Ruský "historik:" "My nechceme, aby tento teoretický stát existoval!"

30. 4. 2022

čas čtení 1 minuta

Pozoruhodný klip z propagandistického pořadu ruské státní televize, kde jeden z hostů jemně upozorňuje na ústup Ruska z Kyjeva a naznačuje, že možná bude muset vyjednávat, aby si udrželo území, které nyní drží.

Hostitel: "Ale to by bylo vítězství Ukrajiny"...

"My chceme, aby tento teoretický stát už vedle nás neexistoval a neničil nám životy a chceme uzdravit všechny tamější lidi, kteří byli zezombifikovaní satanskou totalitní ideologií"...A pak "historik" zdůrazňuje, že všichni musejí být vyvražděni, i ti, kteří utečou do zahraničí. Všichni souhlasí. "Prekrasno."



“We want this theoretical state to no longer exist, and no longer be next to us ruining our lives, and we want to cure all the people there who have been zombified by satanic totalitarian ideology” says the latter guest. https://t.co/Ic0s0yovvb