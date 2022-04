Americké výzvědné služby podstatnou měrou pomáhají Ukrajině

27. 4. 2022

- Nová zpráva NBC News odhaluje, do jaké míry americké zpravodajské služby pomáhají ukrajinským silám. USA poskytují ukrajinské armádě podrobné zpravodajské informace a informace o místech ruských bombových úderů, díky čemuž mají ukrajinské jednotky čas reagovat dříve, než bomby dopadnou



Když Rusko zahájilo invazi, USA poskytly ukrajinským silám podrobné zpravodajské informace o tom, kdy a kde přesně hodlají ruské rakety a bomby udeřit, což přimělo Ukrajinu přesunout protivzdušnou obranu a letadla mimo nebezpečí, uvedli pro NBC News současní i bývalí američtí představitelé.



Toto sdílení zpravodajských informací téměř v reálném čase také připravilo Ukrajině cestu k sestřelení ruského dopravního letadla se stovkami vojáků v prvních dnech války, což podle těchto úředníků pomohlo odrazit ruský útok na klíčové letiště poblíž Kyjeva.



Jednalo se o součást operace, kterou američtí představitelé označují za rozsáhlou a bezprecedentní výměnu zpravodajských informací s partnerem, který není členem NATO, a která podle nich sehrála klíčovou roli v dosavadním úspěchu Ukrajiny proti větší a lépe vybavené ruské armádě.



Podrobnosti o protivzdušné obraně a dopravním letadle, které nebyly dříve uvedeny, zdůrazňují, proč po dvou měsících války činitelé hodnotí, že zpravodajské informace amerických špionážních agentur a Pentagonu byly a jsou důležitým faktorem, který pomohl Ukrajině zmařit snahu Ruska zmocnit se většiny území země.



"Od samého počátku jsme se silně přikláněli ke sdílení strategických i akčních zpravodajských informací s Ukrajinou," uvedl pro NBC News jeden z amerických představitelů, který byl o této záležitosti informován. "Mělo to dopad jak na taktické, tak na strategické úrovni. Existují příklady, kdy by se dalo celkem jasně říci, že to mělo zásadní vliv."



Mluvčí Rady Bílého domu pro národní bezpečnost ve svém prohlášení uvedl: "Ukrajincům na bojišti pravidelně poskytujeme podrobné a včasné zpravodajské informace, abychom jim pomohli bránit jejich zemi před ruskou agresí, a budeme v tom pokračovat."

- Ruská plynárenská společnost Gazprom zastavuje dodávky plynu do Bulharska, uvedla agentura AFP. Kromě Polska Gazprom oznámil, že zastaví dodávky plynu do Bulharska poté, co požaduje, aby země platila za plyn v rublech. Vedení Gazpromu citovaly ruské tiskové agentury, že "Polsko musí za dodávky plynu platit podle nového platebního postupu." Nebylo však bezprostředně jasné, zda Bulharsko odmítlo platit také v rublech.



"Společnost Bulgargaz dnes, 26. dubna, obdržela oznámení, že dodávky zemního plynu od společnosti Gazprom Export budou od 27. dubna pozastaveny," uvedlo bulharské ministerstvo hospodářství ve svém prohlášení.







Bulharské ministerstvo energetiky v úterý rovněž uvedlo, že jeho státní plynárenské společnosti Bulgargaz a Bulgartransgaz "podnikly kroky k uzavření alternativních dohod o dodávkách zemního plynu a ke zvládnutí současné situace".

"V současné době není třeba (zavádět) žádná omezující opatření na spotřebu," dodalo.Bulharsko je téměř zcela závislé na Rusku, pokud jde o roční spotřebu přibližně 3,0 miliardy krychlových metrů plynu.Balkánská země dostává pouze malé množství z Ázerbájdžánu, které doufá zvýšit po dokončení klíčového potrubního spojení se sousedním Řeckem koncem tohoto roku.informuje agentura AFP.Petkov a zástupci všech stran vládnoucí koalice s výjimkou socialistů očekávají, že do Kyjeva přijedou ve čtvrtek.Petkov pozval své koaliční partnery, aby ho doprovodili do Kyjeva ve snaze překonat odpor proruských socialistů proti poskytnutí vojenské pomoci Ukrajině, neboť tato strana pohrozila svržením kabinetu, pokud by takové rozhodnutí bylo schváleno."Doufám, že... všichni udělají krok zpět a zváží, jak důležitá je stabilita Bulharska a jak je to důležité pro Ukrajince," řekl minulý pátek v rozhovoru pro televizi Nova Petkov, který je pro poskytnutí vojenské pomoci.Socialisté se však již dříve v úterý rozhodli, že svého zástupce do delegace nepošlou, přičemž jejich lídryně Kornelia Ninová televizi BNT řekla, že návštěva je "zbytečná" a "těžko by změnila náš postoj" proti darům zbraní.Bulharsko zůstává jedním z posledních zdrženlivých států v EU, které odmítají žádosti Ukrajiny o přímou vojenskou pomoc.Zůstalo tomu tak i poté, co minulý týden Sofii navštívil na tři dny ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba a vyzval zemi, aby se "rozhodla" a vojenskou podporu poskytla.Tato balkánská země, která má tradičně úzké vztahy s Ruskem, je velkým výrobcem munice, protitankových střel a lehkých zbraní ze sovětské éry.informuje agentura Reuters. V ocelárně Azovstal se ukrývají poslední ukrajinské jednotky, které bránily Mariupol. O zapojení obou subjektů se jednalo na úterní schůzce Putina s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterresem v Moskvě."Následná jednání budou vedena s Úřadem OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí a ruským ministerstvem obrany," uvedl v prohlášení po schůzce mluvčí OSN Stephane Dujarric.Guterres se má ve čtvrtek v Kyjevě setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.Během tiskové konference s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem Guterres uvedl, že navrhl vytvoření "humanitární kontaktní skupiny" složené z představitelů Ruska, Ukrajiny a OSN, která by "hledala možnosti otevření bezpečných koridorů s místním zastavením bojů a zaručila jejich skutečnou účinnost".Video je považováno za ruskou propagandu a ukazuje Aslina, který je obviňován z toho, že slouží jako žoldák. Ve skutečnosti Aslin normálně na Ukrajině žil a byl povolán do armády.Aslin byl zajat během bojů v Mariupolu. On a Shaun Pinner, další britský voják, se vzdali, jakmile jim došly zásoby a munice. Přátelé a rodina obou mužů vyjadřují obavy z jejich stavu v zajetí.Facebook původně odmítl video odstranit, a to i přes výzvy Aslinovy rodiny.Johnson řekl v televizi, že ministryně kultury Nadine Dorriesová se kvůli tomuto videu osobně obrátila na Nicka Clegga, bývalého místopředsedu vlády, který v současnosti působí jako prezident pro globální záležitosti ve společnosti Facebook. Facebook poté souhlasil s odstraněním videa.