Slyšeli na ministerstvu vnitra ČR už někdy o 21. století?

1. 5. 2022

čas čtení 1 minuta

Ministerstvo vnitra prosadilo zkrácení lhůt, do kdy se váleční uprchlíci z Ukrajiny musejí po vstupu do Česka hlásit na cizinecké policii a do kdy musejí v případě změny nahlásit aktuální adresu pobytu. V obou případech je lhůta místo 30 nově tři dny. Chválí se tím na svých webových stránkách, píše Jan Salava. .

„Plnění povinnosti cizinců nahlásit změnu pobytu je naprosto klíčové nejen pro nás, ale hlavně pro samosprávy. Pouze při dostupnosti aktuálních údajů je možné cíleně plánovat využití ubytovacích kapacit podle toho, kde jsou zrovna potřeba,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že 30denní lhůta na nahlášení fakticky znamenala, že v registrech mohly být i několik týdnů neaktuální údaje.