, nezávislosti a územní celistvosti a také proti posílení vztahů mezi Spojenými státy a Moldavskem“. Vladimír Putin sice na Ukrajině dostává nářez, na své republikány však může být náležitě hrdý. A Trumpa si prosadíš, jinak jsi mrtvý Putin, zní od čekistů!

Konzervativní hnutí brojící proti potratům jsou čím dál profesionálnější, uvedl v Událostech, komentářích jejich ideový protivník Neil Datta. Datta vede síť evropských zákonodárců odhodlaných hájit práva žen na interrupci jako i zájmy sexuálních menšin. Upozornil také na závěry loňské studie, podle níž plyne velká část financí do těchto křesťanských konzervativních rozkladných spolků z putinova protikřesťanského ruského měšce. Odkud také jinudy, že ano, pane Bendo a pane Juchelko?

Rusko tvrdě odpoví na provokace Kyjeva, kterými jsou podlé údery proti vojenským objektům na ruském území, klela mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová. Že Rusko už léta okupuje, ničí a vyvražďuje Ukrajinu je podle ní zcela v pořádku a hodné světového obdivu. Jaká tvrdá odpověď to má být, vždyť již teď Rusko naplňuje všechny znaky genocidy prováděné na Ukrajině?

Portugalský čmelák António Ivan Guterres navštívil při své misi OSN na Ukrajině Borodjanku i Buču. Po dlouhém a hlubokém zamyšlení přijal tezi, že požaduje spolupráci Ruska s mezinárodním trestním tribunálem. V Kremlu obdržel zřejmě pěknou masírovku a morální výplach.

A protože jednání šéfa OSN s Vladimírem Putinem našla úrodnou půdu pro dialog a porozumění mezi národy, nechal Vladimír Putin ještě toho večera poslat pár střel s plochou dráhou letu na Kyjev. Shodou náhod a spiknutí zákeřných synchronicit pobýval v Kyjevě i slavný úterní kremelský host António Ivan Guterres. Možná to ale vidíme zle nedobře, a čmelák antónio si střely v Moskvě jen zapomněl a Vladimír jako poctivý nálezce dotyčné věci čestně vrátil. Je hodný.

Ruské ztráty v Třídenní válce na Ukrajině dosáhly včera dvou milníků. V pekle skončilo 23 tisíc okupantů a s nimi tisícovka ruských železných maringotek. Aby tak soudruh Pekelník nemusel narychlo rozšiřovat stání pro kotle! A týž Belzebub do Kremlu vzkazuje, že platit v rublech za plyn nebude, prostě nebude!

