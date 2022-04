Skutečná hrozba pro demokracii: Elon Musk kupuje Twitter za 44 miliard dolarů

Obhájci lidských práv, odborníci na veřejné zdraví a kritici médií byli v pondělí mezi těmi, kdo varovali, že koupě Twitteru nejbohatším člověkem světa, miliardářem Elonem Muskem, přímo ohrožuje demokracii a obecné blaho, protože dává do rukou jednoho člověka obrovskou moc nad platformou sociálních médií, kterou používají stovky milionů lidí na celém světě, píše Julia Conley.

New TIME magazine cover dedicated to Elon Musk and the purchase of Twitter. pic.twitter.com/W75cWLHXug