Rusko-ukrajinská válka: prvním civilistům se podařilo uniknout z obklíčených oceláren Azovstal; Nancy Pelosiová slíbila podporu USA "dokud boj neskončí"

1. 5. 2022

Skupina civilistů a vojáků se v huti Azovstal ukrývala od poloviny dubna. V sobotu pozdě večer jeden z bojovníků, který se uvnitř ukrýval, uvedl, že se ven podařilo dostat asi 20 ženám a dětem."Z trosek vytahujeme civilisty pomocí lan - jsou to starší lidé, ženy a děti," řekl agentuře Reuters Svjatoslav Palamar.Organizace spojených národů se snažila zprostředkovat dohodu o evakuaci, která by osvobodila dosud uvězněné osoby. Podrobnosti o tom, jak jsou na tom, se zatím liší. Předpokládá se, že jich je asi 1000, ale ruští představitelé uvedli, že by to mohl být dvojnásobek. Podle zpráv ruské a ukrajinské síly dodržují místní příměří.V dubnu, kdy ruské síly chtěly dokončit dobytí přístavního města, jeho prezident Vladimir Putin prohlásil, že jeho jednotky pevnost uzavřou, "aby tudy neprošla ani moucha".