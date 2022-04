Návrat k SSSR? To nepůjde

29. 4. 2022

čas čtení 1 minuta

Hospodářská krize, které Rusko nyní čelí, je "podobná té, kterou jsme viděli po rozpadu SSSR", říká Sergej Kagarlickij. Ale tehdy mělo Rusko dvě výhody, které nyní nemá – rezervu zdrojů nashromážděnou během sovětských časů a kooperativnější vztah se Západem.

Nyní jsou tyto zdroje pryč a vazby se Západem byly přerušeny, říká ekonom. A to znamená, že budoucnost bude nesmírně obtížná. Rusko prozatím nezažije růst, ale spíše státem řízenou redistribuci zbytků, něco, co připomíná sto let starý "válečný komunismus".

Regulační moc státu se nepochybně jedině zvýší, ale neexistuje žádná možnost, že by dnes bylo možné v Rusku obnovit praktiky sovětské správy, jak někteří doufají a jiní se obávají. Ruský lid se příliš změnil a režim nemá dva zdroje, které měl dříve.

Co je potřeba, je specifický program "praktických opatření přizpůsobených potřebám dnešní ruské ekonomiky a potřebám společnosti". Ale bohužel, nezdá se, že by někdo poblíž centra moci vůbec začal přemýšlet o tom, jak by to mohlo vypadat.

A to ukazuje na blížící se havárii, přičemž Kreml používá administrativní páky známé z dřívějších časů, ale činí tak bez zdrojů, které kdysi měl – a obyvatelstvo je frustrované rostoucím zbídačením a je stále méně pravděpodobné, že bude dál jen nečinně sedět.

Celý text v ruštině: ZDE

0