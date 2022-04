Ruská státní televize: Česká nacistická vláda pomáhá Ukrajině

29. 4. 2022

čas čtení 1 minuta

Komentátor Solovjov: "Vidíme nyní, co se děje. Je to pokračování Velké vlastenecké války. Ze začátku dlouho připravovali Hitlera, než ho vrhli na východ. A vadilo jim, když v určitou chvíli z nějakého důvodu se obrátil směrem na západ. Ale teď si to uvědomili a poučili se ze svých chyb. Teď připravili zemi, na níž jim vůbec nezáleží. Oni ji svedli. Svedli tu zemi a zkorumpovali ji. Zkorumpovali její zoufalou a zkorumpovanou nacistickou vládu. Hodili tu zemi na nás a jsou připraveni bojovat do posledního Ukrajince. Na Ukrajincích jim nezáleží. Vidíme, jak vyzbrojují Ukrajince zbraněmi. Správně jste říkali, že bude stále více zbraní. Budou stále modernější. Znovu uvidíme, jak sjednocený Západ, poté, co nalezl ty, kdo jsou ochotni zemřít za zničení Ruska, bude radostně pomáhat zbraněmi.



Podívejte se na Čechy, kteří jak v éře nacistického Německa, tak i nyní, radostně opravují a posílají těžké vojenské zbraně."





Last night state TV's Vladimir Solovyov said Russia was fighting a "continuation of WW2" and singled out the Czech Republic



"Just as they repaired and shipped heavy military equipment for Nazi Germany, now they're doing it for Ukraine" (with subs) pic.twitter.com/cyfgnW68Gd