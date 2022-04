Průzkum ve čtyřech východoevropských zemích zjistil, že svoboda médií je "v ohrožení"

27. 4. 2022

Respondenti v Polsku, Maďarsku, České republice a na Slovensku chtějí opatření na ochranu svobody tisku



Podle průzkumu se více než polovina lidí ve čtyřech bývalých komunistických zemích střední Evropy obává, že svoboda médií je ohrožena, a většina z nich si přeje opatření na její ochranu ze strany vlády nebo EU, píše Robert Tait.



Vyplývá to z údajně největšího průzkumu veřejného mínění na toto téma, který byl proveden v zemích Visegrádu, a to od respondentů v Polsku, Maďarsku, České republice a na Slovensku. Budou součástí konzultačního procesu k návrhu zákona o svobodě tisku, který připravuje Evropská komise.



Návrh zákona, jehož iniciátorkou je místopředsedkyně Komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová, má zajistit pluralitu a nezávislost médií v situaci, kdy rostou obavy ohledně vlastnictví a možného zasahování vlády. Podle průzkumu se více než polovina lidí ve čtyřech bývalých komunistických zemích střední Evropy obává, že svoboda médií je ohrožena, a většina z nich si přeje opatření na její ochranu ze strany vlády nebo EU,



Organizátoři doufají, že se stane podnětem k akci. 52 % respondentů vyjádřilo obavy o svobodu médií, přičemž nejvyšší podíl, 63 %, byl zaznamenán v Polsku, jehož pravicově nacionalistická vláda strany Právo a spravedlnost (PiS) je obviňována z agresivního postupu proti nezávislým médiím prostřednictvím nákladných soudních procesů a zasahování do veřejnoprávního vysílání.



Sedmdesát jedna procent respondentů ve všech čtyřech zemích podpořilo vládní legislativu na ochranu médií, zatímco 59 % podpořilo udělení větších pravomocí EU na ochranu svobod médií.



Misha Glenny, britský novinář a předseda Výboru pro nezávislost redakcí, který studii zadal spolu s českým výborem Mezinárodního tiskového institutu, varoval EU před přehlížením polských prohřešků jako odměny za jeho roli při prosazování západní politiky ve válce Ruska proti Ukrajině, zejména ve srovnání s Maďarskem, které odmítlo posílat zbraně nebo přerušit dodávky energie z Ruska.



"To, co jste viděli od Ukrajiny, je, že se Evropská komise a některé vlády Evropské unie rozhodly, že se zaměří na (premiéra Viktora) Orbána a Maďarsko kvůli jejich nepoddajnému postoji a dají Polsku volnou ruku v některých otázkách právního státu," řekl.



Studie, které se zúčastnilo 4 069 lidí, byla provedena během 16 dní v únoru, tedy ještě před ruskou invazí.



V Maďarsku, kde Orbánova krajně pravicová vláda Fidesz tento měsíc získala ve volbách čtvrté funkční období, se objevil nejvyšší počet respondentů - 47 % -, kteří si myslí, že média v jejich zemi nejsou svobodná. Pouze 30 % je hodnotí jako svobodná, zatímco v České republice, kde je podpora nezávislosti médií nejvyšší, je to 47 %.



Orbánova vláda se dostala pod drobnohled kvůli neprůhledným vlastnickým akvizicím, v jejichž důsledku se asi 500 samostatných médií dostalo pod zastřešující nadaci Kesma, a kvůli zásahům do veřejnoprávního vysílání, které podle kritiků zredukovaly televizní a rozhlasové stanice na propagandistické kanály, často vyjadřující proruské válečné narativy.



Podpora svobody médií mezi stoupenci Fideszu je výrazně nižší než mezi ostatními skupinami, uvedl Václav Štětka, odborník na média z univerzity v Loughborough.





"Voliči Fideszu jsou úplně jiný kmen," řekl. "Třicet procent z nich podporuje, aby majitelé médií měli právo rozhodovat o obsahu médií. Toto číslo se nikde jinde neopakuje."







