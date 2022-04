Britský ministr obrany zopakoval, že je "legitimní", aby Ukrajina útočila na logistické cíle v Rusku

29. 4. 2022

Britský ministr obrany Ben Wallace zopakoval tvrzení, že je legitimní, aby Ukrajina útočila na logistické objekty na území Ruska. V rozhovoru pro BBC řekl:



"Pokud by se Ukrajina rozhodla zaútočit na logistickou infrastrukturu ruské armády, bylo by to podle mezinárodního práva legitimní. Určitě je to tak, že Británie pomáhá a shání pro Ukrajinu dělostřelectvo, které Ukrajina používá hlavně na území Ukrajiny proti ruským jednotkám."



Podle agentury Reuters uvedl, že je nepravděpodobné, že by britské zbraně byly použity k úderu na Rusko z Ukrajiny, protože ukrajinské síly obvykle používají mobilní odpalovací zařízení, zatímco britská armáda dodává zbraně funkční ze vzduchu nebo z moře.



- Gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj zveřejnil aktuální informace o situaci s komunálními službami v regionu. Dalších 7 000 lidí v Luhanské oblasti je bez elektřiny, složitá situace je s dodávkami plynu, Severodoněck opět bez vody. K výpadku elektřiny došlo v horské obci, kde ruský granát zasáhl rozvodnu. V současné době je bez elektřiny 39 osad - 26 zcela a 13 částečně.

Bez dodávek vody jsou obyvatelé Rubizně, Popasna, částečně Lysyčansk, Novodružesk. V Severodoněcku máme problémy s centralizovaným zásobováním domácností vodou. Rusové poškodili napájecí kabel, který přivádí vodu do hlavního městského přívodu.



- Jurij Ryženkov, generální ředitel společnosti Metinvest, která vlastní železárny a ocelárny Azovstal, hovořil z Kyjeva pro Sky News ve Velké Británii. Řekl, že už je to dlouho, co se jim ozval některý ze zaměstnanců závodu, který je obléhán ruskými silami v jižním přístavním městě Mariupol. Řekl:



"Bohužel nevíme, kolik našich zaměstnanců je stále v závodě. Situace tam je, řekl bych, humanitární katastrofou. Potraviny a voda, které jsme připravili v krytech, pravděpodobně skončily.



A Rusové od začátku války nedovolili lidem místo bezpečně opustit, přestože vyhlásili takzvané zelené koridory. Ty nikdy nefungovaly.



Poslední přímý kontakt jsme měli před časem, kdy ještě někteří zaměstnanci měli satelitní telefony a mohli vést každodenní schůzky. Některým lidem se podařilo na vlastní nebezpečí dostat z elektrárny ven a dostat se do našeho centra pomoci. Mluvíme s nimi a oni nám vyprávějí příběhy, co se tam děje."



Obecněji ke konfliktu uvedl: ,"Putin napáchal na Ukrajině obrovské škody, ale zničil Rusko a Rusové za to budou po generace platit. Jsme skutečně svědky toho, jak se svět sjednocuje kolem Ukrajiny, aby zastavil tuto ruskou agresi. A chci říct, že jsme se poučili z druhé světové války, když se svět sjednotil, žádný z agresorů nebyl schopen zvítězit."





- Britský ministr obrany Ben Wallace naznačil, že Spojené království bude dodávat Ukrajině zbraně, které mohou zasáhnout ruské námořní síly v Černém moři.



"Řekli jsme, že zajistíme a dodáme, pokud to bude možné, protilodní střely. Je nesmírně důležité, aby se obilí, které ovlivňuje ceny potravin nás všech, dostalo z Ukrajiny. Ukrajina nyní nemůže kontrolovat Černé moře. Už není jejich. A proto je důležité zajistit, aby ruské lodě nebyly používány k bombardování měst."





- Britský ministr obrany Ben Wallace varoval, že poté, co ruský prezident Vladimir Putin neuspěl se svými hlavními cíli, může nařídit svým jednotkám, aby se opevnily a zakopaly a staly se "rakovinným bujením" na Ukrajině.



V rozhovoru pro britskou televizi Sky News uvedl, že Spojené království podporuje úplné vytlačení Ruska z Ukrajiny, a nevyloučil, že podpoří Ukrajinu při znovuzískání Krymu, který Rusko anektovalo v roce 2014. Uvedl: "Je jisté, že Putin, který neuspěl téměř ve všech svých cílech, se může snažit upevnit to, co má. Tak trochu se opevnit a zakopat, jak to udělal v roce 2014. A prostě být jakýmsi rakovinovým bujením uvnitř země Ukrajiny a velmi ztížit lidem, aby je z těch opevněných pozic posunuli. Pokud chceme, aby se to nestalo, musíme Ukrajině pomoci, aby se pokusila dostat z té skály a udržet tu hybnost, která je tlačí zpátky.



Mezinárodní společenství se domnívá, že Rusko by mělo Ukrajinu opustit. Mezinárodní společenství odsoudilo Rusko za invazi na Krym, která byla v roce 2014 nezákonná, [a] invazi do Doněcka. Neustále jsme říkali, že Rusko by mělo opustit svrchované území Ukrajiny, takže se to nezměnilo.



Ještě je před námi dlouhá cesta, než se ukrajinské síly ocitnou na Krymu. Co bych určitě řekl, je, že podporujeme svrchovanou celistvost Ukrajiny. To jsme dělali celou dobu. Teď to samozřejmě zahrnuje i Krym.



V první řadě dostaňme Rusko z místa, kde se nyní nachází ve svých invazních plánech. A pomoci Ukrajině vyřešit - vzpomeňte si na Minskou dohodu, kterou Rusko v podstatě roztrhalo, ta byla celá o tom, že se pokusí vyřešit ta dvě okupovaná území. Ale klíčové je nadále podporovat svrchovanou celistvost Ukrajiny a její schopnost se bránit.





Snažíme se co nejrychleji dostat do ukrajinských nemocnic nouzovou antikoncepci, protože zpráv o znásilnění po ruské invazi stále přibývá.



Mezinárodní federace plánovaného rodičovství (IPPF) poslala na Ukrajinu asi 25 000 balení léku, známého také jako ranní pilulka, zatímco síť dobrovolníků po celé Evropě shromažďuje dary léků ze zahraničí a dodává je do nemocnic.



"Časový rámec pro léčbu obětí sexuálního násilí je opravdu zásadní," uvedla Julie Taftová z IPPF. "Pokud je žena prohlédnuta do pěti dnů od události, pak by jí tento lék měl být automaticky podán."



Taftová uvedla, že IPPF rovněž zasílá lékařské potratové pilulky, které lze použít až do 24. týdne těhotenství.



Zatímco nouzová antikoncepce byla na Ukrajině široce dostupná, válka zničila místní dodavatelské řetězce, způsobila přesun pacientek a poskytovatelů zdravotní péče a zvýšila počet sexuálních útoků.



"Poptávka po pohotovostní antikoncepci existuje, ale jen velmi zřídka z nemocnic na západě. Většinou jde o nemocnice na východě, v Charkově, Mariupolu, v těchto regionech," řekl Joel Mitchell z organizace Paracrew, která na Ukrajinu dodává potraviny a zdravotnické vybavení. "Jakmile jsme navázali kontakt s nemocnicemi v těchto regionech, měli jsme stálé objednávky na tyto léky."



Podle ukrajinské prokuratury se vyšetřuje více než 8 500 údajných válečných zločinů spáchaných ruskými jednotkami na Ukrajině.



Celkem bylo nahlášeno 8 653 případů a bylo potvrzeno 217 zabitých dětí, dodal úřad.





Rusko téměř "vyzbrojuje dodávky energie", tvrdí Bílý dům



V návaznosti na Zelenského vyjádření Bílý dům rovněž odsoudil krok Ruska, které přerušilo dodávky energie do Polska a Bulharska.



Novinářům to ve středu na každodenním brífinku řekla tisková mluvčí Jen Psakiová:



Bohužel se jedná o typ kroku, o typ téměř ozbrojení dodávek energie, který jsme předvídali, že by Rusko mohlo v tomto konfliktu podniknout.



A my již nějakou dobu, několik měsíců, pracujeme s partnery po celém světě na diverzifikaci dodávek zemního plynu do Evropy, abychom - v očekávání a také s ohledem na krátkodobé potřeby - nahradili objemy, které by jinak pocházely z Ruska."





Rusko považuje plyn a obchod za zbraň, říká Zelenskij



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém posledním národním projevu ostře obvinil Rusko z "energetického vydírání" vůči Evropě.



Podle Zelenského rozhodnutí Ruska přerušit dodávky plynu do Polska a Bulharska ukazuje, že "nikdo v Evropě nemůže doufat v udržení jakékoli normální hospodářské spolupráce s Ruskem".



Tento týden ruské vedení zahájilo novou sérii energetického vydírání Evropanů. Rozhodnutí přerušit dodávky plynu do Polska a Bulharska je dalším argumentem ve prospěch toho, že nikdo v Evropě nemůže doufat v udržení jakékoli normální hospodářské spolupráce s Ruskem.



Rusko považuje nejen plyn, ale jakýkoli obchod za zbraň. Čeká jen na okamžik, kdy bude moci tu či onu obchodní oblast využít. K politickému vydírání Evropanů. Nebo k posílení ruské vojenské mašinérie, která vidí sjednocenou Evropu jako cíl.



Proto čím dříve si všichni v Evropě přiznají, že je nepřípustné být v obchodu závislý na Rusku, tím dříve bude možné zajistit stabilitu na evropských trzích."





Ruská černomořská flotila si zachovává schopnost zasáhnout ukrajinské a pobřežní cíle, tvrdí britské ministerstvo obrany



Ruská černomořská flotila si navzdory "trapným ztrátám" zachovává schopnost zasáhnout ukrajinské a pobřežní cíle, uvedlo britské ministerstvo obrany.









Ruská černomořská flotila si navzdory "trapným ztrátám" zachovává schopnost zasáhnout ukrajinské a pobřežní cíle, uvedlo dnes ráno britské ministerstvo obrany ve své nejnovější zpravodajské zprávě.



V operační zóně Černého moře se v současné době nachází přibližně 20 plavidel ruského námořnictva, včetně ponorek.



Bosporský průliv zůstává uzavřen pro všechny neturecké válečné lodě, což Rusku znemožňuje nahradit v Černém moři ztracený křižník Moskva.



I přes nepříjemné ztráty výsadkové lodi Saratov a křižníku Moskva si ruská černomořská flotila zachovává schopnost zasáhnout ukrajinské a pobřežní cíle."





Cherson od 1. května přejde na rubl, tvrdí ruský představitel



Podle ruských státních médií přejde jihoukrajinské město Cherson, které Rusko tvrdí, že dobylo, od 1. května na používání rublu.



Kirill Stremousov, místopředseda vojensko-civilní správy regionu, řekl agentuře Ria Novosti, že přechod bude probíhat po dobu čtyř měsíců, během nichž bude v oběhu ruský rubl a ukrajinská hřivna.



Po uplynutí této doby region plně přejde na používání ruské měny, dodal.



Od 1. května přecházíme do rublové zóny," uvedl Stremousov.



Deníku The Guardian se nepodařilo Stremousovova tvrzení bezprostředně nezávisle ověřit.



Ruské síly použily slzný plyn a omračující granáty k rozehnání proukrajinského shromáždění, které vypuklo ve středu, uvedl ukrajinský generální prokurátor.



"Během pokojného proukrajinského shromáždění na náměstí Svobody ve městě Cherson použili příslušníci ruských ozbrojených sil proti civilnímu obyvatelstvu slzný plyn a omračující granáty," uvedl úřad ukrajinského generálního prokurátora ve svém prohlášení.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj protesty ocenil a v nočním projevu řekl: "Jsem vděčný všem, kteří se nevzdávají, kteří protestují, kteří ignorují okupanty a ukazují marginálním lidem, kteří se stali kolaboranty, že pro ně není žádná budoucnost."



Den předtím místní úřady uvedly, že Rusko jmenovalo vlastního starostu města poté, co jeho vojáci obsadili sídlo správy v regionálním hlavním městě.



Válka stála Ukrajinu 600 miliard dolarů, říká Zelenskyj



Celkové ztráty způsobené Ukrajině válkou dosáhly 600 miliard dolarů, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj.



Prezident se ve středu setkal s místními a regionálními orgány, aby s nimi projednal poválečnou obnovu Ukrajiny. Zelenskij řekl: "Vláda se rozhodla, že bude pokračovat v práci na obnově a rozvoji Ukrajiny:



Předběžné odhady ztrát, které Ukrajina utrpěla v důsledku války, dnes dosahují 600 miliard dolarů. Bylo zničeno nebo poškozeno více než 32 milionů metrů čtverečních obytné plochy, více než 1 500 vzdělávacích zařízení a více než 350 zdravotnických zařízení.



Hospodářské subjekty utrpěly obrovské ztráty - stovky podniků byly zničeny. Bylo zničeno nebo poškozeno přibližně 2 500 km silnic a téměř 300 mostů. A nejde jen o statistiky. To je Mariupol, to je Volnovacha, to je Ochtyrka, to je Černihiv, to je Borodianka a desítky či desítky našich měst, městeček a vesnic."



Podle prezidenta opustilo své domovy kvůli bojům více než 11,5 milionu Ukrajinců a asi 5 milionů z nich odešlo do zahraničí, přičemž 95 % migrantů se již chce vrátit domů.



Škody způsobené na ukrajinské infrastruktuře v důsledku války dosáhly téměř 90 miliard dolarů, dodal ministr infrastruktury země.



Nejvíce škod bylo způsobeno na železniční, silniční a mostní infrastruktuře, uvedl Oleksandr Kubrakov.

