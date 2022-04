Čarodějové a čarodějnice moci s námi čarují nejen 30. dubna….1. květen je stále ve stínu…

30. 4. 2022 / Pavel Veleman

"Pod slovem trest je třeba rozumět vše, co je schopno vyvolat v dětech pocit chyby, již se dopustily, vše, vše, čím je lze ponížit, uvést je v zmatek: …jistý chlad, určitá lhostejnost, otázka, ponížení, svržení z určitého postavení." (Michel Foucault, Dohlížet a trestat, str. 255, překlad: Čestmír Pelikán) Vyhlásit stávkovou pohotovost na 1. máje je symbolický krok k "obnově tohoto dne jako dne odvahy a důstojnosti lidí práce" proti jakékoli politické moci. Ta komunistická ho dokázala totálně vyprázdnit, zničit, ponížit a vlastně většina obyvatel této země vůbec nechápe význam tohoto dne.

Pracovníci Úřadu práce ČR nám všem připomněli smysl tohoto dne. Ministr Jurečka se sešel se zástupci odborů, pochopitelně nic důležitého jim neslíbil, opět mlžil a mám pocit, že hlavním problémem je dnes pro tohoto technologa politické moci hlavně kontrola pošty všech vedoucích pracovníků na Úřadech práce, kterou mu musejí od včerejšího dne posílat v kopiích.

Správně, pane ministře, praktiky autocenzury v každém elektronickém dopisu Vám skutečně osvobodí tvořivé, kreativní a empatické pracovníky. Ono ale nejde o to, dozvědět se pravdu, ta je dlouhodobě naprosto jasná již třeba v jediném argumentu, která může být hádankou ve vědomostní soutěži:

"Který státní zaměstnanec (průměrný plat) na všech úřadech nebo ministerstvech v České republice, kterých je celkem 66, má nejmenší plat?" Ano, správně, je to Úřad práce ČR, který každý prakticky potřebuje ve své každodennosti.

Dejte si ještě pane ministře třeba "štěnice" do kuchyněk fyzicky a psychicky zničených pracovníků a pracovnic tohoto úřadu, kde si ve staré mikrovlnné troubě ohřívají těstoviny s kečupem ( tzv. obědové poukázky ušetřím na rodinné nákupy..). Ale Vy přece všechno víte, jaký je stav těchto pracovišť a pracovníků. Jen holt vezměte knihu Michela Foucaulta "Dohlížet a trestat" (snad navždy nepřekonatelný popis, jak mocenskost a disciplinace těl a duší má většinou klidnou a usměvavou masku dobroty a pomoci). Nejspíše jste ji půjčil ministru zemědělství. Tam jste přeci opravdovým šéfem Vy a MPSV je spíše Vaše politická hračka, kterou lze dobře využívat k politickým zájmům.

Během krátké doby, pane ministře, Vám došlo, že v pomáhajících profesích jsou zaměstnání většinou lidé. na kterých můžete "dříví štípat" (pan Kalousek by Vám to řekl drsněji: "Prostě Mariáne, na ty ‚srágory‘ musíš dupnout a ony budou držet hubu a krok, zvládla to i ta pí..Maláčová, zvládneš to taky“)

To jste ihned pochopil po jednání s odboráři, kteří se nakonec spokojí jen s příslibem Vašeho veřejného vyhlášení data o jednání zvýšení tarifů. Zvýšení o inflaci, to by to ale bylo moc, tak 6 nebo 7 procent by nám stačilo, jak řekl odborový vyjednavač v České televizi. Potom ihned zrušíme stávkovou pohotovost, jak rychle a servilně dodal.

"Svatá prostoto", vzpomeňme si na třeba na Francii a "žluté vesty" (na kterých mi vadilo spousty věci, nejvíce antisemitské projevy). Českým politikům bych je skutečně přál…

Takže výsledek jednání na sebe nenechal čekat ani 12 hodin. Po jednání vlády si

lidovec Jurečka pochopitelně dobře spočítal, jak "velké rodiny" tzv. voliči jeho "rodné partaje" mají a najednou je 5000,- Kč na dítě večer na vládě odsouhlaseno.

Na podzim jsou přeci volby a tak holt těch 5000,- Kč ( je neuvěřitelné, jak je ta částka u všech politiků stejná) teď nepošleme peníze důchodcům (jako hnutí Ano), ale zase skupině obyvatel, která je pravděpodobně voličem současné koalice.

Takto jednoduše a pragmaticky se tady dělá politika, nevím jak Vás, ale mne tento přístup k voliči, který je snad podle politiků, naprostý hlupák, opravdu fascinuje. A zase naprosto zbytečně se schválí velmi složitě testovaná dávka…A kdo, že to celé bude administrovat? No přeci Úřady práce ČR, kterým M. Jurečka dopoledne slíbil, že jim uleví třeba i v administraci dávek …Je to vůbec možné?

















