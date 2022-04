Bílý dům žádá o pomoc pro Ukrajinu v ceně 33 miliard dolarů. Kongres schválil obnovu smlouvy o půjčce a pronájmu

29. 4. 2022

čas čtení 7 minut

Bidenova administrativa předložila Kongresu masivní novou žádost o financování ve výši 33 miliard dolarů na posílení ukrajinské armády, jejíž válka s Ruskem vstupuje do devátého týdne. Washington a Evropa tak nadále udělají vše pro potlačení ruské invaze z 24. února.

Balík, který je zdaleka největším samostatným finančním návrhem války a převyšuje roční obranné rozpočty většiny zemí, přichází v době, kdy se Ukrajina a Rusko střetnou v klíčové bitvě na východě Ukrajiny, která se bude spoléhat na špičkové zbraně, jako jsou drony, letadla a dělostřelectvo s dlouhým dostřelem – všechno to, co země NATO v posledních týdnech do země napumpovaly.

Návrh zahrnuje více než 20 miliard dolarů nové vojenské a bezpečnostní pomoci, včetně nové pravomoci k rychlému přesunu zbraní na Ukrajinu z amerických vojenských zásob a posílení programu Pentagonu na vyzbrojení její armády. Administrativa také navrhuje miliardovou ekonomickou a humanitární pomoc.

Požadovaná vysoká částka v dolarech také vysílá signál Rusku, že Spojené státy hodlají Ukrajinu v boji dlouhodobě podporovat. Pravděpodobně to také posílí Ukrajince, kteří říkají, že chtějí porazit Rusko, nejen se spokojit s dlouhodobým patem.

Prezident Joe Biden ve svém projevu v Bílém domě, v němž oznámil žádost o financování, uvedl, že "je důležité, aby toto financování bylo schváleno a schváleno co nejrychleji".

Částku také označil za způsob, jak zahájit přechod od včasné vojenské a ekonomické pomoci k novému, dlouhodobému úsilí o udržení ukrajinské občanské společnosti a mladé demokracie. Nové financování zahájí "přechod k dlouhodobější bezpečnostní pomoci, která pomůže Ukrajině pokračovat v obraně proti ruské agresi," řekl Biden.

Prezident také formuloval snahu o delší boj proti ruské agresi a podporu partnerských států v Evropě. "Náklady na tento boj nejsou levné," řekl Biden. "Ale ustoupit agresi bude nákladnější, pokud to dovolíme." Buď podporujeme ukrajinský lid, když brání svou zemi, nebo stojíme stranou, zatímco Rusové pokračují ve svých zvěrstvech a agresi na Ukrajině.

Vojenská pomoc ve výši 20 miliard dolarů zahrnuje 5 miliard v dodatečné pravomoci převádět zbraně a vybavení na Ukrajinu z amerických zásob, 6 miliard na iniciativu na podporu bezpečnosti Ukrajiny a 4 miliardy na program zahraničního vojenského financování ministerstva zahraničí.

Biden a další nejvyšší představitelé varovali, že předchozí pravomoc poskytovat americké zbraně je téměř vyčerpána poté, co zákonodárci minulý měsíc povolili dodávky vybavení ve výši 3 miliard dolarů. Většina zbraní dodaných na Ukrajinu od začátku války byla poskytnuta prostřednictvím tohoto procesu, včetně předání protitankových střel Javelin a protiletadlových střel Stinger čerpaných z vojenských zásob.

Iniciativa bezpečnostní pomoci Pentagonu Ukrajině se v posledních několika letech pohybuje kolem 300 milionů dolarů ročně. Zvýšení na 6 miliard dolarů je tedy navýšením, které by ji postavilo na roveň s jinými finančními liniemi na udržení americké přítomnosti a spojenecké podpory v Tichomoří a v celé Evropě.

"Požadavek prezidenta na financování je to, o čem jsme přesvědčeni, že je potřeba k tomu, aby Ukrajina mohla během příštích pěti měsíců této války dosáhnout úspěchu," řekl novinářům ve středu ve středu jeden z představitelů administrativy. "A máme veškerá očekávání, že naši partneři a spojenci... budou i nadále poskytovat srovnatelnou úroveň pomoci."

Nejnovější žádost přichází poté, co Kongres minulý měsíc schválil nouzové financování ve výši téměř 14 miliard dolarů na pomoc Ukrajině, včetně miliard na financování rozmístění dalších tisíců amerických vojáků v Evropě a na doplnění vyčerpaných amerických zásob zbraní dodávaných do Kyjeva.

Bidenova žádost bude mít pravděpodobně téměř jednomyslnou podporu mezi členy obou stran, ale není zdaleka jisté, že ji obě komory budou schopny rychle poslat na prezidentský stůl. Demokratičtí lídři to mají v úmyslu spojit s prezidentovou samostatnou žádostí o nové financování covidové pomoci – krok, o kterém Republikáni řekli, že by oba balíčky zničil. Navzdory varování Republikánské strany Biden ve svém čtvrtečním dopise Kongresu výslovně požádal zákonodárce, aby spojili tyto dvě žádosti o financování.

Dokument o dodatku zveřejněném ve čtvrtek ráno obsahoval několik hmatatelných podrobností, ale jako hlavní priority uváděl "dělostřelectvo, obrněná vozidla, protitankové a protiletadlové schopnosti" spolu s "urychlenými kybernetickými schopnostmi a pokročilými systémy protivzdušné obrany". Rovněž naznačil, že USA jsou ochotny financovat přestavbu ukrajinské průmyslové základny, přičemž požadovaly peníze na financování "zlepšených výrobních kapacit pro munici a strategické nerostné suroviny a zvýšenou zpravodajskou podporu".

Návrh administrativy by pro ministerstvo obrany vyčlenil 16,4 miliardy dolarů. To zahrnuje 6 miliard dolarů na účet Pentagonu na vyzbrojení ukrajinských sil a také 2,6 miliardy dolarů na financování rozmístění jednotek v Evropě.

Balík také navrhuje 5,4 miliardy dolarů na doplnění vojenských zásob zbraní a vybavení odeslaných do předních linií.

Kongres již vyčlenil 3,5 miliardy dolarů na doplňování zbraní v posledním finančním balíčku, ale vyšly najevo obavy z toho, jak dlouho může Pentagon udržet svůj přesun zbraní a jak rychle může průmysl zvýšit výrobu, aby je nahradil – zejména střely Javelin a Stinger.

Ve stejný den, kdy Bílý dům předložil Kongresu nový balík pomoci, Sněmovna reprezentantů drtivou většinou podpořila legislativu, která usnadní vývoz vojenského materiálu na Ukrajinu a oživí "zákon o půjčce a pronájmu" (Lend-Lease Act), který pomohl porazit Hitlera.

Sněmovna schválila "Zákon o půjčkách a pronájmu na obranu demokracie z roku 2022" poměrem hlasů 417 ku 10, tři týdny poté, co prošel Senátem s jednomyslnou podporou. Dále jde do Bílého domu, aby prezident Joe Biden zákon podepsal.

Opatření oživuje program z období 2. světové války, který Washingtonu umožňoval půjčovat nebo pronajímat vojenské vybavení americkým spojencům. V tomto případě pomůže těm, kteří byli zasaženi ruskou invazí, jako je Polsko a další východoevropské země - a také Ukrajina.

Dva měsíce po ruské invazi na Ukrajinu členové Kongresu doufají, že zákon bude fungovat stejně jako před osmi desetiletími tím, že umožní americkým společnostem rychle zásobovat partnerské země, aniž by musely odstraňovat byrokratické překážky.

"Dnes stojí ukrajinský lid v první linii v boji za demokracii a proti tyranii a USA mu musí poskytnout veškerá možná opatření humanitární a vojenské pomoci," řekla demokratická zástupkyně Mary Gay Scanlonová a vyzvala k podpoře zákona.

Kromě jiných ustanovení by tento návrh zákona umožnil Spojeným státům poskytnout Ukrajině zařízení již nyní, pouze s technickým požadavkem na zaplacení někdy později, což je v podstatě předává kyjevské vládě.

"Ukrajinské síly prokázaly neuvěřitelnou sílu a statečnost a my musíme znovu sloužit jako arzenál demokracie a zajistit, aby měly celou škálu zdrojů nezbytných k obraně své suverenity," řekl republikánský senátor John Cornyn, hlavní předkladatel návrhu zákona.

Zdroje v angličtině: ZDE ZDE

0