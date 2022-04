Příští frontová linie ruské armády: Náhrada vybavení zničeného na Ukrajině

27. 4. 2022

Moskva ztratila tisíce kusů vojenské výzbroje a čelí západním sankcím, které mají bránit jejich náhradě, přičemž byla vymazána produkce tanků za dva roky, upozorňují Daniel Michaels a Matthew Luxmoore.

Masivní využívání a ztráta zbraní na Ukrajině v kombinaci s přísnými západními sankcemi omezí vojenskou sílu Ruska a jeho lukrativní vývoz zbraní na léta dopředu, což znemožní schopnost vyrábět vše - od nových zbraňových systémů po náhradní díly pro stávající výzbroj.

Nyní, v devátém týdnu toho, co bylo představeno jako rychlá vojenská operace, Rusko nasadilo velké části svého arzenálu, včetně některých ze svých nejmodernějších zbraní. Podle analytiků vypálilo obrovské množství raket, střel a dělostřeleckých granátů a hluboce sáhla do dodávek novější, přesné munice.

Rusko také v bitvě ztratilo více než 3 000 kusů vybavení. Souhrn obsahuje více než 500 tanků, 300 obrněných vozidel, 20 bojových letounů a 30 vrtulníků.

Podle Marka Canciana, hlavního poradce Centra pro strategická a mezinárodní studia, think-tanku ve Washingtonu, Rusko v posledních letech ročně vyrábí kolem 250 tanků a 150 letadel. To znamená, že ukrajinské síly za dva měsíce zničily ekvivalent nejméně dvou let výroby ruských tanků.

USA se domnívají, že Rusko celkově ztratilo zhruba jednu čtvrtinu bojových sil, které původně použilo k invazi na Ukrajinu, uvedl minulý týden vysoký představitel Pentagonu, aniž by uvedl podrobnosti. Ruské ministerstvo obrany na žádost o komentář nereagovalo.

Prozatím mohou ruské invazní síly doplňovat ztráty z obrovských zásob vybavení, takže je nepravděpodobné, že by vyčerpání rychle ovlivnilo průběh války. Ruské oficiální seznamy vybavení zahrnují desítky tisíc vojenských pozemních vozidel. Ale mnoho z nich vyžaduje údržbu nebo opravu a velká část pravděpodobně není funkční a lze ji použít pouze na náhradní díly, říkají analytici, kteří sledují ruskou armádu. Kolik starších vozidel lze skutečně nasadit, není známo.

Pokud se válka protáhne měsíce, spotřeba a rozsah ničení ruského materiálu, spolu se západními finančními sankcemi a exportními omezeními, omezí schopnost Moskvy poskytnout svým silám lepší vybavení, říkají analytici. Ruští dodavatelé obranného materiálu budou podobně bojovat s uspokojením poptávky ze strany Moskvy i exportních zákazníků nebo s investicemi do výzkumu a vývoje nových produktů, říkají západní úředníci a analytici.

Kreml nepotvrdil rozsah ztrát vybavení ani to, jak plánuje doplnit své síly. Mezi nejvýznamnější ztráty, které potvrdil, patří potopení křižníku Moskva, vlajkové lodi Černomořské flotily, o kterém Ukrajina tvrdí, že ho zasáhla raketami. Rusko tvrdí, že se potopil, když byl vlečen během bouře.

Rusko a dříve Sovětský svaz vybudovaly vojenskou strategii založenou na obrovském množství docela základních zbraní, aby jimi přemohly protivníky. Moskva se občas zdála být připravena utrpět velké ztráty, aby dosáhla svých cílů, říkají analytici, když se spoléhá na zásoby převážně zbraní ze sovětské éry a mnoha komponentů potřebných k jejich výrobě. Tento přístup je v kontrastu se Západem, který se zaměřil na vývoj menšího počtu lepších zbraní, které mohou lépe přežít bitvu.

Náhrada ztracených moderních ruských bojových letounů a vrtulníků by stála stovky milionů dolarů a západní sankce jsou navrženy tak, aby bránily obnově zásob.

Dokonce i méně sofistikovaná pozemní vozidla by mohla představovat výzvu pro ruské obranné společnosti, které od sovětských dob nijak výrazně nemodernizovaly výrobní systémy a stále se silně spoléhají na zahraniční zařízení, obráběcí stroje a přesné součástky, jako jsou elektronika a ložiska. Ruský vojenskoprůmyslový sektor se zmenšil, což dále komplikuje nárůst výroby.

"Nemáme lidi, nemáme vybavení, nemáme komponenty," řekl ruský vojenský analytik.

I když je nepravděpodobné, že by sankce a průmyslové překážky rychle ovlivnily bojiště na Ukrajině, mohlo by k tomu dojít, pokud válka bude pokračovat.

"Skutečný test pro průmysl, pokud jde o vstupy, pravděpodobně nastane v nadcházejících měsících nebo v příštím roce", protože zásoby součástek se sankcionovaným obsahem jsou vyčerpávány a Rusku docházejí mikročipy zahraniční výroby, které se nyní používají ve většině vojenské techniky, řekl Tomas Malmlof, analytik ve Švédské agentuře pro obranný výzkum.

Problémy s výrobou, které by zasáhly export, by oslabily ruskou ekonomiku, která je zasažena bezprecedentními sankcemi. Rusko je po USA druhým největším vývozcem zbraní na světě a zbraně patří k největším ruským vývozům kromě přírodních zdrojů, které dominují ekonomice země. Rusko vyváží zbraně do více než 45 zemí a představuje přibližně 20 % celosvětového prodeje zbraní od roku 2016.

Překážky dokonce brání ruskému obrannému exportu, který se nespoléhá na zahraniční vstupy, kvůli sankcím uvaleným na ruský bankovní systém. Státní výrobce zbraní Almaz-Antej minulý měsíc uvedl, že není schopen obdržet platbu ve výši zhruba 1 miliardy dolarů od klientů, včetně Indie a Egypta, a naléhal na ruskou vládu, aby pomohla vojenským společnostem vývojem systémů pro zpracování zahraničních transakcí.

V březnu největší ruský výrobce tanků Uralvagonzavod uvedl, že propouští některé zaměstnance. Zástupce odborového svazu uvedl, že podnik, na který se vztahují americké a evropské sankce, se potýká s nedostatkem dílů pro komponenty, jako jsou ložiska, které již kvůli sankcím nemůže získávat od dodavatelů ve Švédsku a jinde.

"S počtem objednávek není problém. Jsou problémy s jejich plněním," řekl odborový představitel Aleksandr Ivanov zpravodajskému serveru Ura.ru.

Ivanov v nedávném rozhovoru pro The Wall Street Journal řekl, že Rusko nyní zdůrazňuje snahy o náhradu dovozu, které mu umožní nahradit i ty nejvzácnější díly.

Zásoby komponentů nabízejí polštář, řekl. "Máme strategický přebytek, který se tvořil po desetiletí."

Analytici však tvrdí, že novější, lepší vojenská technika Ruska by mohla čelit větším problémům.

Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 Rusko dovezlo mnoho západních zbraňových systémů a komponent. V roce 2015, poté, co Západ uvalil sankce kvůli anexi Krymského poloostrova Moskvou její podpoře separatistům na východní Ukrajině, zahájil Kreml program náhrady dovozů a nařídil obnovu svého "vojenskoprůmyslového komplexu na novém technologickém základě".

Od té doby však Rusko nebylo schopno uvést do sériové výroby některé ze svých nejpokročilejších a široce propagovaných nových zbraňových systémů, včetně proudových stíhaček Suchoj, tanku T-14 Armata a letounu včasné výstrahy A-100. Zpoždění jsou způsobena problémy s výrobou a sankcemi, informovala ruská média.

Výkony na bojiště, kromě vyčerpání arzenálu, by mohl poškodit i exportní prodeje. Rozsáhlé ničení ruské vojenské techniky ukrajinskými silami pomocí moderních dronů, dělostřelectva a přenosných raket dodaných ze Západu podkopává pověst ruských zbraní, řekl Scott Boston, hlavní obranný analytik společnosti Rand Corp.

Propad obranného exportu by Rusko poškodil víc, než jen narušil jeho obchodní bilanci. Země a společnosti vyvážející zbraně spoléhají na zahraniční prodeje, aby dotovaly vývoj a výrobu nových zbraňových systémů pro své domácí armády. Pokud ruské zbraně nedokážou generovat příjmy z exportu, ruští výrobci mohou mít potíže s inovacemi a ztratit konkurenceschopní v rychle se modernizujícím sektoru.

Náhradní díly by mohly pro ruskou armádu představovat další problém, protože i nebojové vojenské operace je rychle opotřebovávají. Sovětský průmysl se soustředil na dosahování výrobních cílů v podobě hotových výrobků, od bot po bojová letadla, s menší pozorností věnovanou průběžné podpoře výrobků. Obranný průmysl postsovětského Ruska se zlepšil jen mírně, říkají lidé, kteří spolupracovali s ruskými továrnami.

Pokud jde o díly opotřebované na Ukrajině, "schopnost je vyměnit je zdlouhavá operace," řekl bývalý americký vojenský činitel s více než dvacetiletými zkušenostmi s prací s ruskou vojenskou technikou, který si nepřál být identifikován. "Nikdy nevyráběli náhradní díly tak jako my."

Snaha o získání náhradních dílů by také mohla poškodit export k hlavním zahraničním odběratelům Ruska, včetně Indie, Vietnamu a Egypta.

